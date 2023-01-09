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И в праздники бывают неудачные дни!

И в праздники бывают неудачные дни!

Автор:
09 января 2023 16:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   лузеры   невезение   неудачи   неудачники   неудачный день   смешно   
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28
В праздничные дни особенно хочется себя побаловать, вкусно поесть, погулять, получить все 33 удовольствия, до которых не доходят руки в будни. Но бывает, что-то идет не так...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   лузеры   невезение   неудачи   неудачники   неудачный день   смешно   
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4  комментария
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4k
5 копеек Час назад
Ты на ножку то налей, будет сразу веселей! Клей момент спешит на помощь…
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72k
Viktor 9 минут назад
Во дятел! Так на этой стороне и собирать надо было!

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4k
5 копеек Час назад
«Это тупик!» Страшный сон сперматозоида

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