3 примера необъяснимого поведения камней

Такие камни встречаются на территории всей планеты в разных её уголках. Яркий пример - западная часть гор Сан-Бернардино, которые расположены в Америке. Здесь можно увидеть сразу множество примеров, когда огромные многотонные глыбы стоят на земле с помощью тонких оснований.

Формально считается, что причина такого их вида заключается в том, что часть материала вымывается и выветривается - не быстро, в течение веков и даже тысячелетий. Правда, само зрелище заставляет думать о том, что известные законы физики тут не действуют, а глыбы должны в любом случае свалиться со своих тонких оснований.