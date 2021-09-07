Тележки-лимузины в супермаркетах и 100-гранные кубики, вероятно, посещали вашу фантазию, но сюрпризом является тот факт, что кто-то действительно это создал. Теперь всем этим можно любоваться не только внутри своей головы.
Перед вами 15 объектов и воплощённых в жизнь идей, о существовании которых мы смутно догадывались, но скорее всего не видели вживую. Всё нижеперечисленное до сих пор не стало чем-то обыденным и повсеместным, однако по сути реализация подобных замыслов рано или поздно должна была состояться.
1. Подземная парковка велосипедов
Разумеется, такая расположена в одном из университетов Копенгагена.
2. Очки для человека со зрением -14.75
3. Настолько маленький полиэтиленовый пакетик
Выдали такой мини-пакет с моим буррито на завтрак.
4. Старинная приставка Play Station 1 со встроенным экранчиком
5. Банкомат, карту в который нужно вставлять горизонтально
6. 100-гранный кубик
7. Этот разъём USB может переключаться между типом A и micro B
8. В кабине этого самолёта Saab есть отверстие для руки пилота
9. Стоп-сигналы этого Jeep выполнены в виде маленьких внедорожников
10. Очень длинная тележка в супермаркете
11. Фиолетовые болгарские перцы
Кстати, знали ли вы, что зелёные, красные и жёлтые перцы — это одно и то же растение разной степени зрелости?
12. Капельница для цветка
Увидел такое в кабинете моего врача.
13. Держатель для печенюшек, который можно присоединить к кружке
14. Сувенирная банкнота в 0 евро
В Швейцарии такая стоит $3.25 (236 рублей).
15. Ворота, которые пропускают лошадей, но не автомобили
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Пойду на огород, удивлю болгарские перцы.
А то висят себе одни зеленого цвета, другие желтого и не знают, что они красные.