"Девушка, включи кондиционер!": пассажирка бизнес-класса устроила скандал в самолете на рейсе в Сочи

Придирчивую мадам, которая начала качать права сняли на видео пассажиры, летевшие рейсом в Сочи. Громкоголосая женщина еще на посадке сообщила, что она летит бизнес-классом, а потому нуждается в горячей пище и свежем воздухе.

"Я за 50 тыщ лечу!" - пояснила она окружающим, требуя к себе повышенного внимания. Даму не смущал тот факт, что посадка еще не закончена и бортпроводники не могут сию секунду выполнить ее приказания.

Тот самый случай, когда женщину можно вывезти из деревни, а вот деревню из женщины - никак.