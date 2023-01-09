И в праздники бывают неудачные дни!

В праздничные дни особенно хочется себя побаловать, вкусно поесть, погулять, получить все 33 удовольствия, до которых не доходят руки в будни. Но бывает, что-то идет не так...

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Идеальный ужин так легко испортить 0 Источник:

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Кажется, почистить балкон, не засыпав комнату снегом, уже не получится 0 Источник:

"Вчера вечером заказал пиццу. Сегодня утром увидел это. А ведь я дал ему чаевые!" 0 Источник:

"Я собрала паззл и попробовала его перевернуть, чтобы поклеить на пленку. И вот!.." 0 Источник:

Замечательный сосед 0 Источник: "Письмо положили по ошибке в мой ящик. Я его открыл, потому что мне стало любопытно. С днем рождения!"

«Торговый автомат взял мои деньги, насыпал сахар в чашку и предложил наслаждаться напитком» 0 Источник:

Туалет для инвалидов 0 Источник:

"Мои собаки успели развернуть рождественские подарки раньше меня" 0 Источник:

"Нашла в буханке кусок латексной перчатки" 0 Источник:

«Эта ящерица притворялась мертвой в моем кресле, пока я не попытался ее выкинуть. Потом вскочила и убежала» 0 Источник:

«Я сломал любимую разделочную доску моей бабушки ножом для пиццы» 0 Источник:

Когда не повезло с соседом в самолете 0 Источник:

"Я медсестра в госпитале. Это наш бонус на Рождество" 0 Источник:

"Я ехал час, чтобы поужинать с клиентом" 0 Источник:

«Это была моя первая попытка испечь милые кексы с единорогами на день рождения моего ребенка» 0 Источник:

"Кто-то украл у меня половину мороженого" 0 Источник:

"Одевался в темноте и второпях, и только на работе обнаружил ЭТО" 0 Источник:

"Мой кот = художник-абстракционист?" 0 Источник:

«Кольцо, которое я получил от покойного дедушки, только что сломалось во время уборки» 0 Источник:

"Моя жена была на рождественском ужине в элитном ресторане. За этот ужин она отдала около 3500 рублей" 0 Источник:

«Контакт зарядного устройства застрял в вилке. Кажется, мне не грозит зарядить телефон» 0 Источник:

"теперь я понимаю, почему так дешево купил билет на концерт" 0 Источник:

"Помог подружке перевести копну сена для декорирования рождественской витрины. Пожалел" 0 Источник:

Булочка не удалась 0 Источник:

"Сдала лифчик в химчистку, чтобы его почистили как можно бережнее" 0 Источник:

"С бананами мне не повезло" 0 Источник: