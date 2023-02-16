FISHKINET
Сообщество Юмор 16439 постов • 3453 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
20+ бедолаг, чей день попросту не задался

20+ бедолаг, чей день попросту не задался

Автор:
16 февраля 2023 17:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   невезение   неудачи   фейлы   фотографии из соцсетей   
734
22

По шкале от одного до десяти, где десять — это классическая ситуация "пришел домой после увольнения, а там жена в пеньюаре и лучший друг в шкафу", житейские неприятности из этой подборки колеблются где-то между единичкой и четверкой (пожалуй, за одним исключением). Хотя люди, с которыми эти самые неприятности произошли, наверняка бы поспорили с этой оценкой.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   невезение   неудачи   фейлы   фотографии из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Старичок Полчаса назад
Комментарий к фото
чьи то ноги в машине остались!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82722



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 февраля
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Почему Глеб Жеглов был холостым
Почему Глеб Жеглов был холостым
Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики
Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики
Realme прокомментировала блокировку смартфонов в России и рассказала как исправить проблему (2 фото)
Realme прокомментировала блокировку смартфонов в России и рассказала как исправить...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неожиданный поворот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#история#люди#улыбнуло#забавно#США#кошки#Прошлое
#Юмор#Прикол#позитив#познавательно#Питомцы#автомир#картинки#шоу бизнес#милота#соцсети
#интересно#интересное#факты#подборка#автомобили#домашние животные#наука#Китай#Приколы#удивительно
Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки И в праздники бывают неудачные дни! И в праздники бывают неудачные дни! 30 раз, когда день просто не задался 30 раз, когда день просто не задался 30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной 30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной 30 человек, чей рабочий день серьезно не задался 30 человек, чей рабочий день серьезно не задался 35 человек, чей день определенно не задался 35 человек, чей день определенно не задался

На что жалуетесь?

Вернуться