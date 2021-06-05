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Сообщество Без кота и жизнь не та 898 постов • 383 подписчика подписаться
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20+ доказательств того, что все коты - немного батоны

20+ доказательств того, что все коты - немного батоны (31 фото)

Автор:
05 июня 2021 09:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошки   подборка   приколы с животными   смешные животные   фото   
349
31

Котейки всегда дарят нам улыбку и хорошее настроение. Иногда стоит просто взглянуть, как они лежат в позе "батона", поджав передние и задние лапки - и день уже стал лучше, ведь это настолько мило! На самом деле, такую позу кошки любят не случайно - это помогает терморегуляции их тела, что для них крайне важно. Взгляните на эти очаровательные батончики!

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Метки: животные   кот   коты   кошки   подборка   приколы с животными   смешные животные   фото   
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4  комментария
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947
Kvint 48 минут назад
Не хочу показаться занудой, но коты больше похожи на буханку, чем на батон.
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Ыукп Полчаса назад
Какая это булочка??? Чёрная дыра!
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2k
Pechenegiatakuyt 36 минут назад
Коты это жидкость и это давно доказано!
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11k
Великий Кормчий 39 минут назад
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