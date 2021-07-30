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12 фильмов, чьё производство было начато, но их так никто и не увидел

12 фильмов, чьё производство было начато, но их так никто и не увидел (13 фото)

Автор:
30 июля 2021 08:03
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   подборка   режиссер   роль   фильм   
893
13

Если уж за что-то взялся, то доведи дело до конца! Эта жизненная формула порой не работает, когда речь идёт о таком сложном «деле» как фильм.

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Метки: актеры   интересно   кино   подборка   режиссер   роль   фильм   
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11k
Дядя Саша Полчаса назад
Спасибо, что Кейдж не стал суперменом...
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812
Дрочер Полоумный 15 минут назад
Из всех фильмов желание глянуть лишь на "День, когда клоун плакал". А с Мерелин Монро прям пророческое название. Должно случиться, вот и случилось
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2k
Пластичный Дятел 19 минут назад
"Иван Васильевич меняет проессию"-2.

Максим Галкин сыграет главную роль в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

31.07.2013 12:42

Пародист Максим Галкин готовится приступить к съемкам в полноценном художественном телевизионном фильме, который станет современной версией легендарной советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Сделать ремейк достояния советского кинематографа решил телеканал "Россия".В новой картине, у которой пока нет рабочего названия, Максим Галкин станет главным действующим лицом.

- Сейчас все мои силы целиком и полностью отданы этому проекту, - рассказал г-н Галкин. - Съемки картины идут и в России, и в Украине. Я отказался от поездок, связанных с отдыхом, отпуском. Хочу посвятить всего себя этой роли.

На телеканале "Россия" все детали съемок тоже пока держатся в строгом секрете. Известно только, что в сюжете фильма будет много неожиданных поворотов. Максим Галкин играет современного человека, "менеджера среднего звена" и одновременно - герцога в Англии. В какой-то момент оба героя меняются местами во времени, и начинается настоящая комедия.

Интересно, что появятся в кинокартине и другие известные сказочные персонажи: к примеру, король Артур, волшебник Мерлин и разбойник Робин Гуд. Известно также, что одну из женских ролей в фильме сыграет актриса Полина Филоненко. Премьера кинофильма готовится на телеканале "Россия" в следующем году.
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