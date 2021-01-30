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Сообщество Без кота и жизнь не та 793 поста • 359 подписчиков подписаться
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Слишком милые: 30 крох, которые без спроса своруют ваше сердце

Слишком милые: 30 крох, которые без спроса своруют ваше сердце (31 фото)

Автор:
30 января 2021 09:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   котята   кошки   подборка   смешные животные   фото   
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Что может быть милее, чем котята? Крохотные котята, которые слишком милы, чтобы быть правдой. На форуме Reddit даже есть специальное сообщество, которое коллекционирует незаконно очаровательных котеек. Просто посмотрите на это, и зарядитесь доброй порцией умиления!

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Метки: животные   кот   коты   котята   кошки   подборка   смешные животные   фото   
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