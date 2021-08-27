Чёрный котяра стал знаменитостью Инстаграма - и смешит тысячи людей

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Все любят котов. Они пушистые, милейшие, смешные создания. А кот по кличке Меонджи (MeonJi) недавно начал завоевывать миллионы сердец в Инстаграме. Этот очаровательный шотландский вислоухий котик с черным окрасом настолько забавный и фотогеничный, что на него невозможно смотреть без улыбки!
4-летний котик по кличке Меонджи (MeonJi) живет с хозяевами в Южной Корее. Недавно он стал знаменитостью в сети - стоило хозяйке начать публиковать его снимки в Инстаграме, как он начал собирать тысячи лайков, а его фото распространились повсюду. У него есть одна особенность - угольно-черная шерстка и большие круглые глаза. И несомненно, Меонджи удивительно фотогеничен!
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