14 старых фильмов с крутыми спецэффектами, которые поразили зрителей до глубины души

Фильмы из разных десятилетий 20 века, которые удивляли зрителей своими спецэффектами. Большинство из них прошли проверку временем и даже сейчас смотрятся вполне неплохо.
Не все спецэффекты из фильмов 20 века, в том числе тех, которые были сняты до 90-х годов, безнадёжно устарели. Некоторые визуальные хитрости и украшения, воплощённые на экранах несколько десятилетий назад, вполне прошли проверку временем и не смотрятся смешно или дёшево.
Конечно, сейчас с помощью компьютерных технологий многие знаменитые сцены фильмов прошлого были бы созданы намного качественнее и правдоподобнее. Зато в год своего выхода фильмы из данного списка своими спецэффектами ломали людям головы и навсегда меняли их представление о возможном.
1. Бездна (1989)
Для создания пришельцев, которые имеют облик контролируемой струи воды и могут имитировать человеческое лицо, впервые была применена технология компьютерного синтеза изображений. Позже режиссёр фильма, Джеймс Кэмерон, использует её в своём другом более известном фильме.
2. Американский оборотень в Лондоне (1981)
В фильме показана пугающе реалистичная сцена превращения человека в волка, которая опередила своё время по части детализации и натуралистичности. Особенно поразительно то, что сцена снималась при полном освещении, а не в темноте, как делали в те времена, чтобы скрыть некоторые шероховатости. Настолько другого уровня по сравнению со всеми предшественниками было исполнение.
3. Метрополис (1927)
В фильме, которому уже скоро исполнится 100 лет, нет ни звука, ни цвета, зато с помощью практических эффектов, электричества, декораций, зеркал и покадровой анимации ему удаётся по сей день всплывать каждый раз, когда речь заходит о спецэффектах в кино.
4. Трон (1982)
Один из самых первых фильмов, в котором широко использовалась компьютерная графика — для фонов, декораций и транспорта. В том числе и для анимации человеческого лица. Во многих сценах живые герои были совмещены с нарисованными. Ну оно и понятно, ведь по сюжету герои находятся внутри видеоигры.
5. Терминатор 2: Судный день (1991)
Тот самый фильм Джеймса Кэмерона, где как и в «Бездне» была использована технология компьютерного синтеза изображений. С её помощью был создан легендарный Т1000 — терминатор на основе жидкого металла, способный сливаться с окружающей средой и как угодно трансформировать своё тело. Сцены с этим жутким роботом впечатляют по сей день.
6. Смерть ей к лицу (1992)
Как показать действие эликсира бессмертия? По мнению режиссёра фильма, Роберта Земекиса, нужно, чтобы одна из героинь появилась в фильме в огромной дырой от выстрела в живот. За счёт реализации этой идеи фильм получил «Оскар» за визуальные эффекты.
7. Ясон и аргонавты (1963)
Создатель спецэффектов для фильма Рэй Харрихаузен потратил четыре месяца на покадровое создание боя героя со скелетами. Получилось так хорошо, что в год выхода фильма зрители, вероятно, были уверены, что создатели пригласили на съёмки настоящих живых скелетов.
8. 2001 год: Космическая одиссея (1968)
Фрагментами из одной только «Космической одиссеи» можно было заполнить всю подборку. Но особенно стоит отметить сцены в космосе (почти за 10 лет до появления «Звёздных войн»), а также моменты, когда персонажи как ни в чём не бывало ходят по стенам и потолку. Хотя последнее, конечно, оптическая хитрость, осуществлённая с помощью центрифуги, в которой снимались все сцены внутри космических кораблей.
9. Бегущий по лезвию (1982)
Фильм, вдохновлённый стилем «Метрополиса», ушёл ещё дальше и уже в 1982 году создал облик футуристического мегаполиса, который уж очень напоминает современные города.
10. Десять заповедей (1956)
Как вы понимаете, в фильме про Моисея точно должна присутствовать сцена, в которой еврейский пророк приказывает морю расступиться. Но как снять эту сцену, когда на дворе 1956 год?
Итак, на создание только этого эпизода ушло шесть месяцев. Был создан огромный U-образный резервуар, в который на камеру слили 360 000 галлонов воды. Затем видеозапись с наполнением резервуара пустили в обратном порядке и наложили первый план с Моисеем и другими евреями.
Кстати, создатели вполне могли позволить себе такие сложные методы, так как «Десять заповедей» стал самым дорогим фильмом в истории на момент своего выхода.
11. Кто подставил кролика Роджера? (1988)
Фильм, которому уже больше 30 лет, до сих пор считается лучшим из тех, где были объединены живые съёмки и мультяшная анимация. А всё благодаря тщательной работе над каждым кадром фильма — в итоге на это ушло 14 месяцев. Причём все анимированные персонажи рисовались вручную — сейчас так уже не делают.
12. Экипаж (1979)
Советские фильмы также могут похвастать сложными сценами, которые смотрелись и всё ещё смотрятся впечатляюще. В частности, сцены взлёта самолёта из аэропорта вымышленного города Бидри со всеми взрывами на заднем плане и посадки уже в Москве, когда у самолёта отрывается хвост. Эти кадры до сих пор способны вдавить зрителей в спинку кресла.
13. Молодой Шерлок Холмс (1985)
Малоизвестный приключенческий детектив вошёл в историю как первый фильм, в котором появляется персонаж, полностью созданный при помощи компьютерной графики. Им стал оживший рыцарь с витража здания, который к тому же взаимодействовал с живым актёром (пытался его убить).
Эта 30-секундная сцена разрабатывалась и снималась в течение 6 месяцев. Классика. Однако усилия того стоили!
14. Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989)
Одна из самых эффектных и сложных в исполнении смертей персонажа из кино. Сцена смерти Уолтера Донована создавалась в течение трёх месяцев путем объединения трёх марионеток героя на разных стадиях его «разложения». Стивен Спилберг хотел получить максимально бесшовную сцену, поэтому, когда в кадре всё ещё был актёр Джулиан Гловер, к его лбу и щекам были присоединены надувные подушки. Это помогло плавно начать старение Донована. Также на его голову надели специальный парик, который быстро распускал длинные седые локоны.
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