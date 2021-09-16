14 старых фильмов с крутыми спецэффектами, которые поразили зрителей до глубины души

Не все спецэффекты из фильмов 20 века, в том числе тех, которые были сняты до 90-х годов, безнадёжно устарели. Некоторые визуальные хитрости и украшения, воплощённые на экранах несколько десятилетий назад, вполне прошли проверку временем и не смотрятся смешно или дёшево.

Конечно, сейчас с помощью компьютерных технологий многие знаменитые сцены фильмов прошлого были бы созданы намного качественнее и правдоподобнее. Зато в год своего выхода фильмы из данного списка своими спецэффектами ломали людям головы и навсегда меняли их представление о возможном.

1. Бездна (1989)