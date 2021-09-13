18 случаев, когда невнимательность людей сыграла с ними злую шутку

Подборка ситуаций, в которых люди расплатились за свою забывчивость и невнимательность. А ведь им всего-то нужно было обратить чуть больше внимания на мелочи, которые их окружают.
В жизни каждого из нас случаются неудачи, избежать которых практически невозможно. Но бывают и такие провалы, которые могли не приключиться с человеком, если бы он был менее рассеянной и забывчивой натурой.
Кто-то украл мою беспроводную мышку, но забыл USB-приемник от неё
Я забыл положить поддон для льда
Забыла пластиковую лопатку перед отправкой лазаньи в духовку
Поехал заграницу с дроном, поднялся на вершину холма, чтобы заснять прекрасный вид, но понял, что забыл батарейки
Забыла, что форма для блюда была пластмассовой, а не стеклянной, и отправила ризотто в духовку
Надел утром разные ботинки, чтобы спросить совета жены, какие лучше подходят, и забыл переобуться
Так и провёл весь день на работе в разных ботинках.
Макдоналдс позабыл добавить в мой чикенбургер куриную котлету
Забыла купить контейнер для еды в школу для своей дочери
Завтра первый учебный день, а в магазинах уже пустые прилавки.
Я забыл помыть фильтр от кофемашины и уехал в отпуск
Когда я вернулся домой, я обнаружил, что у меня в кофемашине уже зародилась новая жизнь.
Я решила быстренько сделать смузи перед работой, но забыла плотно закрепить блендер
Забыл, что моя перечница сломалась, и вот результат
Решил покосить траву и забыл, что нужно снять носки
Отсортировал ценную коллекцию бейсбольных карточек моего отца и забыл закрыть дверь в комнату
Наш пёс Ромба навёл свои порядки и повредил почти все карточки.
Купил яйца, но забыл, что дома меня встречают дети, от которых нужно держать подальше всё хрупкое
Решила набрать воду, чтобы принять ванну в свой выходной, и вспомнила об этом только 6 часов спустя
Не знаю, как это возможно, но кто-то просто забыл свой инструмент на остановке
Почтальон забыл закрыть почтовый ящик, и кто-то решил украсть всё их содержимое
Девушка отменила свидание, когда я был на полпути к месту встречи. Начался дождь, а я ещё и забыл зонтик
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Учительница.