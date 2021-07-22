Удивительное устройство муравьиного общества

Муравейник в лесу, кажется всего лишь листиками, и палочками сваленными в кучу, по которой мелкие трудяги беспорядочно бегают. Но то, что происходит внутри, поражает воображение, муравейник по сути является государством, со всеми его признаками.
Муравьи, единственные насекомые с таким сложным общественным устройством. Тысячи муравьёв, это один организм, где каждый муравей трудится во благо общества.
Управление
Главной "муравьихой" является королева, но муравейником она не управляет, на неё возложена особая миссия, продолжение рода. За всю жизнь, она может отложить до 65 тысяч яиц, все вокруг неё бегают, кормят, защищают. Наверное поэтому, она живет 25-30 лет, продолжительность жизни её подчинённых, не превышает 2-3 года.
Но не может быть, чтобы этой сложной структурой никто не управлял. Специалисты изучающие этот процесс, так и не пришли к единому выводу. Тут скорее всего дело в коллективном разуме. У каждого муравья в голове заложен своеобразный алгоритм, цель которого, выживание всей колонии, собственно этим и занимаются муравьи уже миллионы лет. Кстати, маток может быть много, ведь население муравейника может достигать от 500 тысяч, до 3 миллионов особей, одной королеве столько яиц не отложить.
Когда жизненный цикл королевы подходит к концу, для всего муравейника начинаются трудные времена. Рабочие начинают откладывать яйца. Из них вылупляются самцы, но не из всех яиц. Живут они меньше месяца, им нужно успеть оплодотворить самку, если всё получится, колония спасена, в противном случае, всё пропало.
Жилище
Муравьиное общежитие, имеет форму конуса не просто так. Днём солнце нагревает конус, к ночи тепло накапливается в камерах, и держится до самого утра. Температура внутри 20-24 градуса.
Муравейник строится там, где королева отложит яйца. Она ищет старый пень, откладывает в нём яйца, подросшие дети, начинают обкладывать пень веточками, хвоей, и постепенно конус растёт. Такая конструкция очень прочная, пень держит весь муравейник. Сам конус это просто оболочка покрывающая пень, под муравейником находится камера королевы, иногда муравьи переносят её в место, по теплее. Не смотря, на длинную протяженность ходов, воздух проникает во все помещения, после зимы, начинается уборка и проветривание.
На постройку может уходить до 8 лет, если муравейник меньше одного метра в высоту. В Республике Татарстан, был найден муравейник высотой 220 сантиметров, на его строительство, по примерным подсчётам ушло 25 лет.
Распределение труда
Профессий у них много, это военнослужащие, строители, няньки, врачи, мусорщики, охотники.
Муравей солдат, немного крупнее рабочего, единственное что его выделяет, это мощные челюсти. По сути это тот же рабочий, функции почти одинаковы. Из-за особенностей строения головы, принимать пищу сам не может, его кормят рабочие.
У рабочих очень много функций, рабочие это самки, воспроизводством потомства они не занимаются. Они делятся на группы:
Няньки ухаживают за личинками, кормят их, утепляют камеры в которых они лежат, и даже облизывают их, так, через оболочку проникают питательные вещества, чтобы потомство было здоровым, и крепким.
По мере роста колонии, появляется необходимость расширять жилище, этим занимаются строители. Они роют новые ходы, занимаются ремонтом обвалившихся камер.
Охотники или фуражиры, самые смекалистые отправляются на разведку в поисках еды, оставляя за собой след из феромонов. Если еда найдена, отправляется группа, по запаху, который оставил разведчик, они возвращаются с добычей домой. Муравьи часто подбирают павших тараканов, мух, жуков.
Муравьи лечить тоже умеют. Например повредил муравей на стройке лапу, нарушив правила тб, идёт на приём к доктору, тот его осматривает, если ничего серьёзного, его отправляют обратно, но в некоторых случаях доктор удаляет лапу своими челюстями. Вот и всё лечение.
Мусорщики занимаются уборкой после зимы, чистят все помещения от мусора, отходы относят в специальную камеру, туда же относят павших сородичей.
Самое интересное это процесс охоты, муравьи, могут охотится на довольно крупных "зверей", таких как, гусеницы. Сложнее всего донести пойманную добычу до дома, гусеница сопротивляется, муравьи падают, встают, поднимают её и снова несут. Но для неё, всё заканчивается хорошо, она становится домашним животным, превратившись в бабочку, может просто улететь.
