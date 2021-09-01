37 человек, чей день рождения не задался

Пляжная версия футбола: что это такое и кто в нее играет

Вот ты какой, неудачный день!

20 случаев, когда удача повернулась к лесу передом, а к людям задом

У этих людей день был куда хуже, чем у тебя!

17 человек, у которых день явно не задался

Люди, которым пришлось явно хуже, чем вам!