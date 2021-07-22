Удивительное устройство муравьиного общества

Но не может быть, чтобы этой сложной структурой никто не управлял. Специалисты изучающие этот процесс, так и не пришли к единому выводу. Тут скорее всего дело в коллективном разуме. У каждого муравья в голове заложен своеобразный алгоритм, цель которого, выживание всей колонии, собственно этим и занимаются муравьи уже миллионы лет. Кстати, маток может быть много, ведь население муравейника может достигать от 500 тысяч, до 3 миллионов особей, одной королеве столько яиц не отложить.





Когда жизненный цикл королевы подходит к концу, для всего муравейника начинаются трудные времена. Рабочие начинают откладывать яйца. Из них вылупляются самцы, но не из всех яиц. Живут они меньше месяца, им нужно успеть оплодотворить самку, если всё получится, колония спасена, в противном случае, всё пропало.





Жилище

Муравьиное общежитие, имеет форму конуса не просто так. Днём солнце нагревает конус, к ночи тепло накапливается в камерах, и держится до самого утра. Температура внутри 20-24 градуса.

Муравейник строится там, где королева отложит яйца. Она ищет старый пень, откладывает в нём яйца, подросшие дети, начинают обкладывать пень веточками, хвоей, и постепенно конус растёт. Такая конструкция очень прочная, пень держит весь муравейник. Сам конус это просто оболочка покрывающая пень, под муравейником находится камера королевы, иногда муравьи переносят её в место, по теплее. Не смотря, на длинную протяженность ходов, воздух проникает во все помещения, после зимы, начинается уборка и проветривание.

На постройку может уходить до 8 лет, если муравейник меньше одного метра в высоту. В Республике Татарстан, был найден муравейник высотой 220 сантиметров, на его строительство, по примерным подсчётам ушло 25 лет.





Распределение труда

Профессий у них много, это военнослужащие, строители, няньки, врачи, мусорщики, охотники.

Муравей солдат, немного крупнее рабочего, единственное что его выделяет, это мощные челюсти. По сути это тот же рабочий, функции почти одинаковы. Из-за особенностей строения головы, принимать пищу сам не может, его кормят рабочие.