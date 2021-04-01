17 котеек, которых поймали с поличным во время преступления

Котейки всегда делают, что им заблагорассудится, и часто это оборачивается крупными преступлениями. По большому счету им все равно, что они испортили вам обед или обои, и они продолжают спокойно жить своей жизнью. Вот некоторые из этих преступников - этот флешмоб в Твиттере начала пользовательница под ником urfriendimane.