Это бесформенное скользкое существо черного цвета, напоминающее, скорее, персонаж из фантастического фильма.
Оно на самом деле обитает на нашей планете и всем своим видом наглядно демонстрирует буйную фантазию нашей матушки-природы.
Кто это? Aplysia vaccaria - самый большой слизняк в мире. Другие его названия - «черный морской заяц» или «калифорнийский зайчик». Почему калифорнийский? Потому что эти черные моллюски - гиганты обитают лишь вблизи Калифорнии и в Калифорнийском заливе.
Кто это? Aplysia vaccaria - самый большой слизняк в мире. Другие его названия - «черный морской заяц» или «калифорнийский зайчик». Почему калифорнийский? Потому что эти черные моллюски - гиганты обитают лишь вблизи Калифорнии и в Калифорнийском заливе.
Вышеупомянутые «зайчики» могут достигать внушительных размеров - самый большой обнаруженный людьми экземпляр имел в длину 99 см и весил 14 кг!
На мелководье эти моллюски выходят лишь для откладывания яиц, поэтому встреча с ними - большая редкость.
На мелководье эти моллюски выходят лишь для откладывания яиц, поэтому встреча с ними - большая редкость.
Давно известно, что обитающие на дне тропических морей аплизии, или морские зайцы, защищаясь от хищников, выпускают в воду смесь фиолетовых чернил и белого вещества, опалина. Однако как именно опалин помогает моллюскам справляться с неприятелями стало ясно только недавно. Оказывается, это вещество лишает врага возможности почувствовать морского зайца и, как следствие, заставляет его терять аппетит.
Морские зайцы обладают множеством защитных механизмов, каждый из которых применяется в зависимости от ситуации. Секреция чернил и опалина используется моллюском лишь в крайнем случае, когда хищник уже кусает его. Это вязкое вещество, выпущенное в воду, покрывает неприятеля и делает неактивными его нейроны, которые обнаруживают запахи и отвечают за передачу сигналов от мозга к мышцам. В итоге хищник будет долго очищать себя от липкого вещества и успеет потерять аппетит, а моллюск тем временем скроется.
Морские зайцы обладают множеством защитных механизмов, каждый из которых применяется в зависимости от ситуации. Секреция чернил и опалина используется моллюском лишь в крайнем случае, когда хищник уже кусает его. Это вязкое вещество, выпущенное в воду, покрывает неприятеля и делает неактивными его нейроны, которые обнаруживают запахи и отвечают за передачу сигналов от мозга к мышцам. В итоге хищник будет долго очищать себя от липкого вещества и успеет потерять аппетит, а моллюск тем временем скроется.
Кроме способности испускать вещество, притупляющее обоняние неприятеля, у морских зайцев существует несколько способов использования своих чернил в качестве защиты. Например, высокая концентрация аминокислот в них делает чернила весьма аппетитными для некоторых хищников, что позволяет моллюску отвлечь внимание врагов от себя. Также прогнать атакующего хищника помогает пигмент аплизиовиолин, который придает ядовитый фиолетовый цвет чернилам моллюска.
Такое многообразие защитных механизмов обусловлено тем, что некоторые из них воздействуют на одних хищников, но совершенно безвредны для других, и наоборот.
Такое многообразие защитных механизмов обусловлено тем, что некоторые из них воздействуют на одних хищников, но совершенно безвредны для других, и наоборот.
Аплизия californica стала ценным лабораторным животным, использовала в исследованиях нейробиологии изучения и памяти, и особенно связана с работой лауреата Нобелевской премии Эрика Кандела.
Его повсеместность в синаптических исследованиях пластичности может быть приписана его простой нервной системе, состоя всего из 20 000 больших, легко определенных нейронов с клеточными телами до 1 мм в размере. Несмотря на ее на вид простую нервную систему, однако, Аплизия californica способная ко множеству задач неассоциативного и ассоциативного обучения, включая повышение чувствительности, привыкание, и классическая и создание условий operant.
Его повсеместность в синаптических исследованиях пластичности может быть приписана его простой нервной системе, состоя всего из 20 000 больших, легко определенных нейронов с клеточными телами до 1 мм в размере. Несмотря на ее на вид простую нервную систему, однако, Аплизия californica способная ко множеству задач неассоциативного и ассоциативного обучения, включая повышение чувствительности, привыкание, и классическая и создание условий operant.
Увидеть воочию это животное повезло американцам Койоту Питерсену и Арону Санчесу. Молодые люди бродили по побережью вблизи Лос-Анджелеса, затапливаемому приливами, и совершенно случайно заметили под небольшой толщей воды необычное живое существо - это был морской черный заяц.
Найденный ими экземпляр был среднего размере - около 60 см и весил чуть менее 5 кг.
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 удивительных существ, найденных на Земле совсем недавно
- 12 животных, чьи суперспособности нам бы очень пригодились
- Самые большие жуки в мире
- Самые большие планеты Солнечной системы
- Топ-10 самых длинных эскалаторов в мире
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...