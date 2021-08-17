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Американский транспортник эвакуировал 640 афганцев в Катар

Американский транспортник эвакуировал 640 афганцев в Катар (2 фото + 2 видео)

Автор:
17 августа 2021 15:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Boeing C-17   афганистан   бегство   катар   самолет   талибан   эвакуация   
8066
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Как оказалось, американцы спасли не только своих собак.

Источник:

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Метки: Boeing C-17   афганистан   бегство   катар   самолет   талибан   эвакуация   
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10k
Underwood 8 часов назад
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119k
arek14 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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309
Бендер 22 минуты назад
Тут про Афганистан или про украинцев ? Не устали Украину обсырать то? А про "запрещённых" талибов, вспомните кого недавно в Кремле принимали!
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727
Пушкин 58 минут назад
Столько денег потрачено на войну
а всего лишь надо было построить Диснейленд
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539
Старичок 3 часа назад
вывезли тех, у кого оказались "бранзулетки" в должном колличестве.
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 4 часа назад
Ага... Талибы по 30 лет с одними и теми же автоматами и патронами по горам там лазят... И никак всё это оружие никакие правительства с американцами у них не отберут, ага.... Они там завод может свой построили???
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365
Сигизмунд Лазаревич 5 часов назад
если в пять рядов сложить, то этих предателей можно было бы вывести в пять раз больше.
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−33
Thomsen 5 часов назад
Гиперборей
Запоздал ты дядя со своими умозаключениями… талибы в Москву приезжали с месяц назад, и там уже давно все порешали (ц)

надо ж, у меня на фишках племянничек объявился. Тупой, правда, но - родственников не выбирают. Интересно, откуда этот анацефал взял, что "всё порешали"? Просто интересно. Этот кретин полагает, что вот так, небольшими посиделками (не имевшими переговорного статуса, если верить Мане Захаровой) можно "порешать" с Афганистаном?
Откуда такие берутся? Он башку из Первого канала не вынимает?
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5k
Ruk 6 часов назад
Когда СССР выводил войска из Афганистана, ни армейцев, ни полицейских, ни прочих сотрудничавших с СССР афганцев ( учителя, врачи) не вывозили вовсе, большая часть была убита талибами, многие бежали в СССР где им были не рады. типична судьба единственного афганского космонавта
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13
Малкольм 6 часов назад
Так этот самолёт танки возит. Максимальная грузоподъёмность 77 тон. Если взять вес гражданского афганца, тощего голодного 50 кг, это 1500 душ можно впихнуть, как в час пик в московском метро. Наш 76-ой то же может 50 тон взять.
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2k
Vic Twin 6 часов назад
На мой взгляд в Афганистане всё достаточно просто, хоть это и Восток. Проправительственное население - это либеральные хомячки. Это беспомощные индивиды, которые скорее самоубьются, чем возьмут в руки оружие и отстоят своё право на жизнь. 300 тыс хорошо вооруженная американцами армия побросала оружие, технику и разбежалась перед 75 тыс оборванцами. Это о чем говорит? О том, что воюет не оружие.
Сейчас тоже самое происходит в Беларуси. Хоть кол на голове им теши, но выйдут с цветочками и шариками, а не с вилами.
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308
Филимон Филимонов 6 часов назад
Да всё там в порядке.Штатовцы обули свой талибан,одели,обучили,снабдили оружием лет на десять вперёд,а теперь будут только наблюдать со стороны как эти душманы будут долбить узбеков,таджиков и т.д. и теперь наркоту будут не штатовцы распределять, а душманы самостоятельно.
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9k
ScorpionDS 6 часов назад
Команда этого самолета конечно молодцы что не бросили людей, а вот сами по себе США конечно дали маху, да так что наверно давно уже не было ...
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362
Гиперборей ScorpionDS 6 часов назад
Как давно? И где собственно они маху не дали? По-моему они обсира..съ везде и всегда. Начиная Вьетнамом и заканчивая пробиркой, Сирией и Ливией.

~~~n~~~
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362
Гиперборей ScorpionDS 3 часа назад
Пожалуй тут вы правы
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18k
иванов дмитрий 6 часов назад
Все таки не понять мне этого.
Случись у нас нечто подобное , я бы сначала спасал жену и детей , а потом уже сам .
И уверен , что так в России поступило бы большинство.
Тут на фото , беженцы выглядят как то по другому. А детей вообще почти нет (
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9k
Andrey 7 часов назад
Востоковеды, а куда делись специалисты по художественной гимнастике???
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478
да пох 7 часов назад
Смотря российские СМИ и посты комментаторов *первого звена* так Талибан вообще прикольные ребята . Но живя рядом с муслами я точно знаю что их слова и гроша не стоят .Особенно если они сказаны *неверному* .Вообще странно все .Янки свалили согласоваф это с Китаем .А Китайцы, хрен что просто так делают .
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904
Виталий 8 часов назад
А почему в Катар, а не в США или Европу? В Австралию ещё можно. Там места много, хоть и пустыня, но им не привыкать жить в жаре.
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2k
Евгений 8 часов назад
У нас подобные транспорты можно делать двухпалубными и тащщить в два раза больше людей
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478
да пох Евгений 8 часов назад
У вас это где, в параллельной реальности ?
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16k
Александр 8 часов назад
Ух ты, вышло обновление по методичкам, оказывается, жмериканцы, не только роняя кал и технику покинули Афганистан, выделяя отдельное место под каждую собаку, но и оказывается, пару афганцев с собой прихватили.

Ну-ну, а упавшие с самолета и тысячи оставшихся в аэропорту и на взлетке, видать фотошоп на Мосфильме снятый.

Ща фильм снимут, как команда мстителей, достанет жухлый кукурузник и героически освободят места всем жителям Афганистана(в количестве 6ти мест) , тем самым принеся еще чуточку демократии.

Ждем Рембо 6, как он после третьей части возвращается туда, а там одна благодать и добро после америкосов.
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1k
Атомный Крот 8 часов назад
"Экипаж самолета оценил число пассажиров в 800 человек, но все же отказался выгонять мирных жителей и решил взлетать."

800 человек х 70 кг (средний вес 1 афганца) = 56 тонн.

Грузоподъемность C-17 Globemaster III - 77 тонн.

Т.е. еще полстолька влезло бы.
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16k
Maks Es 9 часов назад
А как же коронавирус, социальная дистанция?
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362
Гиперборей Sam Backet 6 часов назад
Температуру замеряли уже в полёте, сбрасывали только тех у кого была повышена…
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