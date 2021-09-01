37 человек, чей день рождения не задался

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Купил 60 пончиков, чтобы отпраздновать с коллегами в офисе? Увы, из-за карантина придется работать из дома. Испек себе торт? Ой, все досталось полу. Так что же делать, если день рождения идет не по плану? Посмеяться вместе со всем интернетом, конечно!
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8. "Они должны были написать на торте "С днем рождения, ящерка" (ее прозвище), а получилось "С днем рождения, неудачница".
10. "Купил 60 пончиков, чтобы отпраздновать 20-летие в офисе, а мне сказали, что всю следующую неделю мне нужно изолироваться и работать из дома"
14. "Сегодня мой день рождения и единственный день, когда мой врач может удалить 3 камня в моих почках"
16. "Когда в твой день рождения старший брат съедает твой торт до того, как ты отпраздновал"
17. "Абсолютно никто не вспомнил про мой день рождения, кроме человека, который тоже родился в этот день - он подарил мне ручку"
18. "Мама приготовила брауни на мой день рождения, и мой сын настоял на том, чтобы отнести его домой"
19. "Мне сегодня исполнилось 26. Шел на работу, выпала линза, попытался потереть глаз, глядя себе под ноги, и врезался в кирпичную стену. С днем рождения меня"
21. "Мама заказала телевизор мне на день рождения. Хотели включить его, открыли коробку и..."
22. "Семья подарила мне на день рождения голосового помощника, чтобы у меня "был хоть кто-то, с кем можно поговорить"
23. "Утром мне сделали экстренную операцию, чтобы удалить аппендикс. Сегодня мой день рождения"
24. "Отцовский катер, которым мы воспользовались второй раз после покупки. В день моего рождения"
25. "Решил поработать в день рождения, хотел уйти пораньше, но 3 человека взяли отгул, и вот я все еще здесь 12 с половиной часов спустя. С днем рождения меня"
30. "Мой пес решил, что лучший способ начать мой день рождения - подраться со скунсом, и теперь весь наш дом провонял скунсом"
31. "Вчера в мой день рождения какая-то дамочка решила пересечь сразу несколько полос и влетела в меня"
32. "Я все равно его съела. 4 часа готовки, за полчаса до начала праздника торт упал на пол. И я насладилась каждым кусочком"
36. "Праздновали день рождения друга, вернулись и обнаружили, что у него украли камеру за 7 000 долларов"
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