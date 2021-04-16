Опасная, но завораживающая красота плесени

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Эта плесень выглядит как произведение искусства!
"Овощной бульон, который пролежал в холодильнике несколько дней и покрылся вот такой причудливой плесенью"
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"Мне кажется, если бы эта заплесневевшая картошка пролежала ещё пару дней, то вероятно, стала бы доминирующей расой на Земле"
"Не забывайте время от времени проверять, что лежит у задней стенки вашего холодильника..."
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