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Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм

Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм (20 фото)

Автор:
24 июля 2021 07:45
Сообщество : Кино
Метки: дебют   интересно   кино   подборка   режиссёр   роль   фильм   фото   
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Перед вами 18 режиссёров, которым понадобилась ровно одна попытка, чтобы создать нечто великолепное.

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Метки: дебют   интересно   кино   подборка   режиссёр   роль   фильм   фото   
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14k
vikklu Час назад
Надо будет пересмотреть.
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5k
newegg 36 минут назад
А когда то Никита Михалков был режиссером.
R.I.P.
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