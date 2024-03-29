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Люди, к которым удача повернулась спиной

Люди, к которым удача повернулась спиной

Автор:
29 марта 2024 11:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   невезение   неудачи   фейлы   фотографии из соцсетей   
3164
31

Жизнь — это череда постоянно сменяющихся черных и белых полос, но очень сложно об этом помнить, когда черная всё никак не хочет заканчиваться. Но есть прекрасный способ скрасить это ожидание — посмеяться над своими неудачами со всем интернетом.

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8. "Решил спонтанно купить жене растение в местном цветочном по цене, которую я, по-хорошему, не могу себе позволить. Споткнулся, когда ставил его в машину, и один из бутонов оторвался".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   невезение   неудачи   фейлы   фотографии из соцсетей   
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9  комментариев
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3k
hammog 2 часа назад
Комментарий к фото
Кто разобрался, что это? И зачем это брызгать?
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28k
Андрей 24 минуты назад
На фото в жилищах какая то кругом грязь и антисанитария, особенно на кухнях
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4k
Aleks Полчаса назад
Быстро поднятое не считается упавшим

Если упал кусище мяса, то можно тут же промыть под краном и снова разогреть, не пропадать же добру.
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11k
Dabus Полчаса назад
Это мухоловка, выглядит жутко - но на самом деле штука весьма полезная. Мух, комаров, тараканов - изничтожает круче фумитокса
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3k
PbIBOK 2 часа назад
Приятного аппетита!
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3k
PbIBOK 2 часа назад
Это она а не он.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1274 поста (1201 в горячем)

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