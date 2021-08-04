17 случаев, когда игра актёров была лучше, чем получившийся в итоге фильм

Это те случаи, когда актёры были великолепны и отыгрывали на десятку, но фильм с их участием в целом явно оставлял желать лучшего.
Перед вами фильмы из серии «стоит смотреть только ради…» и дальше фамилия одного актёра, который (чаще всего в одиночку) на своих плечах тащил картину из пропасти проходняков. Вам могут нравится многие из фильмов в нашем списке, однако оценки у них весьма средние, то есть массовый зритель в целом не оценил.
Но вот в чём точно не стоит сомневаться, так это в первоклассной игре, которую выдали некоторые актёры, которым не помешали слабые сюжет или режиссура. Для кого-то роль в подобном фильме стала самой яркой точкой в карьере, а другие просто заглянули на огонёк на несколько минут в средний проект и оказались самой заметной его частью.
1. Джим Керри в фильме «Невероятный Бёрт Уандерстоун» (2013)
Как второстепенный персонаж, сыгранный Керри, по сюжету фильма перетягивал на себя внимание публики от главных героев, так и сам актёр оказался единственным светлым пятном довольно непримечательной комедии.
2. Адам Драйвер в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019)
Последняя трилогия «Звёздных войн» в целом получила очень средние отзывы, а последний фильм и вовсе провалился. Однако сложно не отметить игру Адама Драйвера, для которого роль Кайло Рена стала отправным пунктом для получения главных ролей в больших фильмах.
3. Марго Робби в фильме «Отряд самоубийц» (2016)
Актриса умудрилась сыграть важнейшую толчковую роль в своей карьере в одном из самых громко критикуемых фильмов 10-х годов. Однако её персонаж Харли Квинн настолько понравился публике, что Робби сыграла её ещё в двух фильмах. В том числе в сиквеле «Отряда самоубийц», который в России выходит 5 августа.
4. Том Харди в фильме «Веном» (2018)
Ещё один фильм по комиксам Marvel, который стал кассовым, но не художественным успехом. Когда в кадре присутствовал Том Харди, а не его веномная CGI-версия, всё было отлично, но картину подвёл сценарий и главный злодей в частности. Кстати, сиквел «Венома» также выходит в этом году, только в сентябре.
5. Джеймс МакЭвой в фильме «Сплит» (2016)
Вряд ли кто-то мог лучше справится с ролью человека, в котором сосуществуют 23 личности, чем Джеймс МакЭвой. Однако перфоманс шотландского актёра не изымает из «Сплита» все нелогичности сюжета и его затянутость.
6. Октавия Спенсер в фильме «Ма» (2019)
Приглашение оскароносной актрисы на главную роль в типичном ужастике не делает этот самый ужастик хорошим фильмом.
Проверено «Ма» и Октавией Спенсер.
7. Бен Аффлек в роли Бэтмена в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) и «Лига справедливости» (2017)
Фильмы по комиксам DC под руководством Зака Снайдера оставили противоречивое впечатление у зрителей и вряд ли могут тягаться с двумя «Бэтменами» Тима Бёртона из 90-х и трилогии о «Тёмном рыцаре» Кристофера Нолана.
Однако выбор Бена Аффлека на роль Брюса Уйэна оказался неожиданным и очень удачным кастинговым решением. В интернете его исполнение всерьёз сравнивают с игрой Кристиана Бэйла и Майкла Китона — и это вполне заслужено.
8. Дженнифер Лоуренс в фильме «Джой» (2015)
Фильм про изобретательницу чудо-швабры не стал особо занимательным зрелищем для посетителей кинотеатров, зато Дженнифер Лоуренс получила «Золотой глобус» за исполнение главной роли, ведь она в этом фильме действительно была хороша.
9. Джонни Депп в фильме «Алиса в Стране чудес» (2010)
Визуально впечатляющий фильм Тима Бёртона, переосмысляющий произведения Льюиса Кэрролла, получился довольно странным и не всегда в хорошем смысле. Зато Безумный Шляпник Джонни Деппа точно является одним из самых запоминающихся персонажей в карьере актёра.
10. Рене Зеллвегер в фильме «Джуди» (2019)
Абсолютная неузнаваемая Рене Зеллвегер получила «Оскар» за исполнение драматической роли певицы и актрисы Джуди Гарленд, однако сам фильм мало кого заинтересовал и мало кому понравился.
11. Эми Адамс и Кристоф Вальц в фильме «Большие глаза» (2015)
Тот редкий случай, когда оба исполнителя главных ролей отлично справляются со своей задачей, но сюжет и режиссура тянут их вниз. Всё же последние фильмы режиссёра Тима Бёртона (в числе который и «Алиса в Стране чудес») заметно уступают его ранним работам.
12. Дженнифер Энистон в фильме «Торт» (2014)
Однозначно лучшая драматическая роль в кинокарьере Дженнифер Энистон (то есть, не считая сериал «Утреннее шоу»), где она внезапно не предстаёт в образе Рейчел из «Друзей», выпала на не слишком удачный фильм. Однако актриса удостоилась нескольких престижных номинаций, так как её здесь прям не узнать.
13. Майкл Фассбендер в фильмах «Прометей» (2012) и «Чужой: Завет» (2017)
С последними фильмами о «Чужом» происходит то же самое, что и с последними «Терминаторами» — зрители по всему миру просят их создателей перестать снимать новые части! Но то, как Майкл Фассбендер отыгрывает роли аж нескольких андроидов разом, всё же приковывает к себе внимание и интерес.
14. Тим Рот в фильме «Планета обезьян» (2001)
Ремейк, получивший низкие оценки и три номинации на «Золотую малину», всё же подарил миру уникальную роль Тима Рота, который был хорош даже под множеством слоёв грима.
15. Шарлиз Терон в фильме «Белоснежка и охотник» (2012)
Тот самый случай, когда топовая актриса великолепна отыграла свои партии злодейки, но вот все остальные не удосужились последовать её примеру.
16. Рауль Хулия в фильме «Уличный боец» (1994)
Одна из первых попыток снять фильм по видеоигре потерпела полный крах, и эта картина имеет худшие оценки во всём нашем списке (даже несмотря на наличие Жан-Клода Ван Дамма). Но у общей провальности проекта было одно «но» — злодей Байсон в исполнении Рауля Хулия, который как мог пробивался своей игрой сквозь ужасный сценарий.
17. Тим Карри в фильме «Оно» (1990)
И в России, и за рубежом публика больше любит новую экранизацию этого романа Стивена Кинга с Биллом Скарсгартом в роли Пеннивайза. Но у Тима Карри в фильме, снятом для ТВ, с куда меньшим бюджетом была задача посложнее — ему пришлось тащить на себе всю картину. И в итоге его образ жуткого клоуна помнят и хвалят до сих пор.
Источник:
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Давай я просто навскидку приведу два примера, которые, как по мне, круче всех приведенных.
1. Майкл Дункан в "Зеленой миле". Кто о нем знал до выхода фильма? А кто о нем не знает после?!
2. "Игра Престолов". 90% актеров были абсолютно неизвестны до выхода сериала - и стали мегазвездами после.
Да, в этих примерах был таки хороший сценарий. Но я считаю, что без отличной игры актеров оба проекта могли провалиться. "Зеленая миля" вообще держится на Дункане и Хэнксе.
Чего-то я сомневаюсь. Новая версия фуфло, зато старая суперская.