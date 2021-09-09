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Как рязанский лесник за 20 лет вырастил лес там, где это считалось невозможным

Как рязанский лесник за 20 лет вырастил лес там, где это считалось невозможным (11 фото)

Автор:
09 сентября 2021 09:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: красота   лес   лесник   люди   поступок   удивительно   фото   
1518
11

Впервые человек смог вырастить лес на голых камнях.


Скопинский район Рязанской области некогда был шахтерским краем. С той поры тут остались отвалы пустых пород, извлеченных при подземных разработках, – многометровые терриконы.


Безжизненные холмы щебня возвышались в разных уголках района, создавая поистине марсианский пейзаж. Каждый день ветер сносил с верхушек «гор» мелкую пыль, нес ее на пашни и огороды окрестных деревень. Она накрывала луга, расползалась по полям…

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Так выглядят терриконы.



Но однажды местному леснику Виктору Соловьеву пришла в голову мысль вернуть в эти места природу. Он решил вырастить на мертвых землях лес. Конечно, в его замысел мало кто верил, а самого Виктора Васильевича считали чудаком.


Однако наш герой не стал слушать скептиков. Он твердо знал – природа возьмет свое, надо ей только чуточку помочь. Так, в начале 1992 года он решил покрыть саженцами терриконы шахт №№ 44 и 46.


Ранее подобные фантастические идеи не приходил никому. Совершенно же очевидно, что на голых камнях ничто живое не зацепится. Где брать питательные вещества растению? Во всем мире не было подобного опыта – выращивания лесов на безжизненном мертвом щебне.


Но Виктору Васильевичу не было дела до всего мира. Он приступил к работе. Сначала просто рассеял семена по горам. Надеялся – зацепятся и приживутся. Увы, их очень быстро сдуло ветром и смыло дождем. А камни так и остались голыми.


Тогда лесничий попробовал укреплять саженцы. Привез на склон одного из терриконов тачку земли и ведро навоза, выкопал яму, насыпал земли, налил навоз, посадил росток березы. Через три метра – второй. Дальше – третий, четвертый...

В первые годы он сажал деревья у подножия террикона, там, где слой отработки был невелик. Березы росли, а Соловьев подкармливал их и поливал до тех пор, пока не понимал, что корни пробили толщу пустой породы и добрались до земли.


Вскоре результаты работы лесника были замечены и жителями, и коллегами. Деревья росли! Да, пока что не на самих терриконах, но росли там, где раньше не было ничего живого. Тогда Виктор Васильевич получил долгожданную поддержку начальства и коллег. Лишь после этого лесник продолжил наступление выше.

Вместе с помощниками Виктор Васильевич поднял на 70-метровую высоту шахтных терриконов 20 тонн плодородной почвы и около 10 тонн воды! Здесь были высажены 17 тысяч саженцев ели, сосны, дуба, рябины и березы.


Всем на удивление молоденькие деревца прижились и, цепляясь корнями за камни, стали расти. Вначале между стволами была серая безжизненная поверхность. Но каждую осень листья облетали, ложились на землю, гнили под дождями… Через десяток лет образовался тонкий слой перегноя.

Сегодня над горами шлака шумят деревья, растет трава.



Зелёные терриконы стали достопримечательностью не только Скопинского района, но и всей Рязанской области. Теперь здесь шумит настоящий лес, куда регулярно ходят за грибами.

С появлением на терриконах деревьев в окрестностях прекратилось образование оврагов и остановилась эрозия почв.


Виктор Васильевич за свою работу был удостоен звания «Почетный работник лесного хозяйства Рязанской области». А чуть позже его уникальный опыт заслужил признание и на самом высоком уровне. Виктору Соловьеву было присвоено звание Заслуженного лесовода России. Награду он получал из рук президента.

Но не только озеленением терриконов прославился рязанский лесник. Участок леса, подведомственный ему, был зарегистрирован как памятник природы регионального значения «Урочище Чапыж». Здесь Виктору Васильевичу удалось сохранить множество растений, занесенных в Красную книгу.

В одном из интервью он сказал журналистам о своей мечте: «Всю свою жизнь я старался жить для людей, и если после меня останется еще и парк-дендрарий, то я буду самым счастливым человеком».

И он снова взялся за работу. Сажал кедры, маньчжурские орехи, туи…

Виктор Васильевич скончался в 2013 году на 76-м году жизни, но он успел закончить работу над парком-дендрарием.

Всего за годы работы Виктор Словьев посадил и вырастил 240 гектаров лесных культур.

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Метки: красота   лес   лесник   люди   поступок   удивительно   фото   
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1k
Вадим Час назад
Великий Человек!!!! Сделал практически невозможное.. не то что хари розовые, срубить, спилить, сжечь, продать! А сами валят потом с ярдами вороваными за бугор!
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51k
parallax 7 минут назад
Побольше бы таких людей.
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5k
Дмитрий Горчилин 12 минут назад
Каким бы заурядным делом ни занимался человек, творческому и настойчивому человеку всегда есть возможность себя проявить, оставить после себя нечто негобычное и значимое.
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1k
Andrey G 15 минут назад
...Ранее подобные фантастические идеи не приходил никому.
Да что вы, а разве Совок пустыни не останавливал? На юге Сибири степи засажены по самые гланды. Проекты мелиорации были по всему Союзу во всех климатических условиях. Да и в других странах фантастических идей и успешных реализаций хватает.
Поступок этого человека достойнейший, но пафос текста лишний.
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5k
Борис Карабанов 48 минут назад
В реальной жизни: (по прежним стандартам СССР, в каковой форме и сфотографирован Виктор Васильевич, по нисходящей) министр лесного хозяйства, начальник областного управления лесного хозяйства, директор лесхоза, главный лесничий, лесничий, пом.лесничего, мастер леса, лесник.
У блогеров: ЛЕСНИК.
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56
Шурман Час назад
Лютый дед :)
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22k
Сибиряк Час назад
Для людей которые воспитаны и обучены в СССР все по плечу! Нет нерешаемых задач если над проблемой много и грамотно работать. А вот поколению ЕГЭ всё по другому месту,... к сожалению(
Жаль что с течение лет таких хороших людей становится всё меньше и меньше.
Почёт и Уважение Виктор Васильевич!
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Человечище!
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