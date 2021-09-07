Этот кустарник растет на застывшей лаве. Его семечки очень вкусны, но стоят дороже черной икры

Когда-то, шапки этих растений так плотно покрывали склоны гор, что в солнечный день ослепляли путников своим сиянием. Сегодня серебряный меч – редкое исчезающее растение, которое можно встретить только на Гавайских островах.
Что удивительно – для жизни этот уникальный цветок выбрал бесплодные лавовые земли у подножия вулканов. Посмотрите, какое чудо природы растет среди камней.
Длинные жесткие листья, похожие на лезвия, способны выдерживать резкие перепады температур. Поверхность листьев покрыта мелкими серебристыми волосками. Именно они сверкают на солнце и вызывают ассоциацию с острыми клинками.
По-научному это удивительное растение называется аргироксфиум. Но местные жители называют его ахинахина. На самом деле это карликовый кустарник, который относится к семейству астровых и существует на нашей планете уже несколько миллионов лет! За это время ахинахина приспособилась к жаре и без особого труда выдерживает засуху продолжительностью до нескольких месяцев.
К сожалению, удивительная способность к выживанию имеет и обратную сторону. Из-за недостатка воды ахинахина цветет лишь раз в жизни. И после образования семян погибает. Зато ее цветение – одно из самых красивых в природе.
Любопытная особенность: ахинахина отличается окраской в зависимости от природных условий. Например, цветок с острова Мауи будет фиолетовым или темного винного цвета. А у растения с острова Мауна-Лоа соцветие желтое. Но, к сожалению, увидеть цветущую ахнахину сегодня счастливится далеко не каждому.
Причина печальна. Несколько столетий назад, когда европейцы открыли Гавайские острова, сюда завезли коз и овец. Прожорливые животные быстро размножились и… слопали всю растительность. А в условиях гавайского климата возобновление растительного покрова - дело небыстрое.
Сегодня ахинахина находится под охраной, поэтому популяция растения, пускай и медленно, но увеличивается. Однако прекрасное цветение – не единственная уникальная особенность этого растения. Ахинахина лучше всех остальных растений на Земле отражает ультрафиолетовое излучение.
Ну и, наконец, самое интересно. По размеру, форме и вкусу семена ахинахины поразительно напоминают семечки подсолнуха.
Пока серебряный меч рос в изобилии, эти семечки были традиционным и любимейшим лакомством местных жителей. До сих пор ходят легенды об удивительных лечебных свойствах семян ахинахины. Вот только сегодня они стоят дороже черной икры.
Источник:
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