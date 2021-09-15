Улыбнитесь: уморительные фото с котейками для настроения

А вы знали, что анализы ДНК показали, что кошки жили рядом с людьми в течение тысяч лет, прежде чем они были одомашнены. С того момента эти животные стали значимой частью жизни людей - миллионы жителей планеты заводят кошек. Конечно, наша жизнь кардинально изменилась за последние пару тысячелетий - но наша любовь к кошкам осталась прежней. Взгляните на эти смешные фото пушистиков, которые влюбляют в себя с первого взгляда!