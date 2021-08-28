FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3149 постов • 1077 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Девушка, включи кондиционер!": пассажирка бизнес-класса устроила скандал в самолете на рейсе в Сочи

"Девушка, включи кондиционер!": пассажирка бизнес-класса устроила скандал в самолете на рейсе в Сочи (2 фото)

Автор:
28 августа 2021 08:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   авиадебошир   бизнес класс   бортпроводник   видео   кондиционер   рейс   самолет   
1425
2
"Шальная императрица" требовала повышенного внимания к своей персоне, и еще на посадке громко сообщила о своих претензиях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Сочи   авиадебошир   бизнес класс   бортпроводник   видео   кондиционер   рейс   самолет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Шурум-бурум Час назад
судя по е@альнику этой пожилой бухой шмары к русским она не имеет никакого отношения! подождем, когда "рассекретят" в сети ее национальную принадлежность) и в очередной раз убедимся в ИХ ублюдочной сущности...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Nane First NameLast 8 минут назад
Она бухая в жопу. Как её вообще на борт взяли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Пётровыч 16 минут назад
Всю жизнь копила, бутылки сдавала и вот полетела в Сочи за 50 тыщщ. Сегодня она богиня, а все остальные её подданные, которые должны её на руках носить, лелеять и облизывать пятки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лео Рудакопски 18 минут назад
Странно, что ее не высадили, она ж бухая... Вот и посидела бы за 50 тыс. в обезьяннике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Доктор Джонс 36 минут назад
Ну и хабалище...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
957
閃光 42 минуты назад
Газ ей надо было включить. К такой физиономии отлично подойдёт что-то типа...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
albedo 45 минут назад
Да она бухая в жопаря!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Типа граф 52 минуты назад
Она своё хлебало в зеркало видела ?! Прости.тутка старая .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
530
Alex 58 минут назад
Когда рыночная торгашка попала не в свой мир
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Очевидное-Невероятное Час назад
- зачем вы принесли стакан с кипятком?
- это самое горячее что у нас есть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) "Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку "Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку "Похлопайте! Бараны!": авиапассажира сняли с рейса за отказ надеть маску "Похлопайте! Бараны!": авиапассажира сняли с рейса за отказ надеть маску В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя на пляже Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя на пляже В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200 В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

761970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Юмор в стиле COVID-19, который помогает с улыбкой преодолевать сложности
1
103
Юмор в стиле COVID-19, который помогает с улыбкой преодолевать сложности
Большие проблемы низких людей
0
69
Большие проблемы низких людей
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото)
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#подборка#ynews#новости#автомир#картинки#комментарии#сша
#фото#история#животные#аварии#авто аварии#приколы#интересное#город#сарказм#авария дня
#факты#люди#прикол#дтп#автомобили#СССР#искусство#Китай#смешно#кино

На что жалуетесь?

Вернуться