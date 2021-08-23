FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3130 постов • 1077 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку

"Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку (2 фото + 2 видео)

Автор:
23 августа 2021 13:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   коломна   крушение   мчс   река   самолет   
1844
2
2

При крушении никто серьезно не пострадал. Только рыбу распугали!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   коломна   крушение   мчс   река   самолет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
347
Сигизмунд Лазаревич Час назад
А какая ещё реакция должна быть у нищих алкашей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
41
Андрей Час назад
А это не те ли рыбаки, которые на машине пробили у моста ограждение и поплыли по реке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Andrey Час назад
Ну это еще после 11 сентября появилось:
Украинские степи... На околице небольшого села сидят на завалинке два хохла. Сало, горилка, разговоры за жизнь... Кругом тишина... Вдруг раздается странный чихающий звук, из-за облака вываливается старый "кукурузник".
Шасси нет, крылья погнуты, кое-как дотягивает до села и падает в полуразвалившийся амбар на окраине. Столб пыли и тишина...
Один хохол другому:
- Ну а шо? Яка страна - таки теракты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$ Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$ В Cети появилось видео крушения легкомоторного самолета в Одессе В Cети появилось видео крушения легкомоторного самолета в Одессе В Пакистане пассажирский самолет упал на жилые дома В Пакистане пассажирский самолет упал на жилые дома В Мичигане самолёт упал на жилой дом В Мичигане самолёт упал на жилой дом В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200 В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200 В США легкомоторный самолет зацепился за провода и рухнул у дороги В США легкомоторный самолет зацепился за провода и рухнул у дороги
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

409602



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда Ютуб перегнул с рекламой и не желает останавливаться
0
155
Когда Ютуб перегнул с рекламой и не желает останавливаться
Откуда выражение "Метр с кепкой"?
2
25
Откуда выражение "Метр с кепкой"?
﻿
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
1
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#Россия#картинки#страна#познавательно#жизнь#дтп#прикольные
#факты#история#прикол#фотографии#ynews#животные#война#фильм#забавно#актеры
#интересно#люди#кино#интересное#в мире#позитив#Разное#автомобили#автомир#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться