13 известных фильмов, которые когда-то были короткометражками

Заявить о себе с помощью короткометражки — очень частый и практичный способ, которым пользуется огромное количество молодых режиссёров и сценаристов, чья карьера позже достигает огромных высот. Среди таких, к примеру, Уэс Андерсон, режиссёр «Отеля Гранд Будапешт», и Дэмьен Шазелл, режиссёр «Ла-ла Ленда».





Часто бывает и такое, что представителям киностудий приходятся по душе и сами короткометражные проекты, которые впоследствии превращаются в полный метр. И они становятся успешными! Очевидно, что короткометражки и их полноценные братья имеют множество различий, в числе которых качество съёмки, дороговизна картинки, сюжет и привлечённые актёры.





1. Пила: Игра на выживание (2004)