12 фильмов, чьё производство было начато, но их так никто и не увидел

История знает множество задуманных, но нереализованных проектов именитых режиссёров, которые на бумаге выглядели крайне перспективно.

Несколько примеров картин, которые так и не были даже начаты: фильм «900» Серджо Леоне о блокаде Ленинграда (с Робертом Де Ниро в главной роли), «Капитал» Сергея Эйзенштейна, экранизация «Идиота» Андрея Тарковского и «Убить Билла 3» Квентина Тарантино.

Всё это звучит мощно, но мы хотим остановиться на тех потенциальных фильмах, которые всё же были начаты, некоторые даже закончены, но так и не были показаны массовому зрителю. Итак, перед вами список незаконченных, отменённых, утерянных или снятых, но положенных на полку фильмов, которые многим захотелось бы посмотреть, но, увы — не получится.

1. Супермен жив (1997-1998)