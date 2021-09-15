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Сообщество Без кота и жизнь не та 964 поста • 391 подписчик подписаться
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Улыбнитесь: уморительные фото с котейками для настроения

Улыбнитесь: уморительные фото с котейками для настроения (30 фото)

Автор:
15 сентября 2021 20:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забавные животные   кот   коты   кошки   подборка   смешные животные   фото   
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А вы знали, что анализы ДНК показали, что кошки жили рядом с людьми в течение тысяч лет, прежде чем они были одомашнены. С того момента эти животные стали значимой частью жизни людей - миллионы жителей планеты заводят кошек. Конечно, наша жизнь кардинально изменилась за последние пару тысячелетий - но наша любовь к кошкам осталась прежней. Взгляните на эти смешные фото пушистиков, которые влюбляют в себя с первого взгляда!

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Метки: животные   забавные животные   кот   коты   кошки   подборка   смешные животные   фото   
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15k
homerchik 2 часа назад
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32k
KiploksAKS Полминуты назад
"кошки жили рядом с людьми в течение тысяч лет, прежде чем они (люди) были одомашнены."
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AndreyOnovamnado 13 минут назад
Шапка )))
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5k
Борис Карабанов 47 минут назад
Вот, прямо взял бы тапок или веник и убил бы, убил бы, убил бы.... Мррр-мррр-мррр...
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56k
Андрей Час назад
Если долго смотреть в темноту - темнота посмотрит на тебя. И мяукнет.
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