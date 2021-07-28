13 известных фильмов, которые когда-то были короткометражками

Вот какие из известных картин, во-первых, стали дорогой в карьеру для своих авторов, а, во-вторых, выросли из короткометражек.
Заявить о себе с помощью короткометражки — очень частый и практичный способ, которым пользуется огромное количество молодых режиссёров и сценаристов, чья карьера позже достигает огромных высот. Среди таких, к примеру, Уэс Андерсон, режиссёр «Отеля Гранд Будапешт», и Дэмьен Шазелл, режиссёр «Ла-ла Ленда».
Часто бывает и такое, что представителям киностудий приходятся по душе и сами короткометражные проекты, которые впоследствии превращаются в полный метр. И они становятся успешными! Очевидно, что короткометражки и их полноценные братья имеют множество различий, в числе которых качество съёмки, дороговизна картинки, сюжет и привлечённые актёры.
1. Пила: Игра на выживание (2004)
Короткометражная версия: «Пила» (2003).
В почти 10-минутном короткометражном фильме показана история одной жертвы зловещего Конструктора, роль которой исполнил сценарист фильма Ли Уоннелл. Позже в полнометражной версии эта роль отошла актрисе Шоуни Смит, а Уоннелл сыграл одну из главных ролей (но тоже жертву).
2. Одержимость (2014)
Короткометражная версия: «Одержимость» (2013).
В 18-минутной короткометражной версии роль главного героя исполнил актёр Джонни Симмонс, в полнометражном фильме его заменил Майлз Теллер. Дирижёра в обоих версиях сыграл Дж. К. Симмонс.
3. Район №9 (2009)
Короткометражная версия: «Выжить в Йобурге» (2006).
В 5-минутной короткой версии показано прибытие инопланетян, их бои с военными Йобурга, интервью с местными жителями и демонстрация главного концепта фильма — пришельцев, вынужденных жить в гетто.
4. Карты, деньги, два ствола (1998)
Короткометражная версия: «Трудное дело» (1995).
20-минутная короткометражка является предысторией фильма. Актёрский состав полностью поменялся.
5. Реальные упыри (2014)
Короткометражная версия: «Чем мы заняты в тени: Интервью с некоторыми вампирами» (2005).
Сюжет почти получасовой короткометражки примерно повторяется и в вышедшем позже полнометражном фильме. Над обоими работали новозеландские актёры Тайка Вайтити и Джемейн Клемент. После фильм 2014 года стал хитом и превратился в сериал «Чем мы заняты в тени» (2019-…).
6. Бутылочная ракета (1996)
Короткометражная версия: «Бутылочная ракета» (1992).
13-минутная короткометражка (чёрно-белая) и последующий полнометражный фильм стали режиссёрским дебютом Уэса Андерсона, а также актёрскими дебютами Оуэна и Люка Уилсона.
7. Франкенвини (2012)
Короткометражная версия: «Франкенвини» (1984).
Тот случай, когда полнометражный мультфильм изначально был короткометражным фильмом.
8. Зловещие мертвецы (1981)
Короткометражная версия: «В лесах» (1978).
В 32-минутной версии знаменитого хоррора, как и в полноценной версии, присутствовали актёры Брюс Кэмпбелл, Эллен Сандвайсс и Скотт Шпигель. Короткометражка, снятая за 6 дней, стала отправной точкой для появления франшизы «Зловещие мертвецы», в которую сейчас входят семь фильмов и один сериал.
9. Ночи в стиле буги (1997)
Короткометражная версия: «История Дирка Дигглера» (1988).
32-минутная короткометражка снята в жанре мокьюментари и повествует о главном герое расширенной версии фильма — порнозвезде Дирке Дигглере.
10. Наполеон Динамит (2004)
Короткометражная версия: Peluca (2002).
В 9-минутной версии героя Джона Хидера звали не Наполеон Динамит, а просто Сет.
11. Отточенное лезвие (1996)
Короткометражная версия: «Некоторые люди называют это отточенным лезвием» (1994).
Сценаристом и исполнителем главной роли в 29-минутной версии был Билли Боб Торнтон, а в полнометражной версии он выступил ещё и в качестве режиссёра. В итоге фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
12. Возврат (2005)
Короткометражная версия: «Возврат» (2004).
18-минутная короткометражка получила номинацию на «Оскар», после чего была снята полная версия с теми же актёрами в главных ролях.
13. Мама (2013)
Короткометражная версия: «Мама» (2008).
Короткометражка, а потом и полный метр фильма «Мама» дали дорогу в Голливуд режиссёру Андреасу Мускетти, который позже снял две части ужастика «Оно» (2017 и 2019).
Бонус: Мачете (2010)
Короткометражная версия: фальшивый трейлер не планируемого на тот момент фильма, который был показан внутри совместного проекта Роберта Родригеса и Квентина Тарантино «Грайндхаус» (2007). Позже фильм в жанре трэш-боевик всё-таки был снят самим Родригесом (а в 2013 вышел ещё и сиквел).
Источник:
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