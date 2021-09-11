Названы лучшие города мира по версии Time Out 2021

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Time Out назвал лучшие города мира за 2021 год. Города выбирали на основе опросов тысяч местных жителей и общих показателей в категориях "дух общества", "развлечения", "разнообразие ресторанов", и других. Эксперты также оценивали, как города выстояли и поддерживали общий дух во время пандемии. Москва оказалась на 34 месте.
Лучшим городом в мире признали Сан-Франциско
Во время пандемии жители Сан-Франциско продемонстрировали сильную сплоченность, организовывая разные фонды и мероприятия для города. Его назвали самым прогрессивным городом.
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Второе место - Амстердам
"Во время пандемии Амстердам сильнее других ощутил отсутствие культурной и общественной жизни. Тем не менее, город умно использовал это время, сосредоточившись на своей истории и общественном духе. Кроме того, в городе решили сократить бордели, "пьянство и разврат", которые так испортили его исторический центр," - пишет Time Out.
Третье место - Манчестер, Англия
Город также оказался самым дружелюбным, и поддерживающим общественный дух, который также помог успешно перенести сложности пандемии. Ночную жизнь в Манчестере также признали лучшей.
Четвертое место - Копенгаген, Дания
Копенгаген назвали самым комфортным городом для отдыха. Датская столица также заняла первое место в категории устойчивого развития и второе место в мире по экологичности.
Пятое место - Нью Йорк
85 процентов жителей Нью-Йорка обожают свой город и говорят, что здесь легко делать любые начинания. Это устойчивый, прогрессивный, и такой разный город.
Шестое место - Монреаль, Канада
73 процента местных жителей описывают город как "разнообразный" и "открытый для нового". Он известен своей непохожей на другие политикой, но в последний год она только сплотила местных жителей еще сильнее.
Седьмое место - Прага
Чешская столица стала вторым самым спокойным городом в мире. Кроме того, по голосам местных жителей, он оказался одним из самых красивых городов.
Восьмое место - Тель-Авив
Тель-Авив второй год подряд завоевывает звание одного из самых общественно активных городов. Несмотря на пандемию, здесь продолжили в безопасном режиме устраивать пикники, концерты, показы и различные беседы в парках. Тель-Авив также занял второе место в мире по разнообразию еды и напитков, уступая только Шанхаю.
Девятое место - Порту, Португалия
Порту признали дружелюбным, комфортным для проживания. 73 процента жителей заявили, что в городе насыщенная культурная жизнь, и там часто проводят различные мероприятия типа поэтических вечеров и мини-концертов.
Десятое место - Токио
82 процентов жителей Токио заявили, что город никогда не стоит на месте - за последние 18 месяцев по всему городу появилось много новых мест и достопримечательностей. Три четверти опрошенных также сказали, что город отлично подходит для передвижения без автомобиля, благодаря эффективной системе общественного транспорта.
11 место - Лос-Анджелес
Лос-Анджелес воспользовался пандемией с пользой. Здесь появились новые уличные объекты, фермерские рынки, различные городские программы. Город занял второе место по креативности - целые местные городские кварталы превратились в художественные инсталляции.
12 место - Чикаго
Чикаго занял второе место в категориях "дух сообщества", "развлечения" и "красота". Дух сообщества местных жителей усилился во время пандемии - чикагцы делились припасами с нуждающимися, протестовали против несправедливости и поддерживали безработных музыкантов.
13 место - Лондон
По мнению 88 процентов жителей, Лондон - самый разносторонний город в мире. С пандемией он также справляется на отлично - за год здесь постоянно проводили новые безопасные мероприятия.
14 место - Барселона
Во время пандемии Барселона сплотилась под девизом "La Cultura es Segura" ("Культура безопасна"), организовывая различные мероприятия на тему истории и культуры. 83 процента местных жителей высоко оценили город за культуру, а около 85 процентов поставили ему высшие оценки за разнообразие еды.
15 место - Мельбурн, Австралия
В то время как город переживает шестую "волну" изоляции за 18 месяцев, он остается на плаву, и это еще больше объединяет его жителей. Они заинтересованы в процветании города, и постоянно придумывают способы разнообразить досуг. Кроме того, 94 процентов местных жителей высоко оценивают город за его бары и рестораны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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