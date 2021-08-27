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Чёрный котяра стал знаменитостью Инстаграма - и смешит тысячи людей

Чёрный котяра стал знаменитостью Инстаграма - и смешит тысячи людей (30 фото)

Автор:
27 августа 2021 21:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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Все любят котов. Они пушистые, милейшие, смешные создания. А кот по кличке Меонджи (MeonJi) недавно начал завоевывать миллионы сердец в Инстаграме. Этот очаровательный шотландский вислоухий котик с черным окрасом настолько забавный и фотогеничный, что на него невозможно смотреть без улыбки!

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Метки: животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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Nikita Полчаса назад
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