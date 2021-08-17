В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В

Пять дней назад этот единственный Ил-112В прилетел из Воронежа, где был произведен, в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021". Новый транспортник должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов весом до 5 тонн.