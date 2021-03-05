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Сообщество Без кота и жизнь не та 828 постов • 366 подписчиков подписаться
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"К черту твои селфи!": 22 фото о том, как коты не любят фоткаться

"К черту твои селфи!": 22 фото о том, как коты не любят фоткаться (23 фото)

Автор:
05 марта 2021 21:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   фото   
435
23

А вы когда-нибудь пытались сделать селфи со своим котейкой? Наверняка, у вас это не совсем получилось, судя по множеству примеров из сети. Вывод один - коты не очень-то любят фоткаться, и чаще всего на снимке получается их недовольная происходящим мордочка. Посмотрите на эти шедевры, которые отражают всю любовь котеек к селфи.

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Метки: животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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3  комментария
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6k
Артём 5 минут назад
Дело не в том, что коты не любят фоткаться, а в том, что они не любят когда идиоты их тискают!
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27k
a.fey Полчаса назад
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8k
Караганда 2 часа назад
они чуть умнее,чем ихние хозяева.
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