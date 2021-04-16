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Опасная, но завораживающая красота плесени

Опасная, но завораживающая красота плесени (20 фото)

Автор:
16 апреля 2021 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   красота   плесень   природа   удивительно   фото   
206
20
Эта плесень выглядит как произведение искусства!
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Метки: в мире   интересно   красота   плесень   природа   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Олег83 22 минуты назад
Пока листал фото, на всякий случай не дышал.
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