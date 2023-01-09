Белая Муха
И в праздники бывают неудачные дни!
Автор:
09 января 2023 16:45
В праздничные дни особенно хочется себя побаловать, вкусно поесть, погулять, получить все 33 удовольствия, до которых не доходят руки в будни. Но бывает, что-то идет не так...
Идеальный ужин так легко испортить
Кажется, почистить балкон, не засыпав комнату снегом, уже не получится
"Вчера вечером заказал пиццу. Сегодня утром увидел это. А ведь я дал ему чаевые!"
"Я собрала паззл и попробовала его перевернуть, чтобы поклеить на пленку. И вот!.."
Замечательный сосед
"Письмо положили по ошибке в мой ящик. Я его открыл, потому что мне стало любопытно. С днем рождения!"
«Торговый автомат взял мои деньги, насыпал сахар в чашку и предложил наслаждаться напитком»
"Мои собаки успели развернуть рождественские подарки раньше меня"
"Нашла в буханке кусок латексной перчатки"
«Эта ящерица притворялась мертвой в моем кресле, пока я не попытался ее выкинуть. Потом вскочила и убежала»
«Я сломал любимую разделочную доску моей бабушки ножом для пиццы»
Когда не повезло с соседом в самолете
"Я медсестра в госпитале. Это наш бонус на Рождество"
"Я ехал час, чтобы поужинать с клиентом"
«Это была моя первая попытка испечь милые кексы с единорогами на день рождения моего ребенка»
"Кто-то украл у меня половину мороженого"
"Одевался в темноте и второпях, и только на работе обнаружил ЭТО"
"Мой кот = художник-абстракционист?"
«Кольцо, которое я получил от покойного дедушки, только что сломалось во время уборки»
"Моя жена была на рождественском ужине в элитном ресторане. За этот ужин она отдала около 3500 рублей"
«Контакт зарядного устройства застрял в вилке. Кажется, мне не грозит зарядить телефон»
"теперь я понимаю, почему так дешево купил билет на концерт"
"Помог подружке перевести копну сена для декорирования рождественской витрины. Пожалел"
"Сдала лифчик в химчистку, чтобы его почистили как можно бережнее"
"С бананами мне не повезло"
"До вчерашнего для я больше всего на свете я любила свою собаку и свои единственные брендовые очки"
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— переведено специально для fishki.net
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