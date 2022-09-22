FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11006 постов • 1193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
13 известных фильмов, у которых нет ни одной номинации на «Оскар»

13 известных фильмов, у которых нет ни одной номинации на «Оскар»

Автор:
22 сентября 2022 08:12
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   номинация   оскар   подборка   премия   фильм   
1157
14

Далеко не все фильмы, несмотря на огромную популярность и любовь у зрителей, получают заветный «Оскар» в какой-либо номинации.

Так бывает, что ценность некоторых кинокартин становится очевидной лишь спустя годы после их выхода. Та самая проверка временем, которую проходят далеко не все хиты. А вот «Оскары» в свою очередь принято давать в течение года, поэтому в истории случалось множество необъяснимых казусов с чьей-то незаслуженной номинацией или не номинацией.


Мы, жители 20-х годов 21 века, прекрасно понимаем, что «День сурка», «Большой Лебовски» или «Лицо со шрамом» — это гениальные фильмы, уже ставшие классикой кино. Но вот в год их выпуска многие люди, в том числе члены Академии, великолепия в них не разглядели, из-за чего у фильмов, представленных в этом списке, нет ни одного «Оскара». Более того, у них нет даже номинаций.

Но вы посмотрите, что это за фильмы! Как они могли остаться без главной кинонаграды, уму непостижимо. Одно дело, что они не получили премию как «Лучший фильм года», но 0 номинаций?!


Пролистывая картины из этой подборки, помните, что в отличие от них «Оскар» есть даже у осмеянного всеми на свете «Отряда самоубийц» — за лучший грим и причёски.


Гран Торино (2008)

×
×

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.1

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую мужскую роль.

78-летний Клинт Иствуд тащил на себе каждую сцену со своим участием. А ведь это не просто драма, где нужно лишь сидеть в кадре, тут кое-где и боевиковые сцены присутствуют.

Вместо Иствуда актёрский «Оскар» взял Шон Пенн за явно повесточный «Харви Милк».


Клуб «Завтрак» (1985)


Кинопоиск: 8.0; IMDb: 7.8

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую режиссуру.

Работа с начинающими молодыми актёрами — дело непростое, а когда в итоге фильм становится культовым, то не отметить труд режиссёра никак нельзя.


Огни большого города (немой, 1931)


Кинопоиск: 8.5; IMDb: 8.5

И сразу же…


Новые времена (1936)


Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.5

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучший фильм и лучшую музыку. Это относится к обоим фильмам, которые впоследствии постоянно попадали в списки лучших в истории.

Премия «Оскар» вручается с 1929 года, так что два шедевра Чарли Чаплина могли и должны были попасть в список номинантов в год выхода. Сам великий Чаплин получил два почётных «Оскара» и один за музыку к фильму «Огни Рампы» в 1973 году.


Лицо со шрамом (1983)


Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.3

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую мужскую роль.

Режиссура Брайана Де Пальмы также достойна всевозможных похвал, ведь этот фильм считается его лучшим, но в год выхода фильма его номинировали на «Золотую малину» как худшего режиссёра. Ну а игру Аль Пачино можно оставить без комментариев. Но не без оскаров!


Бешеные псы (1992)


Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.3

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучший оригинальный сценарий.

Первый фильм Квентина Тарантино содержал в себе множество прорывных актёрских работ и отличную музыку, но сильнее всего на публику произвело впечатление то, как, оказывается, можно рассказывать подобную историю.


Американский психопат (2000)


Кинопоиск: 7.1; IMDb: 7.6

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую мужскую роль.

Отзывы о фильме до сих пор неоднозначные, но вот игра Кристиана Бэйла по праву считается одной из лучших в его карьере.


Зодиак (2007)


Кинопоиск: 7.3; IMDb: 7.7

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучший адаптированный сценарий и лучшую работу художника-постановщика.

Ещё один фильм, который, вероятно, не тянет на вневременной шедевр, но при этом нельзя не отметить то, как блестяще в нём была воссоздана атмосфера 80-х. А уж что говорить про работу с сюжетом, который каждую минуту всё глубже завлекает вас своей методичной и умелой подачей фактов.


Схватка (1995)


Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.3

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую режиссуру.

