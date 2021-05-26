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Сообщество Без кота и жизнь не та 894 поста • 382 подписчика подписаться
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Вечно недовольные котяры, которые громко заявляют о своих желаниях

Вечно недовольные котяры, которые громко заявляют о своих желаниях (31 фото)

Автор:
26 мая 2021 19:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   фото   
386
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Коты - те еще очаровательные наглецы. В большинстве своем им глубоко плевать на ваше мнение, например, если они хотят чего-то. Кот не постесняется громко поорать в четыре часа утра только потому, что его не покормили 25-ый раз на дню. Посмотрите на эти недовольные мордочки, которые любят громко заявить о своих желаниях!

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Метки: животные   кот   коты   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   фото   
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homerchik 50 минут назад
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Тварь 22 минуты назад
Мой шумелкин.
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