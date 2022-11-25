Porky Pig
35 человек, чей день определенно не задался
Автор:
25 ноября 2022 20:15
Можно не верить в человеческую удачу и считать все происходящее вокруг чистым совпадением, но это не отменяет того факта, что в какие-то дни эти самые совпадения выстраиваются так, будто сама Вселенная настроена против тебя.
1. "Включил не ту конфорку"
2. "Механик сломал мой ключ от машины"
3. "Я отрастил бороду, чтобы лицо не мерзло зимой"
6. "Купил дезодорант с пауком"
7. "Вот так прошел весь мой четырехчасовой полет"
8. "Кажется, не поем я сегодня кукурузки"
10. "Купил эту кровать полгода назад..."
11. "Одолжил приятелю мёд. Вот каким он его вернул"
12. "Решил в кои-то веки что-то приготовить"
13. "В самолет точно нельзя проносить ножницы?"
14. "Час ехал домой за обедом, и вот что случилось, едва я вышел из машины"
16. "Каким ко мне приехал мой фо. Я еще доплатил за свежую лапшу"
18. "Заказала сырные палочки, а они без сыра"
19. "В моей жизни произошла трагедия. Принимаю соболезнования"
20. "Попутчик в поезде снял свою вонючую обувь и поставил ноги на сиденье"
21. "Моим часам конец из-за одного промаха на теннисной тренировке"
23. "Проснулся и увидел это. Спасибо моему коту"
24. "Не все подушки можно стирать в стиральной машине"
25. "Кто-то спёр седло и брызговик"
27. "Я уже съел примерно четверть..."
29. "Новые фильтры для кофе"
30. . "Вчера купил этот противень. На парковке он выпал из моей тележкт и тут же попал под джип"
31. "Ящик туалетного столика в моей ванной выдвинулся сам по себе и теперь блокирует единственный вход в ванную. Я могу приоткрыть дверь примерно на сантиметр"
32. "Брат перерезал кабель моего зарядного устройства и теперь бесится, что я не отреагировал"
33. "Я наконец-то устроился на новую работу! ...И сегодня сгорел мой дом"
34. А говорила мама, что есть надо на кухне
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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