Защита муравейника
Главная задача это защищать королеву, сохранность жилища для них не главное, его можно заново отстроить, а вот без королевы всему придёт конец.
Муравейник подвергается атакам других насекомых, таких как осы, мухи, жабы, и другие муравьи. Чужаки вторгаясь в муравейник, похищают куколок, потом растят их, и превращают в рабочую силу. Сбежать они не могут, потому что принимают их за родителей.
В случае нападения более крупных врагов, мобилизации подлежат все, в том числе и рабочие, они способны прогнать даже медведя, выстреливая кислотой в воздух. Один муравей не причинит вреда, а когда их несколько тысяч, кислота становится очень токсичной. Медведи после спячки, часто разоряют муравейники, надышавшись парами кислоты, мишка отступает. Муравьи могут дать отпор человеку, их укусы очень болезненны.
Ведение хозяйства
Этот раздел заслуживает отдельного внимания. Муравьи занимаются скотоводством, сажают огороды.
Муравьи выращивают травянистые растения, семена которых они хранят в муравейнике. Весной начинается посадка, эти растения становятся кормовой базой для тлей, и подросших муравьишек. Некоторые растения выделяют сок, который они потом собирают За огородом нужно ухаживать, муравьи избавляют растения от вредителей,
Одним собирательством сыт не будешь, сок тлей, составляет основу их рациона питания. Сок называется пать. Пать на 25% состоит из сахара, 75% жиры и белки. Муравьи пасут их, ухаживают за ними, прогоняют от них насекомых. Но одомашнили тлю муравьи не сразу, по мнению учёных, тли сбрасывали сок на листья, муравьи слизывали его, а потом решили приручить тлей.
Процесс доения у них необычный, тлю щекочут усиками, и она начинает выделять сок. Когда заветная капелька появилась, муравей подхватывает её, передаёт своим товарищам, те несут её в помещение, где зреют будущие муравьи, и кормят их. Таких капелек, может быть несколько тысяч в день, дойкой занимаются большое количество муравьёв. За лето они могут надоить до 2 литров жидкости, некоторые виды могут и до 7 литров. Тля производит одну каплю, каждые 40 секунд.
Осенью тлей переводят в муравейник на зимовку, когда тля отложит яйца, хозяева укладывают их в отдельные помещения, и заботятся о них, как о родных детях. До наступления первых морозов, когда ещё бывают тёплые дни, муравьи выносят их на улицу, подышать свежим воздухом, потом несут на пастбище. За ними следят пастухи, чтобы не разбежались, и не стали добычей других насекомых.
Гусениц тоже доят, муравьи подбирают их куколки, а могут поймать и взрослую гусеницу. Куколки складируются в муравейнике, когда из них вылупляются личинки, крепкие ребята берут их, и выносят пастись. Гусеница тоже дают "молоко" она выделяет секрет, который муравьи собирают. Гусениц подкармливают листьями, травой, пустыми коконами, из которых вылупились муравьи.
Ещё, гусеницы нужны им из-за паутины, которой они укрепляют муравейник.
Муравьи рода Formica cinerea, доят гусениц бабочки голубянки, ловить её не нужно, она сама ползёт в муравейник, под конвоем, и живёт там до окукливания.
Тли, гусеницы хоть и живут в неволе, но для них есть один плюс, находясь под охраной, они не станут добычей хищников. Гусеницы превратившись в бабочек, могут улететь, муравьи держать их не будут, могут даже помочь вылупиться.
Охрана границы
Защитить муравейник полдела, нужно охранять границу вокруг него. Тропы по которым они ходят на охоту, охраняются от других муравьёв, границы могут быть очень обширными, от 30 до 50 метров от муравейника, для муравья это очень много. Тропы буквально пропитаны запахом сородичей, дорогу домой они находят очень быстро. Это как для человека, уйти от дома на сотню километров.
Листорезы, пошли ещё дальше, они берут на службу наёмников, муравьёв из рода Megalomyrmex. Они сажают грибы, которыми кормят их, те их защищают. У них очень токсичная кислота, она гораздо опаснее кислоты обычных муравьёв, гнёзда и плантации листорезов, находятся под надёжной защитой.
Источник:
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