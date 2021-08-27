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В Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24

В Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24 (4 фото)

Автор:
27 августа 2021 18:27
Сообщество : Военное
Метки: бомбардировщик   видео   крушение   пилоты   самолет   спасение   су-24   
2195
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Пилоты катапультировались.

В районе города Верещагино (Пермский край) потерпел крушение реактивный бомбардировщик Су-24. Как сообщает "Интерфакс", самолет выполнял тренировочный полет. По другой версии, Су-24 вылетел из Улан-Уде во Ржев для планового ремонта, но в полете у воздушного судна отказали системы и пилоты приняли решение катапультироваться.


Самолет принадлежал Восточному военному округу. В ходе инцидента никто не пострадал - судно рухнуло в лесистой местности, жилых построек поблизости не было.

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За членами экипажа тут же вылетели спасатели. Сейчас военнослужащие находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

Это уже четвертое крушение военного самолета за месяц. 14 августа в Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200 (экипаж погиб), 17 августа в подмосковной Кубинке разбился опытный образец нового российского транспортника Ил-112В (экипаж погиб), 18 августа во время тренировочного полета разбился истребитель МИГ-29 (пилот погиб). Сегодня, к счастью, без жертв.

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Метки: бомбардировщик   видео   крушение   пилоты   самолет   спасение   су-24   
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28k
Антон 2 часа назад
Сыпятся последнее время, как град. Советская техника подходит к концу, а нового нынешняя власть создавать не умеет.
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11k
Великий Кормчий 4 минуты назад
Судя по теме, как гробится авиатехника за последний месяц, - пойду завтра пилотом устраиваться во внучку. Близко к дому, зарплата норм, стажа не нужно -как в метро.
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17k
Vital Idol 7 минут назад
7-ой случай за месяц...
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6k
Vadim Полчаса назад
Ну раз никто не погиб, то и фиг с ним, железяка она и есть железяка.
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5k
Свирепый Бамбр 41 минуту назад
Да задолбали они падать! Каждый день уже...
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223
Сигизмунд Лазаревич 42 минуты назад
многовато за последнее время... это явно плохо отразится на карьере командования.
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5k
Sanar 44 минуты назад
Если ВВО, то это Хурбинский самолёт гнали на ремонт.
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16k
Александр Сучков 47 минут назад
Не надо сравнивать разные по сути истории крушения. В Турции, к примеру, самолет разбился, так как при заборе воды для тушения они не смогли форсажем подняться выше гор и в гору и влетели. Остальное тоже не сравнимо. Это просто стечение катастроф в едином промежутке времени и к качеству авиации это не имеет отношения. Жаль погибших, небо им пухом!
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989
Linusya Час назад
у моей подруги отец военный летчик рассказывал, что и раньше военные самолеты падали, только упоминать об этом в СМИ строго запрещалось, поэтому и кажется в СССР такого не было. А сейчас публикуют всё: и видео, и фото
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2k
Subterrina Час назад
Скоро самолётов не останется
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1k
Moon24 2 часа назад
И что особенного ? Периодические катастрофы боевых самолетов вполне обычное и естественное дело
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55k
Почитатель стекломоя 2 часа назад
Министерство обороны РФ проводит срочные консультации с представителями РПЦ и верховного мага всея Руси о снятии порчи с российских лётчиков.
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804
Дядя Стёпа 2 часа назад
А, с каких это пор, штурмовик: СУ -24, стал бомбардировщиком? Поясните
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407
Дмитрий Дядя Стёпа 2 часа назад
Всегда им был. Штурмовик это Су-25.
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67k
Пётровыч 2 часа назад
Стареет как техника, стареет старая школа.
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50k
parallax 2 часа назад
Это так старую технику списывают, что ли?
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2k
satra 3 часа назад
Скорее уже этот август бы закончился.
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
24 ... 34 ... определись уже
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865
GoInDown 3 часа назад
Все живы, это главное, а железяку другую возьмут.
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1k
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Реформы прошли успешно, щас ребята раскажут как у нас все хорошо, а это случайность очередная.
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282
Andiks 3 часа назад
"к счастью, без жертв" - это главное. Железо склепают.
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282
Andiks 3 часа назад
Минусаторам: пилотом стать - не курсы быстрые пройти! Это тяжелейший труд - учеба, практика полетов, налет часов для "чувствования" всего и всея. Постыдились бы, суки.
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282
Andiks Алекс Крайчек 2 часа назад
Видимо. Я - ПВОшник, поэтому знаю каково быть пилотом (с земли). Но смерть человека, который выполняет приказ, не может вызывать радости у нормальных людей.
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6k
Владислав 3 часа назад
Заголовок поправь, это не 24
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