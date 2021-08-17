Американский транспортник эвакуировал 640 афганцев в Катар

Вчерашняя трагедия с выпавшими афганцами с грузового самолета C-17 Globemaster III ВВС США случилась по причине того, что их не пустили на борт, поскольку он уже был набит их соотечественниками. Но погибшие настолько боялись оставаться в захваченной талибами стране, что не придумали ничего лучше, чем привязать себя к обтекателю шасси.





Американцы не планировали пускать на борт большое количество людей, но они самостоятельно прорвались через полуоткрытую рампу. Экипаж самолета оценил число пассажиров в 800 человек, но все же отказался выгонять мирных жителей и решил взлетать.