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37 человек, чей день рождения не задался

37 человек, чей день рождения не задался (38 фото)

Автор:
01 сентября 2021 08:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   день рождения   забавно   невезение   неудачи   неудачный день   фотографии из соцсетей   
1393
38

Купил 60 пончиков, чтобы отпраздновать с коллегами в офисе? Увы, из-за карантина придется работать из дома. Испек себе торт? Ой, все досталось полу. Так что же делать, если день рождения идет не по плану? Посмеяться вместе со всем интернетом, конечно!

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Метки: Юмор   день рождения   забавно   невезение   неудачи   неудачный день   фотографии из соцсетей   
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ПчёЛа 47 минут назад
Я не понимаю, как можно было не придти на ДР, если тебя пригласили? Наверное, это и не друзья от слова совсем!(((
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Кактус Минуту назад
Испорченный торт не повод горевать. А вот рука с дополнительным изгибом или разбитая тачка, это действительно огорчение!
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Mr. Jingles

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