"Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку

При крушении никто серьезно не пострадал. Только рыбу распугали!
Недалеко от подмосковной Коломны в Москву-реку упал частный самолет-амфибия. Сообщается, что на борту находилось два человека. По предварительным данным, пилот самолета отрабатывал взлет и посадку на воду, но на четвертый раз приводнение получилось неудачным - судно перевернулось...и разбудило утомившихся рыбаков. Один из которых поспешил заснять все на видео, а второй был явно недоволен, что прервали его "нирвану".
- “Самолёт разбился, б*ядь. Вон он, лежит на х*й, в этом… Пи*дец!"
- "Че ты орёшь? Ну разбился и разбился.”
Осторожно, много мата!
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Оба члена экипажа выжили и не получили серьезных травм
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"Информация уточняется. У нас есть информация, что самолет приземлился, при посадке перевернулся на воду. Предварительно, по словам очевидцев, два человека плывут в сторону берега", - сообщили в в пресс-службе управления МЧС по Московской области.
Самолет отбуксировали и вытащили на берег. Судя по фото, в ближайшее время он никуда не полетит. А рыбакам - ни хвоста, ни чешуи
и ни падающих самолетов.
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Ну и фамилию иметь нужную.
Украинские степи... На околице небольшого села сидят на завалинке два хохла. Сало, горилка, разговоры за жизнь... Кругом тишина... Вдруг раздается странный чихающий звук, из-за облака вываливается старый "кукурузник".
Шасси нет, крылья погнуты, кое-как дотягивает до села и падает в полуразвалившийся амбар на окраине. Столб пыли и тишина...
Один хохол другому:
- Ну а шо? Яка страна - таки теракты...