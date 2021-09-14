12 человек, которых неприятности преследуют по пятам

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У всех у нас бывают катастрофические моменты в жизни. Но, когда мы понимаем, что в принципе почти всё поправимо, вздыхаем с облегчением. В этом посте вы увидите, как люди счастливо избежали неминуемой опасности, или почти...
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