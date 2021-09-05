Летчик установил рекорд, пролетев через два автомобильных тоннеля.





Полёт занял 43,44 секунды. За это время Коста преодолел 2 километра 260 метров, пролетев через два автомобильных тоннеля Чаталджа. Каскадёр управлял одномоторным самолётом, который был специально подготовлен для рекорда.

Во время эксперимента борт находился на высоте от 70 сантиметров до одного метра над асфальтом. Пилоту необходимо было выдерживать расстояние между стенами, подстраивая траекторию под изменения архитектуры сооружения.





