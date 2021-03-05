"К черту твои селфи!": 22 фото о том, как коты не любят фоткаться

А вы когда-нибудь пытались сделать селфи со своим котейкой? Наверняка, у вас это не совсем получилось, судя по множеству примеров из сети. Вывод один - коты не очень-то любят фоткаться, и чаще всего на снимке получается их недовольная происходящим мордочка. Посмотрите на эти шедевры, которые отражают всю любовь котеек к селфи.