3 примера необъяснимого поведения камней

Если вспоминать необычные явления, то окажется, что многие из них связаны с камнями. Природа преподносит людям множество загадок и тайн, а камни, возможно - самая большая из них. И если в каких-то случаях люди удивляются редкости явления, то с камнями бывает и так, что вообще сложно что-либо объяснить.
Вот три самых необычных таких загадки, связанные с камнями - висячие камни, которые не падают вопреки известным законам физики, загадочные каменные шары, которые, возможно, являются самыми древними артефактами на Земле, и трованты, считающиеся живыми камнями, которые растут и даже размножаются.
Висячие камни
Такие камни встречаются на территории всей планеты в разных её уголках. Яркий пример - западная часть гор Сан-Бернардино, которые расположены в Америке. Здесь можно увидеть сразу множество примеров, когда огромные многотонные глыбы стоят на земле с помощью тонких оснований.
Формально считается, что причина такого их вида заключается в том, что часть материала вымывается и выветривается - не быстро, в течение веков и даже тысячелетий. Правда, само зрелище заставляет думать о том, что известные законы физики тут не действуют, а глыбы должны в любом случае свалиться со своих тонких оснований.
Масла в огонь добавляет тот факт, что именно эти висячие камни находятся в сейсмической зоне. То есть они уже много раз выдерживали землятресения и до сих пор не упали. Учёные даже - как это ни странно звучит - лично раскачивали камни, а потом отчитывались об этом. Камни шатались, но не падали.
Это учёных поставило в тупик - хотя в мире есть и другие примеры висячих камней, которые не падают по непонятным для человека причинам, даже если пытаться их столкнуть. Скажем, в России самым знаменитым висячим камнем считается находящаяся в природном парке Ергаки глыба весом почти 600 тонн, которая застыла над пропастью и не падает. А в Мьянме похожий камень стал святыней.
Понятно, что сразу нашлись те, кто уверенно стал объяснять феномен висячих камней мастерством древних цивилизаций, инопланетными технологиями и аномальностью территории, которая якобы обладает особым магнетизмом. Некоторые же заявляли, что камни в Сан-Бернардино являются живыми и поэтому будут стоять так, сколько им надо.
Живые камни
Понятно, откуда в подобных необъяснимых случаях берутся гипотезы про живые камни. Ведь есть пример того, как камни умеют увеличиваться в размере, передвигаться и даже размножаться. Эти камни получили своё название - трованты, а "живут" они в центральной части Румынии.
Так вот, то, как происходит их рост и размножение, выглядит логично, но совершенно непонятно. Точно установлено, что происходящее с камнями связано в первую очередь с водой - а точнее, с дождями, во время которых трованты начинают увеличиваться в размерах. Что часто и вполне закономерно заставляет их сдвигаться, поэтому, говорят, что трованты даже умеют шевелиться.
Таким образом совсем мелкий незаметный камушек за несколько лет превращается в огромный округлый камень весом в тонну и больше, а размерами - порой до 10 метров по высоте. Что интересно, растут они быстрее на первом этапе, а вот становясь большими, увеличиваются уже не так быстро. Что типично для многих живых организмов, включая человека.
Ещё больше учёных озадачило то, что, как оказалось, у тровантов есть настоящие "годовые кольца" внутри. Только, насколько можно понять, соответствуют они собственными этапам роста камня, а не земным годам, как это бывает у деревьев. При этом в центре камня всегда остаётся его "сердце", которое и обрастает слоями в течении всей жизни трованта.
Размножение тровантов чем-то напоминает почкование - в каком-то месте камня, обычно, куда попало больше всего влаги, начинает увеличиваться и превращается в особый нарост. Который затем отваливается от "родителя", но, что интересно, обычно имеет похожую структуру, и начинает свой собственный рост. А потом плодит таких же тровантов.
Каменные шары
В разных странах находят порой и необычные камни шарообразной формы - часто впечатляет именно правильность этой формы. Но не совсем понятно, стоит ли считать эти находки частью одного явления или каждый раз на самом деле учёные сталкиваются с новой загадкой.
Скажем, каменные шары Коста-Рики были впервые обнаружены рабочими, расчищающими территорию под банановые плантации. Поэтому основной версией стало то, что эти шары каким-то образом изготавливали представители древних, некогда живших тут народов. Возможно, как символы планет, а возможно - для обозначения каких-то границ.
А вот каменные шары, найденные на острове Чамп, который находится в России, в центре архипелага Земля Франца-Иосифа, для такой антропологической версии вроде бы не очень подходят. Во-первых, шарообразных камней здесь очень много, во-вторых, они имеют совсем разные размеры - от крошечных "теннисных мячиков" до огромных, под 3 метра высотой.
Но учёных ставит в тупик тот факт, что в архипелаг входит 192 острова, а круглые камни в изобилии - только на одном. Никаких уникальных природных особенностей, которые могли бы стать причиной самостоятельного формирования круглых камней, у острова Чамп не обнаружено.
Поэтому всё же говорят и про людей. Так одна из версий гласит, что шары - это символы солнца, которые делались местными жителями во время наступления ледникового периода. Возможно, только этот участок суши оставался какое-то время доступным и люди жили здесь, делая вот такие шары - как способ просить солнечное божество о возвращении тепла.
Источник:
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-"Парящие камни"-разная стойкость пород к эрозии,всё!
-"Трованты"-принцип кораллового рифа
-"Шары"-часть следствие вулканической активности,часть человек
А в целом на рен тв,я думаю,ответ уже дали...