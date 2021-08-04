FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5188 постов • 1094 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
17 случаев, когда игра актёров была лучше, чем получившийся в итоге фильм

17 случаев, когда игра актёров была лучше, чем получившийся в итоге фильм (18 фото)

Автор:
04 августа 2021 09:54
Сообщество : Кино
Метки: актеры   игра   интересно   кино   подборка   роль   фильм   
1170
18

Это те случаи, когда актёры были великолепны и отыгрывали на десятку, но фильм с их участием в целом явно оставлял желать лучшего.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   игра   интересно   кино   подборка   роль   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Пумба 45 минут назад
Лайк. Но скорее авансом. Половина утверждений притянута за уши. Аффтар реально думает, что в фильмах по комиксам Марвела и ДиСи вообще требуется актерская игра?!! Или на фоне всеобщей картонности один раз скорченное сложное лицо - уже охренеть какое актерское достижение?!
Давай я просто навскидку приведу два примера, которые, как по мне, круче всех приведенных.
1. Майкл Дункан в "Зеленой миле". Кто о нем знал до выхода фильма? А кто о нем не знает после?!
2. "Игра Престолов". 90% актеров были абсолютно неизвестны до выхода сериала - и стали мегазвездами после.
Да, в этих примерах был таки хороший сценарий. Но я считаю, что без отличной игры актеров оба проекта могли провалиться. "Зеленая миля" вообще держится на Дункане и Хэнксе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Bjornsson Полчаса назад
"..И в России, и за рубежом публика больше любит новую экранизацию этого романа Стивена Кинга с Биллом Скарсгартом в роли Пеннивайза.."

Чего-то я сомневаюсь. Новая версия фуфло, зато старая суперская.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Фельдъегерь 42 минуты назад
из того, что я смотрел некоторые пункты в списке давольно спорные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался 50 медалей за 10 дней: кто и как постарался 13 известных фильмов, которые когда-то были короткометражками 13 известных фильмов, которые когда-то были короткометражками Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Фильмы, которые настолько похожи, что их можно описать одной фразой Фильмы, которые настолько похожи, что их можно описать одной фразой 12 фильмов, чьё производство было начато, но их так никто и не увидел 12 фильмов, чьё производство было начато, но их так никто и не увидел 14 невероятных преображений актеров с помощью грима 14 невероятных преображений актеров с помощью грима
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

418841



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
0
33
Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
Вечно актуальный и улыбательный пост о родственниках
0
56
Вечно актуальный и улыбательный пост о родственниках
﻿
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#ynews#факты#аварии#фотографии#животные#знаменитости#новости#полиция
#фото#подборка#история#дтп#интересное#авто аварии#сша#картинки#шоу бизнес#дети
#интересно#кино#Россия#олимпиада#СССР#автомобили#автомир#люди#фильм#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться