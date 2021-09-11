Названы лучшие города мира по версии Time Out 2021

В то время как город переживает шестую "волну" изоляции за 18 месяцев, он остается на плаву, и это еще больше объединяет его жителей. Они заинтересованы в процветании города, и постоянно придумывают способы разнообразить досуг. Кроме того, 94 процентов местных жителей высоко оценивают город за его бары и рестораны.