Как рязанский лесник за 20 лет вырастил лес там, где это считалось невозможным

Ранее подобные фантастические идеи не приходил никому. Совершенно же очевидно, что на голых камнях ничто живое не зацепится. Где брать питательные вещества растению? Во всем мире не было подобного опыта – выращивания лесов на безжизненном мертвом щебне.

Но Виктору Васильевичу не было дела до всего мира. Он приступил к работе. Сначала просто рассеял семена по горам. Надеялся – зацепятся и приживутся. Увы, их очень быстро сдуло ветром и смыло дождем. А камни так и остались голыми.

Тогда лесничий попробовал укреплять саженцы. Привез на склон одного из терриконов тачку земли и ведро навоза, выкопал яму, насыпал земли, налил навоз, посадил росток березы. Через три метра – второй. Дальше – третий, четвертый...