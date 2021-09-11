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14 крутых фотографий, на которых запечатлены внезапные пересечения известных людей

14 крутых фотографий, на которых запечатлены внезапные пересечения известных людей (16 фото)

Автор:
11 сентября 2021 08:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   люди   подборка   фото   
1620
16

На этих ужасно атмосферных фотографиях из прошлого запечатлены известные люди разных сфер, чьё присутствие в одном кадре умножает его крутость в 100 раз.

Перед вами снимки из серии «кроссовер круче Мстителей». Вы, возможно, не знали, что эти легендарные знаменитости как-то пересекались в своих жизнях и карьерах, но они это делали!


1. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри, 1983 год

×

У этой пары даже есть три совместных песни, одна из которых по сей день остаётся неизданной.


2. Джордж Харрисон и Мадонна на премьере фильма «Шанхайский сюрприз» в Лондоне, 1986 год

Харрисон стал исполнительным продюсером и композитором фильма, а Мадонна сыграла одну из главных ролей (за которую получила одну из своих «Золотых малин»).


3. Пьер Ришар, Михаил Горбачёв и Жерар Депардье во время 18-го Московского Международного кинофестиваля, 1993 год


4. Элтон Джон и Джон Леннон, 1974 год


5. Савелий Крамаров и Робин Уильямс на премьере фильма «Москва на Гудзоне» (в котором они оба снялись), 1995 год


6. Ален Делон весело общается с Марианной Фейтфулл, девушкой Мика Джаггера, а тот грустно сидит рядом, 1968 год

Ну, а что тут сделаешь, это же Ален Делон!


7. Билл Мюррей и Кэрри Фишер на шоу «Saturday Night Live», 1978 год


8. Чарли Чаплин и Уолт Дисней, 1939 год


9. Роджер Мур и Шон Коннери развлекаются по-бондовски


10. Юрий Гагарин обнимается с Фиделем Кастро, Гавана, Куба, 1961 год


11. Принцесса Диана и комик Роуэн Аткинсон, 1984 год


12. Роберт Де Ниро и Олег Янковский на Московском международном кинофестивале, 1987 год


13. Альфред Хичкок и Сальвадор Дали


Вместе они работали над фильмом «Заворожённый» (1945), Дали выступил в качестве художника-постановщика некоторых сцен.


14. Майкл Джексон и Мадонна, 1991 год


Бонус: Пьер Ришар и Жан-Поль Бельмондо



Жан-Поль Бельмондо покинул нас. Огромная пустота в сердцах всех французов. В моём тоже. Идея того, что его больше нет, невозможна!

Пьер Ришар



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Метки: звезды   знаменитости   люди   подборка   фото   
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1k
Карандаш 2,0 Час назад
Что происходит в головах тех, кто придумывает названия к постам? Что значит "внезапные пересечения"? Получается, что идёт Фидель по Гаване или по Москве и вдруг ба-а-а-а! Юра! И давай обниматься. Это какой то пзц!!!
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531
probel01 38 минут назад
"Жан-Поль Бельмондо покинул нас. Огромная пустота в сердцах всех французов. В моём тоже. Идея того, что его больше нет, невозможна! Пьер Ришар"
Наверное, всё-таки не "идея того", а "мысль о том". Не полагайтесь на автопереводчики.
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1k
Пихайло 50 минут назад
Майкл пережил Фредди, а Мадонна пережила их обоих... Эта сучка - опасная штучка!
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63k
Viktor 2 часа назад
Чёта с носками у Мика не аллё, как в том анекдоте, когда старшина отчитывает новобранца за неуставные, красные носки:
- Носки должны быть чёрные (поднимает одну штанину, показывает), или зелёные (поднимает вторую)!

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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
это не 1995 год
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