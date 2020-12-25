Aplysia vaccaria - самый большой слизняк в мире

Давно известно, что обитающие на дне тропических морей аплизии, или морские зайцы, защищаясь от хищников, выпускают в воду смесь фиолетовых чернил и белого вещества, опалина. Однако как именно опалин помогает моллюскам справляться с неприятелями стало ясно только недавно. Оказывается, это вещество лишает врага возможности почувствовать морского зайца и, как следствие, заставляет его терять аппетит.



Морские зайцы обладают множеством защитных механизмов, каждый из которых применяется в зависимости от ситуации. Секреция чернил и опалина используется моллюском лишь в крайнем случае, когда хищник уже кусает его. Это вязкое вещество, выпущенное в воду, покрывает неприятеля и делает неактивными его нейроны, которые обнаруживают запахи и отвечают за передачу сигналов от мозга к мышцам. В итоге хищник будет долго очищать себя от липкого вещества и успеет потерять аппетит, а моллюск тем временем скроется.