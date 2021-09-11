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Названы лучшие города мира по версии Time Out 2021

Названы лучшие города мира по версии Time Out 2021 (17 фото)

Автор:
11 сентября 2021 12:35
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: в мире   города   жизнь   лучшие города   люди   мир   рейтинг   фото   
570
17
Time Out назвал лучшие города мира за 2021 год. Города выбирали на основе опросов тысяч местных жителей и общих показателей в категориях "дух общества", "развлечения", "разнообразие ресторанов", и других. Эксперты также оценивали, как города выстояли и поддерживали общий дух во время пандемии. Москва оказалась на 34 месте.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   города   жизнь   лучшие города   люди   мир   рейтинг   фото   
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3  комментария
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646
робт 2 часа назад
ну да в Москве "дух общества" действительно минимален, петушиный флаг висит только на американском посольстве
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3k
Outcast Час назад
Спорный рейтинг основанный на очень спорных показателях.
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5k
Ruk 2 часа назад
Амстердам был интересен кафешопами и борделями. то что их поубирали - это плохо
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