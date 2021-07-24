Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм

Какими бы великими ни были кинорежиссёры, самые первые работы большинства из них смотреть непросто. Ну, то есть дебютные картины каких-нибудь Спилберга, Хичкока, Кубрика, Гайдая или Рязанова наверняка способны найти своих зрителей, но об этих картинах почти никто не слышал в первую очередь из-за их низкого качества на фоне остальных работ этих творцов.

Сегодня мы решили перечислить тех особо удачливых и талантливых постановщиков, чей самый первый в карьере полнометражный фильм внезапно сразу оказался культурным феноменом. Важно указать, что, рассматривая карьеры всех, кто есть в этом списке, мы не считаем за дебют короткометражки или совместные работы (то есть как сорежиссёр), а также участие в фильмах в других должностях, кроме непосредственно режиссёрской.

1. Безумный Макс (1979)