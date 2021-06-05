20+ доказательств того, что все коты - немного батоны

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Котейки всегда дарят нам улыбку и хорошее настроение. Иногда стоит просто взглянуть, как они лежат в позе "батона", поджав передние и задние лапки - и день уже стал лучше, ведь это настолько мило! На самом деле, такую позу кошки любят не случайно - это помогает терморегуляции их тела, что для них крайне важно. Взгляните на эти очаровательные батончики!
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"Переживаю тяжелое расставание. Этот батончик уже несколько дней лежит возле меня в такой позе и мурчит, успокаивая"
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