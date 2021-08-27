В Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24

Пилоты катапультировались.
В районе города Верещагино (Пермский край) потерпел крушение реактивный бомбардировщик Су-24. Как сообщает "Интерфакс", самолет выполнял тренировочный полет. По другой версии, Су-24 вылетел из Улан-Уде во Ржев для планового ремонта, но в полете у воздушного судна отказали системы и пилоты приняли решение катапультироваться.
Самолет принадлежал Восточному военному округу. В ходе инцидента никто не пострадал - судно рухнуло в лесистой местности, жилых построек поблизости не было.
За членами экипажа тут же вылетели спасатели. Сейчас военнослужащие находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.
Это уже четвертое крушение военного самолета за месяц. 14 августа в Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200 (экипаж погиб), 17 августа в подмосковной Кубинке разбился опытный образец нового российского транспортника Ил-112В (экипаж погиб), 18 августа во время тренировочного полета разбился истребитель МИГ-29 (пилот погиб). Сегодня, к счастью, без жертв.
Источник:
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- В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200
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Возникает логичный вопрос: а зачем нам непричемыш? Может нам такого, кто будет "причем"?
Если происходит авария с конкретным типом самолетов, полёты всех остальных где бы они не летали по правилам приостанавливаются, пока не закончится расследование причин произошедшего.
В нашем случае вал происшествий на разных судах в течении одного месяца. Это явно свидетельствует о глобальной проблеме в целом в авиационной отрасли и её смежных отраслях!
На 1991 год СССР обладал порядка 10 тыс. только боевых самолётов и вертолётов, а сегодня их едва 2800 штук! Разницу чувствуешь?
https://www.kommersant.ru/doc/1014592https://www.kommersant.ru/doc/1014592
Всего этого не замечает такой как ты скот, брызжущий слюной на какую-то стороннюю "либерасню", В УПОР не замечая, что самые отмороженные либерасты правят страной вот уже 30 лет, и плешивый в их числе! Всё, что сегодня происходит - их рук дело!
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Противоречить тебе здесь может только моральный урод. Безусловно, главное, что лётчики живы!
Однако в посте автор справедливо акцентирует внимание на КОЛИЧЕСТВО авиапроисшествий только в августе этого года! Запредельное количество с человеческими жертвами! Вот на что нужно обратить внимание!
А вот в статье непонятно почему про Су-34 написано.