20+ бедолаг, чей день попросту не задался

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По шкале от одного до десяти, где десять — это классическая ситуация "пришел домой после увольнения, а там жена в пеньюаре и лучший друг в шкафу", житейские неприятности из этой подборки колеблются где-то между единичкой и четверкой (пожалуй, за одним исключением). Хотя люди, с которыми эти самые неприятности произошли, наверняка бы поспорили с этой оценкой.
1. "Уронил в магазине курицу тикка масала, всё разлетелось. Неловко, да и выглядит так, будто я обделался"
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2. "На мою машину на шоссе упал стул и чуть не убил меня как в каком-то долбаном "Пункте назначения" или типа того!"
7. "Случайно сварила впитывающую подложку от курицы, когда готовила бульон. Теперь всё выкидывать"
8. "Целую вечность искал термометр для мяса, пока духовка разогревалась, а потом почувствовал запах"
10. "Потратил два часа на приготовление пиццы с нуля только для того, чтобы обжечь руку, вынимая ее из духовки, и уронить ее"
13. "Забыл, что готовил рис, и он сгорел. Тру уже целый час, и она не оттирается! Родители меня убьют"
19. "Я рассыпала 50 000 стеклянных бусин диаметром 2 мм, и теперь мне приходится сортировать их вручную"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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