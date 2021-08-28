"Девушка, включи кондиционер!": пассажирка бизнес-класса устроила скандал в самолете на рейсе в Сочи

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"Шальная императрица" требовала повышенного внимания к своей персоне, и еще на посадке громко сообщила о своих претензиях.
Авиадебоширы давно перестали быть редкостью. Они буянят, отказываясь надевать маску, ругаются с бортпроводниками и пассажирами по любому другому поводу.
Придирчивую мадам, которая начала качать права сняли на видео пассажиры, летевшие рейсом в Сочи. Громкоголосая женщина еще на посадке сообщила, что она летит бизнес-классом, а потому нуждается в горячей пище и свежем воздухе.
"Я за 50 тыщ лечу!" - пояснила она окружающим, требуя к себе повышенного внимания. Даму не смущал тот факт, что посадка еще не закончена и бортпроводники не могут сию секунду выполнить ее приказания.
Тот самый случай, когда женщину можно вывезти из деревни, а вот деревню из женщины - никак.
"Я за 50 тыщ лечу!" - пояснила она окружающим, требуя к себе повышенного внимания. Даму не смущал тот факт, что посадка еще не закончена и бортпроводники не могут сию секунду выполнить ее приказания.
Тот самый случай, когда женщину можно вывезти из деревни, а вот деревню из женщины - никак.
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