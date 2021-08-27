В Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24

В районе города Верещагино (Пермский край) потерпел крушение реактивный бомбардировщик Су-24. Как сообщает "Интерфакс", самолет выполнял тренировочный полет. По другой версии, Су-24 вылетел из Улан-Уде во Ржев для планового ремонта, но в полете у воздушного судна отказали системы и пилоты приняли решение катапультироваться.





Самолет принадлежал Восточному военному округу. В ходе инцидента никто не пострадал - судно рухнуло в лесистой местности, жилых построек поблизости не было.