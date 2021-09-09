20+ людей, которые попросили тату-мастера перекрыть их шрамы - и получилось круто

У многих людей есть несовершенства или шрамы на коже, от которых они хотели бы избавиться. В некоторых случаях они идут к тату-мастеру - и просят перекрыть шрам или красиво обыграть его рисунком на теле. В этой подборке - и те, и другие случаи. При этом тату-мастерам удалось очень гармонично обыграть или перекрыть шрам, и клиенты остались более чем довольны. Оцените эти трансформации!

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Женщина сделала тату в виде ногтя 0 Источник:

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"Самая символичная татуировка, которую я делал за все время работы тату-мастером. Перекрытие шрама" 0 Источник:

Перекрытие ожога, полученного в детстве 0 Источник:

Иногда шрам можно и не перекрывать 0 Источник:

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До и после 0 Источник:

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Татуировка на родимом пятне 0 Источник:

"Перекрыл старые шрамы татуировкой" 0 Источник:

Фееричное перекрытие! 0 Источник:

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Ф - фантазия 0 Источник:

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"А это моя собака бежит по моему шраму" 0 Источник:

Просто и гениально 0 Источник:

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Женщины перекрывают шрамы от кесарева сечения 0 Источник:

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Стираем ошибки прошлого 0 Источник:

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Тату на шраме - это целая история 0 Источник:

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"Следы лапок на моем родимом пятне" 0 Источник:

Сильная работа 0 Источник:

Креативно 0 Источник:

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