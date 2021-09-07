Этот кустарник растет на застывшей лаве. Его семечки очень вкусны, но стоят дороже черной икры

Причина печальна. Несколько столетий назад, когда европейцы открыли Гавайские острова, сюда завезли коз и овец. Прожорливые животные быстро размножились и… слопали всю растительность. А в условиях гавайского климата возобновление растительного покрова - дело небыстрое.

Сегодня ахинахина находится под охраной, поэтому популяция растения, пускай и медленно, но увеличивается. Однако прекрасное цветение – не единственная уникальная особенность этого растения. Ахинахина лучше всех остальных растений на Земле отражает ультрафиолетовое излучение.

Ну и, наконец, самое интересно. По размеру, форме и вкусу семена ахинахины поразительно напоминают семечки подсолнуха.