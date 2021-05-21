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Сообщество Без кота и жизнь не та 893 поста • 382 подписчика подписаться
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20+ доказательств того, что один кот - хорошо, а два - еще лучше

20+ доказательств того, что один кот - хорошо, а два - еще лучше (31 фото)

Автор:
21 мая 2021 21:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошки   подборка   приколы с животными   смешные животные   фото   
268
31

Один кот - хорошо, а два - еще лучше, и у пользователей сети есть множество доказательств этому. Хотя живя вместе, некоторые котейки могут периодически конфликтовать, в глубине души они любят друг друга, и спустя время идут обниматься. Ведь вместе действительно гораздо веселее - играть, исследовать, сходить с ума. Ловите порцию настроения!

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Метки: животные   кот   коты   кошки   подборка   приколы с животными   смешные животные   фото   
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17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
всего два?

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5k
Владимир 2 минуты назад
Никто меня не переубедит, что одна собака хуже двух котов
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