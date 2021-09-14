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12 человек, которых неприятности преследуют по пятам

12 человек, которых неприятности преследуют по пятам (13 фото)

Автор:
14 сентября 2021 00:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Катастрофические   Поправимо   люди   моменты   облегчение   опасность   
564
13

У всех у нас бывают катастрофические моменты в жизни. Но, когда мы понимаем, что в принципе почти всё поправимо, вздыхаем с облегчением. В этом посте вы увидите, как люди счастливо избежали неминуемой опасности, или почти...

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Метки: Катастрофические   Поправимо   люди   моменты   облегчение   опасность   
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leto2016 59 минут назад
мне крючок рыболовный пробивал кожу, пока смотришь, не больно. когда вытаскиваешь начинает болеть, и потом зудит. зараза. думаешь, да ходил бы лучше с ним.
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閃光 39 минут назад
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Виталий Васильев 58 минут назад
вообще то 13.я тоже в списке.
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DarSie

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