20+ людей, которые попросили тату-мастера перекрыть их шрамы - и получилось круто

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У многих людей есть несовершенства или шрамы на коже, от которых они хотели бы избавиться. В некоторых случаях они идут к тату-мастеру - и просят перекрыть шрам или красиво обыграть его рисунком на теле. В этой подборке - и те, и другие случаи. При этом тату-мастерам удалось очень гармонично обыграть или перекрыть шрам, и клиенты остались более чем довольны. Оцените эти трансформации!
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"Самая символичная татуировка, которую я делал за все время работы тату-мастером. Перекрытие шрама"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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