Улыбнитесь: уморительные фото с котейками для настроения

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А вы знали, что анализы ДНК показали, что кошки жили рядом с людьми в течение тысяч лет, прежде чем они были одомашнены. С того момента эти животные стали значимой частью жизни людей - миллионы жителей планеты заводят кошек. Конечно, наша жизнь кардинально изменилась за последние пару тысячелетий - но наша любовь к кошкам осталась прежней. Взгляните на эти смешные фото пушистиков, которые влюбляют в себя с первого взгляда!
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"Одна дама написала мне сегодня, что жить с кошкой - "как-то не по-мужски". Отправил ей это фото в ответ"
"Моя подруга купила на барахолке старое оккультное зеркало, в котором якобы можно увидеть будущее. Она вошла в комнату и увидела свою кошку перед ним..."
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