17 случаев, когда игра актёров была лучше, чем получившийся в итоге фильм

Перед вами фильмы из серии «стоит смотреть только ради…» и дальше фамилия одного актёра, который (чаще всего в одиночку) на своих плечах тащил картину из пропасти проходняков. Вам могут нравится многие из фильмов в нашем списке, однако оценки у них весьма средние, то есть массовый зритель в целом не оценил.





Но вот в чём точно не стоит сомневаться, так это в первоклассной игре, которую выдали некоторые актёры, которым не помешали слабые сюжет или режиссура. Для кого-то роль в подобном фильме стала самой яркой точкой в карьере, а другие просто заглянули на огонёк на несколько минут в средний проект и оказались самой заметной его частью.









1. Джим Керри в фильме «Невероятный Бёрт Уандерстоун» (2013)