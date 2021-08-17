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В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В

В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 12:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   ynews   Ил-112В   видео   крушение   кубинка   самолет   
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Судя по видео, у самолета случились неполадки с двигателем.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   ynews   Ил-112В   видео   крушение   кубинка   самолет   
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56  комментариев
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692
Олег 3 часа назад
Земля пухом. Испытатели - одна из самых опасных профессий.
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24k
Владимир 10 минут назад
Россия прекрасный экспортер мозгов за рубеж.
Теперь мы еще главный утилизатор пилотов.
А то развелось понимаешь.
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24k
Владимир 14 минут назад
Да это тебе не армата, заглохнет и на прицепе не оттащишь )
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246
Мурчелло Владимир 4 минуты назад
Набрал лайков теперь можно срать?Да,хохол?
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−14
бублик из солдатской шинели 18 минут назад
так глядите скоро ядерное оружие рваться начнёт с скрепковыми достижениями пуйла первого и единопутинососов ...
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246
Мурчелло бублик из солдатской шинели 3 минуты назад
Тут скорей твой пердак рвется.
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−11
UberGift Полчаса назад
- Товаришчь Задорнов, расскажите еще раз свою шуточку о самолете!
- Он упал потому, что был тяжелее воздуха!
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246
Мурчелло UberGift 2 минуты назад
Расскажи как ваши 28 разбились.
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−14
бублик из солдатской шинели Полчаса назад
пуйло - величайшее [мат] человечества !

На совещании "Как уничтожить Россию", победил лозунг "не мешайте Путину!"
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246
Мурчелло Владимир Минуту назад
Говно у тебя в голове мудак.Самолеты не пуйло делает.
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66k
Опять зарплата. 43 минуты назад
Экономят на заводских испытаниях..
Менеджеры спешат доложить Путину об успехах.. Скоро летчиков не останется.
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−14
бублик из солдатской шинели 43 минуты назад
до чего единопутинососы страну довели . на китайских микросхемах далеко не полетаешь ...
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4k
Владимир Час назад
почему автоматическое пожаротушение двигателя не сработало? Авиаконструкторы тут есть? Почему произошла потеря скорости и сваливание, второй же двигатель работал штатно? Почему автоматика не предотвратила этого?
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−35
orys shoshka Час назад
Что-то все ваши геройчики рашки дохнут. Скоро останутся герой Кадыров и его окружение, которое тоже все герои
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−14
бублик из солдатской шинели orys shoshka 42 минуты назад
молчи . не мешай путлу рашку разваливать
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1k
Гур Час назад
Царствие Небесное...
Да что ж такое, реально август для России самый поганый месяц....
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25k
Григорий Час назад
Железяку новую соберут, а такой экипаж десятки лет надо ковать.
Потеря для страны.
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358
Сигизмунд Лазаревич Час назад
жаль экипаж. Земля пухом.
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1k
Roman 2 часа назад
Мде ... 2й Герой России за пол месяца... =(
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Старой закалки Мужики... до последнего пытались спасти машину...
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13k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Blue Sky, Black Death...
Очень опасная профессия...
Когда такие профи за штурвалом, свалить всё на "человеческий фактор" не получится.
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988
Андрей Филиппов 3 часа назад
Сонар 2050 ил-112в
Ссылка m.youtube.com
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938
Александр 3 часа назад
Царствия небесного!
Лётчики до последнего спасали самолёт...
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920
zenon 3 часа назад
Шеф-пилот. Как это будет по-русски? Неужели есть связь с кухней самолёта? Я думал командир самолёта, или я не прав, или он лётчик испытатель, или я опять ошибся?
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1k
Helimen 3 часа назад
Мужикам земля пухом, вечного полета.
Родным и близким соболезнования, сил, здоровья и мужества пережить эту беду...
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1k
Helimen 3 часа назад
При заходе на посадку у самолета загорелся правый двигатель, и при попытке экипажа совершить разворот, судно вошло в штопор, рухнуло на землю и взорвалось.
====================================================================
Журналажникам полюбилось словосочетание "войти в штопор"?
Нет там никакого штопора, от слова совсем.
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