Перед вами 15 объектов и воплощённых в жизнь идей, о существовании которых мы смутно догадывались, но скорее всего не видели вживую. Всё нижеперечисленное до сих пор не стало чем-то обыденным и повсеместным, однако по сути реализация подобных замыслов рано или поздно должна была состояться.

1. Подземная парковка велосипедов