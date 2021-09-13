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18 случаев, когда невнимательность людей сыграла с ними злую шутку

18 случаев, когда невнимательность людей сыграла с ними злую шутку (19 фото)

Автор:
13 сентября 2021 12:02
Сообщество : Юмор
Метки: забвычивость   курьезы   люди   невнимательность   неудача   фейл   
509
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Подборка ситуаций, в которых люди расплатились за свою забывчивость и невнимательность. А ведь им всего-то нужно было обратить чуть больше внимания на мелочи, которые их окружают.

В жизни каждого из нас случаются неудачи, избежать которых практически невозможно. Но бывают и такие провалы, которые могли не приключиться с человеком, если бы он был менее рассеянной и забывчивой натурой.

Кто-то украл мою беспроводную мышку, но забыл USB-приемник от неё

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Я забыл положить поддон для льда

Забыла пластиковую лопатку перед отправкой лазаньи в духовку

Поехал заграницу с дроном, поднялся на вершину холма, чтобы заснять прекрасный вид, но понял, что забыл батарейки

Забыла, что форма для блюда была пластмассовой, а не стеклянной, и отправила ризотто в духовку

Надел утром разные ботинки, чтобы спросить совета жены, какие лучше подходят, и забыл переобуться

Так и провёл весь день на работе в разных ботинках.

Макдоналдс позабыл добавить в мой чикенбургер куриную котлету

Забыла купить контейнер для еды в школу для своей дочери

Завтра первый учебный день, а в магазинах уже пустые прилавки.

Я забыл помыть фильтр от кофемашины и уехал в отпуск

Когда я вернулся домой, я обнаружил, что у меня в кофемашине уже зародилась новая жизнь.

Я решила быстренько сделать смузи перед работой, но забыла плотно закрепить блендер

Забыл, что моя перечница сломалась, и вот результат

Решил покосить траву и забыл, что нужно снять носки

Отсортировал ценную коллекцию бейсбольных карточек моего отца и забыл закрыть дверь в комнату

Наш пёс Ромба навёл свои порядки и повредил почти все карточки.

Купил яйца, но забыл, что дома меня встречают дети, от которых нужно держать подальше всё хрупкое

Решила набрать воду, чтобы принять ванну в свой выходной, и вспомнила об этом только 6 часов спустя

Не знаю, как это возможно, но кто-то просто забыл свой инструмент на остановке

Почтальон забыл закрыть почтовый ящик, и кто-то решил украсть всё их содержимое

Девушка отменила свидание, когда я был на полпути к месту встречи. Начался дождь, а я ещё и забыл зонтик

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Метки: забвычивость   курьезы   люди   невнимательность   неудача   фейл   
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Серый Мех 18 минут назад
А голову ты дома не забыл?
Учительница.
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