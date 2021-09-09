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20+ людей, которые попросили тату-мастера перекрыть их шрамы - и получилось круто

20+ людей, которые попросили тату-мастера перекрыть их шрамы - и получилось круто (35 фото)

Автор:
09 сентября 2021 21:09
Сообщество : Фабрика идей
Метки: женская татуировка   истории   люди   перекрытие   подборка   тату   татуировки   фото   
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У многих людей есть несовершенства или шрамы на коже, от которых они хотели бы избавиться. В некоторых случаях они идут к тату-мастеру - и просят перекрыть шрам или красиво обыграть его рисунком на теле. В этой подборке - и те, и другие случаи. При этом тату-мастерам удалось очень гармонично обыграть или перекрыть шрам, и клиенты остались более чем довольны. Оцените эти трансформации!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: женская татуировка   истории   люди   перекрытие   подборка   тату   татуировки   фото   
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1k
флоМастер Полчаса назад
единственное, за что одобряю тату - это перекрытие шрамов и пятен... все остальное - не от большого ума...
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9k
ScorpionDS 3 минуты назад
Знакомая хотела перекрыть шрам от кесарева туту в виде молнии (застёжки), на случай следующих родов ...)
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