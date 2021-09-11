14 крутых фотографий, на которых запечатлены внезапные пересечения известных людей

На этих ужасно атмосферных фотографиях из прошлого запечатлены известные люди разных сфер, чьё присутствие в одном кадре умножает его крутость в 100 раз.
Перед вами снимки из серии «кроссовер круче Мстителей». Вы, возможно, не знали, что эти легендарные знаменитости как-то пересекались в своих жизнях и карьерах, но они это делали!
1. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри, 1983 год
У этой пары даже есть три совместных песни, одна из которых по сей день остаётся неизданной.
2. Джордж Харрисон и Мадонна на премьере фильма «Шанхайский сюрприз» в Лондоне, 1986 год
Харрисон стал исполнительным продюсером и композитором фильма, а Мадонна сыграла одну из главных ролей (за которую получила одну из своих «Золотых малин»).
3. Пьер Ришар, Михаил Горбачёв и Жерар Депардье во время 18-го Московского Международного кинофестиваля, 1993 год
4. Элтон Джон и Джон Леннон, 1974 год
5. Савелий Крамаров и Робин Уильямс на премьере фильма «Москва на Гудзоне» (в котором они оба снялись), 1995 год
6. Ален Делон весело общается с Марианной Фейтфулл, девушкой Мика Джаггера, а тот грустно сидит рядом, 1968 год
Ну, а что тут сделаешь, это же Ален Делон!
7. Билл Мюррей и Кэрри Фишер на шоу «Saturday Night Live», 1978 год
8. Чарли Чаплин и Уолт Дисней, 1939 год
9. Роджер Мур и Шон Коннери развлекаются по-бондовски
10. Юрий Гагарин обнимается с Фиделем Кастро, Гавана, Куба, 1961 год
11. Принцесса Диана и комик Роуэн Аткинсон, 1984 год
12. Роберт Де Ниро и Олег Янковский на Московском международном кинофестивале, 1987 год
13. Альфред Хичкок и Сальвадор Дали
Вместе они работали над фильмом «Заворожённый» (1945), Дали выступил в качестве художника-постановщика некоторых сцен.
14. Майкл Джексон и Мадонна, 1991 год
Бонус: Пьер Ришар и Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо покинул нас. Огромная пустота в сердцах всех французов. В моём тоже. Идея того, что его больше нет, невозможна!
Пьер Ришар
Источник:
- 30 людей, которые случайно встретили знаменитостей
- 14 звезд, которые использовали приложения для знакомств
- Как менялась дочь Элвиса Пресли с годами
- 16 знаменитостей с необычными талантами и хобби
- 8 голливудских актеров со знаменитыми родителями
Понравилось44
Наверное, всё-таки не "идея того", а "мысль о том". Не полагайтесь на автопереводчики.
- Носки должны быть чёрные (поднимает одну штанину, показывает), или зелёные (поднимает вторую)!