Аль Пачино и Роберт Де Ниро сыграли здесь так, как могут только они, их противостояние завораживает, но подобные роли в их исполнении мы уже видели. А вот такое психологическое напряжение, где продуманные диалоги сочетаются с гениально поставленными и крайне реалистичными перестрелками, даже в эпоху боевиков было дефицитным продуктом.


День сурка (1993)


Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.1

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучший оригинальный сценарий.

Сейчас уже вышло так много фильмов с показанной в «Дне сурка» петлёй времени, что не посчитать. Это настоящий пример хай-концепта, то есть идеи на миллион. Ну и не стоит забывать, как уверенно на себе этот фильм тянул великолепный Билл Мюррей. Тут тоже очень даже попахивает «Оскаром».


Большой Лебовски (1998)


Кинопоиск: 7.8; IMDb: 8.1

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана.

«Первый культовый фильм эпохи Интернет» не зря имеет такой статус, ведь сцены из него постоянно мелькают тут и там, а цитаты давно ушли в народ, причём не только в США. Ну а Джефф Бриджес и Джон Гудман сидят в своих образах как влитые.


Однажды в Америке (1983)


Кинопоиск: 8.3; IMDb: 8.3

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую музыку.

Удивительная ситуация. Академия исключила фильм из категории «Лучший саундтрек» только потому, что имя композитора Эннио Морриконе не было указано в начальных титрах фильма из-за ошибки при монтаже. Такой косяк случился из-за урезания длительности фильма для американского проката.


Сияние (1980)


Кинопоиск: 7.8; IMDb: 8.4

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшие мужскую и женскую (!) роли.

Пиковый Джек Николсон до сих пор светится в мемах кадрами из этого фильма. Но также стоит обязательно отметить работу множество раз доводимой до реальной истерики Шелли Дюваль. Настрадавшись на съёмках, актриса выдала одну из лучших женских ролей в истории хорроров.

Знаете, что произошло вместо этого? Шелли Дюваль номинировали на «Золотую малину». Вообще-то за этот фильм и сам Кубрик отхватил «малину» за режиссуру. Кошмар какой!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: интересно   кино   номинация   оскар   подборка   премия   фильм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Зато у «Горбатой горы» есть оскар.
И это все, что нужно знать о непредвзятости данного действа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Курбатов 13 минут назад
Да кому нужен этот Оскар!? Очередные горе эксперты номинируют непонятно что, непонятно из-за чего. Настоящий "Оскар" это искренняя любовь зрителя, а этого у этих фильмов предостаточно!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hairov Час назад
Зато сейчас только так -
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fiverknot Час назад
Шелли Дюваль просто страшная. Поэтому ее истерика выглядит так наигранно. Чисто из-за ее внешности. Выгляди она иначе, думаю ей бы золотую малину не дали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
881
Александр Потёмкин Час назад
Большинство фильмов-оскароносцев заслуживают "Оскара" за лучшую перфорацию плёнки, на которой сняты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

584720



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки актрис советского кино
Интересные снимки актрис советского кино
Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал европейцам включённые конфорки с газом
Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал европейцам включённые...
Набирающие популярность в сообществах
20 лет без Сергея Бодрова
20 лет без Сергея Бодрова
Наследие NASCAR: 53-летний Dodge Charger Daytona
Наследие NASCAR: 53-летний Dodge Charger Daytona
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Потрясающий ход

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#люди#аварии#фотографии#авто аварии#Ynews#Приколы#авария дня
#Юмор#интересное#в мире#дтп#картинки#мобилизация#автомобили#сво#Жизнь#Великобритания
#подборка#прикол#животные#Россия#факты#СССР#автомир#позитив#мотоциклист#Вещи
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Фотограф воссоздаёт сцены из популярных игр и фильмов в стиле LEGO Фотограф воссоздаёт сцены из популярных игр и фильмов в стиле LEGO 13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры 13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры 20 фильмов, которые получили «Оскар» за лучший грим и причёски 20 фильмов, которые получили «Оскар» за лучший грим и причёски 40 лучших фильмов 2021 года 40 лучших фильмов 2021 года 17 актёров, которые сыграли реальных исторических личностей в известных биографических фильмах 17 актёров, которые сыграли реальных исторических личностей в известных биографических фильмах

На что жалуетесь?

Вернуться