В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В

Судя по видео, у самолета случились неполадки с двигателем.
В подмосковной Кубинке потерпел крушение новейший военно-транспортный самолет ИЛ-112В. Как сообщают РИА "Новости", ЧП произошло во время тренировочного полета. При заходе на посадку у самолета загорелся правый двигатель, и при попытке экипажа совершить разворот, судно вошло в штопор, рухнуло на землю и взорвалось.
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Точную причину аварии будет выяснять специальная комиссия. На борту находилось три человека, они погибли. Самолетом управлял герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов.
Пять дней назад этот единственный Ил-112В прилетел из Воронежа, где был произведен, в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021". Новый транспортник должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов весом до 5 тонн.
Появилось видео с места крушения транспортника. По словам очевидцев, он полностью сгорел:
Напомним, в субботу Россия потеряла еще одного выдающегося летчика Евгения Кузнецова, который погиб при тушении лесных пожаров в Турции на самолете-амфибии Бе-200.
Так встречали шеф-пилота "Ил" Николая Куимова после первого полета Ил-112 30 марта 2019 года.— Рустем Адагамов (@adagamov) August 17, 2021
Сегодня Николай Дмитриевич погиб во время испытательного полёта на этом самолете :-( pic.twitter.com/UC1VzfybVH
Журналист Александр Коц опубликовал фото экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Ил-112В.— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 17, 2021
Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил» Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. pic.twitter.com/4ImcAROkhD
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полета в Подмосковье.— Юлия Витязева (@Vityzeva) August 17, 2021
На борту находились три человека. Никто не выжил.
Вечная память... pic.twitter.com/CYv6ZN8qZZ
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Теперь мы еще главный утилизатор пилотов.
А то развелось понимаешь.
- Он упал потому, что был тяжелее воздуха!
На совещании "Как уничтожить Россию", победил лозунг "не мешайте Путину!"
Даже нищий отсталый совок умел авиадвигатели делать.
Да не как ролс ройс или боинг, ресурс пониже, потребление топлива повыше. Но летали.
А при пуйле пассажирский из всех бержуйских запчастей солянка и то говно получилось в итоге.
Менеджеры спешат доложить Путину об успехах.. Скоро летчиков не останется.
Возможно, окон перекинулся на бензобак и уничтожил управляющие линии (гидравлические или электрические), что привело к потере управления.
А возможно пожар в двигателе - всего лишь следствие какой то более глобальной причины, которая вызвала катастрофу.
Так или иначе - отказ или даже пожар одного двигателя не должно само по себе приводить к сваливанию.
Да что ж такое, реально август для России самый поганый месяц....
Потеря для страны.
Очень опасная профессия...
Когда такие профи за штурвалом, свалить всё на "человеческий фактор" не получится.
Лётчики до последнего спасали самолёт...
Родным и близким соболезнования, сил, здоровья и мужества пережить эту беду...
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Журналажникам полюбилось словосочетание "войти в штопор"?
Нет там никакого штопора, от слова совсем.
Штопор в авиации - особый, критический режим полёта самолёта, заключающийся в его снижении по крутой нисходящей спирали малого радиуса с одновременным вращением относительно всех трёх его осей; неуправляемое движение самолёта на закритических углах атаки. При этом самолёт переходит на режим авторотации. Штопору предшествует потеря скорости и сваливание. В ряде случаев предштопорное состояние самолёта характеризуется предупредительной тряской.
Ни потери скорости, ни сваливания в этой ситуации не было. Как и вращения в ТРЕХ его осей и закритических УГЛОВ АТАКИ.