Слишком милые: 30 крох, которые без спроса своруют ваше сердце

Что может быть милее, чем котята? Крохотные котята, которые слишком милы, чтобы быть правдой. На форуме Reddit даже есть специальное сообщество, которое коллекционирует незаконно очаровательных котеек. Просто посмотрите на это, и зарядитесь доброй порцией умиления!
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