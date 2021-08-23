"Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку

Недалеко от подмосковной Коломны в Москву-реку упал частный самолет-амфибия. Сообщается, что на борту находилось два человека. По предварительным данным, пилот самолета отрабатывал взлет и посадку на воду, но на четвертый раз приводнение получилось неудачным - судно перевернулось...и разбудило утомившихся рыбаков. Один из которых поспешил заснять все на видео, а второй был явно недоволен, что прервали его "нирвану".





- “Самолёт разбился, б*ядь. Вон он, лежит на х*й, в этом… Пи*дец!"

- "Че ты орёшь? Ну разбился и разбился.”