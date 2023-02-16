20+ бедолаг, чей день попросту не задался

По шкале от одного до десяти, где десять — это классическая ситуация "пришел домой после увольнения, а там жена в пеньюаре и лучший друг в шкафу", житейские неприятности из этой подборки колеблются где-то между единичкой и четверкой (пожалуй, за одним исключением). Хотя люди, с которыми эти самые неприятности произошли, наверняка бы поспорили с этой оценкой.