20+ доказательств того, что один кот - хорошо, а два - еще лучше

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Один кот - хорошо, а два - еще лучше, и у пользователей сети есть множество доказательств этому. Хотя живя вместе, некоторые котейки могут периодически конфликтовать, в глубине души они любят друг друга, и спустя время идут обниматься. Ведь вместе действительно гораздо веселее - играть, исследовать, сходить с ума. Ловите порцию настроения!
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"Сегодня я стал папой этих двух котят. Сначала хотел забрать одного, но потом мне предложили забрать его брата. Я согласился"
"Подобрали этих двоих в подвале, грязными и голодными. Вот эти чудики спустя три недели. Теперь они - наша семья"
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