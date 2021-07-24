Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм

Перед вами 18 режиссёров, которым понадобилась ровно одна попытка, чтобы создать нечто великолепное.
Какими бы великими ни были кинорежиссёры, самые первые работы большинства из них смотреть непросто. Ну, то есть дебютные картины каких-нибудь Спилберга, Хичкока, Кубрика, Гайдая или Рязанова наверняка способны найти своих зрителей, но об этих картинах почти никто не слышал в первую очередь из-за их низкого качества на фоне остальных работ этих творцов.
Сегодня мы решили перечислить тех особо удачливых и талантливых постановщиков, чей самый первый в карьере полнометражный фильм внезапно сразу оказался культурным феноменом. Важно указать, что, рассматривая карьеры всех, кто есть в этом списке, мы не считаем за дебют короткометражки или совместные работы (то есть как сорежиссёр), а также участие в фильмах в других должностях, кроме непосредственно режиссёрской.
1. Безумный Макс (1979)
Режиссёрский дебют Джорджа Миллера.
2. Красота по-американски (1999)
Режиссёрский дебют Сэма Мендеса.
3. Прочь (2017)
Режиссёрский дебют Джордана Пила.
4. Реальная любовь (2003)
Режиссёрский дебют сценариста Ричарда Кёртиса.
5. 12 разгневанных мужчин (1956)
Режиссёрский дебют Сидни Люмета.
6. Танцующий с волками (1990)
Режиссёрский дебют Кевина Костнера, который ещё и сыграл главную роль. Редкое сочетание, но такое случается.
7. Бешеные псы (1992)
Режиссёрский дебют Квентина Тарантино.
8. Иваново детство (1962)
Режиссёрский дебют Андрея Тарковского.
9. Карты, деньги, два ствола (1998)
Режиссёрский дебют Гая Ричи.
10. Девственницы-самоубийцы (1999)
Режиссёрский дебют Софии Копполы.
11. Район №9 (2009)
Режиссёрский дебют Нила Бломкампа.
12. Плохие парни (1995)
Режиссёрский дебют Майкла Бэя.
13. Константин: Повелитель тьмы (2005)
Режиссёрский дебют Фрэнсиса Лоуренса.
14. Донни Дарко (2001)
Режиссёрский дебют Ричарда Келли.
15. Гражданин Кейн (1941)
Режиссёрский дебют Орсона Уэллса, который также исполнил главную роль в фильме.
16. Леди Бёрд (2017)
Режиссёрский дебют Греты Гервиг.
17. Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)
Режиссёрский дебют Никиты Михалкова.
18. История игрушек (1995)
Режиссёрский дебют Джона Лассетера, а также первый полнометражный мультфильм студии Pixar и первый полнометражный фильм в истории, полностью созданный на компьютере.
Бонус: Терминатор (1984)
Формально второй полнометражный фильм Джеймса Кэмерона, однако дебютной картиной режиссёра стал низкобюджетный трэш «Пиранья 2: Нерест» — сиквел чужого фильма. К тому же снятый в соавторстве с Овидио Г. Ассонитисом. Так что можно сказать, что именно легендарный «Терминатор» оказался дебютной самостоятельной картиной Джеймса Кэмерона.
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