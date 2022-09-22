13 известных фильмов, у которых нет ни одной номинации на «Оскар»

Так бывает, что ценность некоторых кинокартин становится очевидной лишь спустя годы после их выхода. Та самая проверка временем, которую проходят далеко не все хиты. А вот «Оскары» в свою очередь принято давать в течение года, поэтому в истории случалось множество необъяснимых казусов с чьей-то незаслуженной номинацией или не номинацией.

Мы, жители 20-х годов 21 века, прекрасно понимаем, что «День сурка», «Большой Лебовски» или «Лицо со шрамом» — это гениальные фильмы, уже ставшие классикой кино. Но вот в год их выпуска многие люди, в том числе члены Академии, великолепия в них не разглядели, из-за чего у фильмов, представленных в этом списке, нет ни одного «Оскара». Более того, у них нет даже номинаций.

Но вы посмотрите, что это за фильмы! Как они могли остаться без главной кинонаграды, уму непостижимо. Одно дело, что они не получили премию как «Лучший фильм года», но 0 номинаций?!

Пролистывая картины из этой подборки, помните, что в отличие от них «Оскар» есть даже у осмеянного всеми на свете «Отряда самоубийц» — за лучший грим и причёски.

Гран Торино (2008)