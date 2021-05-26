Вечно недовольные котяры, которые громко заявляют о своих желаниях

Коты - те еще очаровательные наглецы. В большинстве своем им глубоко плевать на ваше мнение, например, если они хотят чего-то. Кот не постесняется громко поорать в четыре часа утра только потому, что его не покормили 25-ый раз на дню. Посмотрите на эти недовольные мордочки, которые любят громко заявить о своих желаниях!