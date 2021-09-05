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Летчик установил рекорд, пролетев через два автомобильных тоннеля.

Летчик установил рекорд, пролетев через два автомобильных тоннеля. (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2021 23:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: автомобильные тоннели   рекорд Гиннеса   самолет   
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Итальянский лётчик и каскадёр Дарио Коста попал в Книгу рекордов Гиннесса. До него никто в мире не совершал подобных трюков.


Полёт занял 43,44 секунды. За это время Коста преодолел 2 километра 260 метров, пролетев через два автомобильных тоннеля Чаталджа. Каскадёр управлял одномоторным самолётом, который был специально подготовлен для рекорда.

Во время эксперимента борт находился на высоте от 70 сантиметров до одного метра над асфальтом. Пилоту необходимо было выдерживать расстояние между стенами, подстраивая траекторию под изменения архитектуры сооружения.



Отмечается, что итальянец установил сразу четыре рекорда Гиннесса: первый полёт самолёта через тоннель, первый полёт самолёта через два тоннеля, первый взлёт самолёта из тоннеля, а также самый длинный тоннель, пройденный воздушным судном.

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Метки: автомобильные тоннели   рекорд Гиннеса   самолет   
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5k
TirAn 3 часа назад
Итальянский Чкалов
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2k
Frank Borman 14 минут назад
Когда коту делать нечего, он вылизывает себе яйца.
Когда каскадеру делать нечего, он летает в тоннеле.
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8k
? ? ? 55 минут назад
поговаривают, не первый..
Ссылка youtu.be
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37k
Андрей 2 часа назад
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Вообщета ,я по тоннелю ехал под 200... но у меня была одна полоса, а не весь тоннель...
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7k
JeanLuk 2 часа назад
Крутота
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29k
ACU900 2 часа назад
Мужик со стальными яйцами. Малейшая ошибка - попал бы не в книгу Гиннесса, а в раздел Адок... (К примеру есть там один горе-изобретатель из Индии который самодельный вертолет построил и первое же испытание закончилось для него печально...)
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5k
TirAn 3 часа назад
5+++
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