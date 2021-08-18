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3 примера необъяснимого поведения камней

3 примера необъяснимого поведения камней (10 фото)

Автор:
18 августа 2021 09:11
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   интересно   камень   камни   природа   удивительно   фото   
213
10

Если вспоминать необычные явления, то окажется, что многие из них связаны с камнями. Природа преподносит людям множество загадок и тайн, а камни, возможно - самая большая из них. И если в каких-то случаях люди удивляются редкости явления, то с камнями бывает и так, что вообще сложно что-либо объяснить.

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Метки: в мире   интересно   камень   камни   природа   удивительно   фото   
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8k
Vacony 57 минут назад
камни они как люди...только жизнь своя и более долгая
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47k
noName 2 минуты назад
Мысли:
-"Парящие камни"-разная стойкость пород к эрозии,всё!
-"Трованты"-принцип кораллового рифа
-"Шары"-часть следствие вулканической активности,часть человек
А в целом на рен тв,я думаю,ответ уже дали...
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11k
поручик Ржевский 10 минут назад
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