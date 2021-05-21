20+ доказательств того, что один кот - хорошо, а два - еще лучше

Один кот - хорошо, а два - еще лучше, и у пользователей сети есть множество доказательств этому. Хотя живя вместе, некоторые котейки могут периодически конфликтовать, в глубине души они любят друг друга, и спустя время идут обниматься. Ведь вместе действительно гораздо веселее - играть, исследовать, сходить с ума. Ловите порцию настроения!