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Удивительное устройство муравьиного общества

Удивительное устройство муравьиного общества (7 фото)

Автор:
22 июля 2021 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   муравейник   муравьи   насекомые   природа   удивительно   фото   
358
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Муравейник в лесу, кажется всего лишь листиками, и палочками сваленными в кучу, по которой мелкие трудяги беспорядочно бегают. Но то, что происходит внутри, поражает воображение, муравейник по сути является государством, со всеми его признаками.

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Метки: интересно   муравейник   муравьи   насекомые   природа   удивительно   фото   
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34k
Франц Лефорт 21 минуту назад
Самый лучший мультик про муравья!
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2k
LekS Полчаса назад
Автор, вырви у себя кнопку запятой, ну пожалуйста!
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