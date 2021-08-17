Американский транспортник эвакуировал 640 афганцев в Катар

Как оказалось, американцы спасли не только своих собак.
Вчерашняя трагедия с выпавшими афганцами с грузового самолета C-17 Globemaster III ВВС США случилась по причине того, что их не пустили на борт, поскольку он уже был набит их соотечественниками. Но погибшие настолько боялись оставаться в захваченной талибами стране, что не придумали ничего лучше, чем привязать себя к обтекателю шасси.
Американцы не планировали пускать на борт большое количество людей, но они самостоятельно прорвались через полуоткрытую рампу. Экипаж самолета оценил число пассажиров в 800 человек, но все же отказался выгонять мирных жителей и решил взлетать.
Когда борт прибыл в Катар, оказалось, что пилоты немного ошиблись с числом пассажиров - в транспортнике находилось всего 640 беженцев. Тем не менее это уже второй полет военно-транспортного самолета Boeing C-17 с таким количеством людей. В 2013 году с Филиппин таким же образом эвакуировали 670 человек.
Все, кто был на борту благополучно покинули Афганистан. Чего не скажешь о четверых афганцах, привязавших себя к обтекателю шасси. Один из них настолько крепко закрепился на фюзеляже, что его труп долетел до Катара.
Осторожно, жесткие кадры (18+)
К слову, на американской военной базе остались 12 украинских военных, к которым после отбытия хозяев, наведались в гости талибы, конфисковали оружие и недвусмысленно дали понять, чтобы они сидели тихо и не высовывались. Сейчас они сидят на базе и никуда не выходят - провианта на базе, к счастью, в избытке. Их родственники бьют тревогу и сообщают, что смогли дозвониться только до посольства Украины в Таджикистане.
А вот другие украинские сотрудники ЧВК засняли, как талибы освобождают заключенных из тюрьмы Пули-Чархи, расположенной неподалеку от Кабула. Если верить СМИ, запрещенное в России экстремистское движение "Талибан" после захвата власти освободило из тюрем множество преступников, в том числе и террористов из другой запрещенной организации "Аль-Каеды".
Ну, а пока остальные мирные жители Кабула пребывают в страхе за свою судьбу, талибы развлекаются. Они, судя по всему, впервые увидели парк аттракционов.
Американцам вместо подготовки войск нужно было Диснейленд построить, талибы не вылазили из него— Пирло (@mQPc2SGYFNSMhwF) August 17, 2021
Источник:
- Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле
- Опубликовано видео крушения афганского вертолета Ми-17 со спецназом на борту
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а всего лишь надо было построить Диснейленд
Запоздал ты дядя со своими умозаключениями… талибы в Москву приезжали с месяц назад, и там уже давно все порешали (ц)
надо ж, у меня на фишках племянничек объявился. Тупой, правда, но - родственников не выбирают. Интересно, откуда этот анацефал взял, что "всё порешали"? Просто интересно. Этот кретин полагает, что вот так, небольшими посиделками (не имевшими переговорного статуса, если верить Мане Захаровой) можно "порешать" с Афганистаном?
Откуда такие берутся? Он башку из Первого канала не вынимает?
Сейчас тоже самое происходит в Беларуси. Хоть кол на голове им теши, но выйдут с цветочками и шариками, а не с вилами.
~~~n~~~
Случись у нас нечто подобное , я бы сначала спасал жену и детей , а потом уже сам .
И уверен , что так в России поступило бы большинство.
Тут на фото , беженцы выглядят как то по другому. А детей вообще почти нет (
Ну-ну, а упавшие с самолета и тысячи оставшихся в аэропорту и на взлетке, видать фотошоп на Мосфильме снятый.
Ща фильм снимут, как команда мстителей, достанет жухлый кукурузник и героически освободят места всем жителям Афганистана(в количестве 6ти мест) , тем самым принеся еще чуточку демократии.
Ждем Рембо 6, как он после третьей части возвращается туда, а там одна благодать и добро после америкосов.
800 человек х 70 кг (средний вес 1 афганца) = 56 тонн.
Грузоподъемность C-17 Globemaster III - 77 тонн.
Т.е. еще полстолька влезло бы.