17 котеек, которых поймали с поличным во время преступления

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Котейки всегда делают, что им заблагорассудится, и часто это оборачивается крупными преступлениями. По большому счету им все равно, что они испортили вам обед или обои, и они продолжают спокойно жить своей жизнью. Вот некоторые из этих преступников - этот флешмоб в Твиттере начала пользовательница под ником urfriendimane.
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