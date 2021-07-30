12 фильмов, чьё производство было начато, но их так никто и не увидел

Если уж за что-то взялся, то доведи дело до конца! Эта жизненная формула порой не работает, когда речь идёт о таком сложном «деле» как фильм.
История знает множество задуманных, но нереализованных проектов именитых режиссёров, которые на бумаге выглядели крайне перспективно.
Несколько примеров картин, которые так и не были даже начаты: фильм «900» Серджо Леоне о блокаде Ленинграда (с Робертом Де Ниро в главной роли), «Капитал» Сергея Эйзенштейна, экранизация «Идиота» Андрея Тарковского и «Убить Билла 3» Квентина Тарантино.
Всё это звучит мощно, но мы хотим остановиться на тех потенциальных фильмах, которые всё же были начаты, некоторые даже закончены, но так и не были показаны массовому зрителю. Итак, перед вами список незаконченных, отменённых, утерянных или снятых, но положенных на полку фильмов, которые многим захотелось бы посмотреть, но, увы — не получится.
1. Супермен жив (1997-1998)
Супергеройский фильм Тима Бёртона с Николасом Кейджем в роли Супермена, который так и не был снят из-за творческих разногласий режиссёра, продюсеров и студии.
2. Наполеон (1969-1970)
Отменённый проект Стэнли Кубрика, к которому режиссёр готовился около года. Режиссёр прочитал сотни книг про Наполеона, его команда сделала около 15 тысяч снимков мест съёмок, были разработаны костюмы и написан сценарий. Кубрик даже нанял около 30 тысяч статистов для батальных сцен.
Однако выход фильма «Ватерлоо» (1970) Сергея Бондарчука, который оказался не слишком успешен, и изменения запросов аудитории заставили Кубрика (который признал, что опоздал с «Наполеоном») оставить этот проект и приступить к более современному и менее затратному «Заводному апельсину».
3. Ньют (2011-2012)
Отменённый полнометражный мультфильм студии Pixar. Мультик был забракован по художественным причинам, так как в определённый момент создатели поняли, что не знают, как и куда дальше двигать сюжет. История должна была повествовать о парочке тритонов, чей вид полностью вымер, кроме них двоих. Однако проблема в том, что вместо того, чтобы продолжить свой род, они на дух друг друга не переносят.
4. Что-то должно случиться (1962)
Последний фильм с участием Мэрилин Монро, съёмки которого так и не были закончены из-за смерти актрисы.
5. Клеопатра (немой фильм, 1917)
Фильм был снят, но оказался утерян, а все его копии сгорели в пожаре в студии Fox Film. В начале 20 века киноленты сгорали (или как-то иначе терялись) довольно часто.
6. Дюна (середина 1970-х)
Отменённый фильм Алехандро Ходоровски, который пригласил на работу над проектом Орсона Уэллса, Сальвадора Дали, Ханса Рудольфа Гигера и группу Pink Floyd. Многие называют эту незаконченную экранизацию величайшим неснятым фильмом всех времён, и состав участников как и первоисточник правда впечатляют. В 2013 году о попытках Ходоровски создать этот фильм даже сняли документалку ««Дюна» Ходоровского».
7. День, когда клоун плакал (1972)
Фильм, поставленный американским комиком Джерри Льюисом, но так и не вышедший в свет по желанию самого режиссёра, который посчитал его слишком тяжёлым. Картина повествует о немецком клоуне, который выступал перед еврейскими детьми в концлагере Освенцим.
В 2015 году Джерри Льюис всё-таки передал фильм Библиотеке Конгресса США с условием, что фильм будет показан публике не ранее 2024 года. Многие критики, видевшие фильм, считают его шедевром.
8. День рождения моего лучшего друга (1987)
Незаконченный самый первый фильм Квентина Тарантино. От всей картины осталось всего 36 минут (и их можно найти в интернете), хотя она не задумывалась как короткометражка и должна была идти чуть больше часа. Главную роль исполнил сам Тарантино.
9. Хиппи Хиппи Шейк (2010)
Отснятый, но не выпущенный фильм про хиппи и Лондон 60-х годов с Киллианом Мёрфи и Сиенной Миллер в главных ролях.
10. Сердце тьмы (1940)
Нереализованный проект режиссёра Орсона Уэллса, от которого он отказался и вместо него снял легендарный фильм «Гражданин Кейн» (1941). А сама повесть Джозефа Конрада, по которой Уэллс планировал снять своё кино, в итоге легла в основу знаменитого «Апокалипсиса сегодня» (1979).
11. Апостол (1917)
Первый полнометражный (хоть и немой) мультфильм в истории, созданный аргентинским режиссёром Квирино Кристиани… сгорел. В год выхода его всё же успели показать людям, и он был успешен, однако, к сожалению, мультфильм не сохранился до наших дней.
Из-за печальной судьбы «Апостола» следующий «первый» полнометражный мультфильм вышел только в 1937 году — это была диснеевская классика «Белоснежка и семь гномов», где в отличие от аргентинского предшественника есть звук и цвет.
12. Калейдоскоп (1964)
Компания Universal прямо-таки наложила вето на съёмки такой картины, несмотря на то, что Хичкок хотел минимизировать бюджет и пригласить малоизвестных актёров. Приближённые режиссёра говорят, что, узнав о решении студии, Хичкок расплакался.
Источник:
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Понравилось24
Максим Галкин сыграет главную роль в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
31.07.2013 12:42
Пародист Максим Галкин готовится приступить к съемкам в полноценном художественном телевизионном фильме, который станет современной версией легендарной советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Сделать ремейк достояния советского кинематографа решил телеканал "Россия".В новой картине, у которой пока нет рабочего названия, Максим Галкин станет главным действующим лицом.
- Сейчас все мои силы целиком и полностью отданы этому проекту, - рассказал г-н Галкин. - Съемки картины идут и в России, и в Украине. Я отказался от поездок, связанных с отдыхом, отпуском. Хочу посвятить всего себя этой роли.
На телеканале "Россия" все детали съемок тоже пока держатся в строгом секрете. Известно только, что в сюжете фильма будет много неожиданных поворотов. Максим Галкин играет современного человека, "менеджера среднего звена" и одновременно - герцога в Англии. В какой-то момент оба героя меняются местами во времени, и начинается настоящая комедия.
Интересно, что появятся в кинокартине и другие известные сказочные персонажи: к примеру, король Артур, волшебник Мерлин и разбойник Робин Гуд. Известно также, что одну из женских ролей в фильме сыграет актриса Полина Филоненко. Премьера кинофильма готовится на телеканале "Россия" в следующем году.