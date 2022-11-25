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35 человек, чей день определенно не задался

35 человек, чей день определенно не задался

Автор:
25 ноября 2022 20:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   невезение   неудачи   плохой день   фейлы   фотографии из соцсетей   
2860
36

Можно не верить в человеческую удачу и считать все происходящее вокруг чистым совпадением, но это не отменяет того факта, что в какие-то дни эти самые совпадения выстраиваются так, будто сама Вселенная настроена против тебя.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   невезение   неудачи   плохой день   фейлы   фотографии из соцсетей   
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11  комментариев
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1k
WithU Час назад
Целый час ехал за обедом ,-а потратить 15 минут на пожрать дома , а не тащить с собой - не судьба ?
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534
Rom 11 секунд назад
да на-сарать
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6k
Дмитрий 21 минуту назад
Половина рукожопы, половина уроды.
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9k
Garpia121 Полчаса назад
№13 ножницы нельзя, а жевательную резинку в самолет можно
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8k
Regerald Полчаса назад
Ножницы нельзя, но можно вспомнить как вязать морские узлы...
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3k
mkcbhk 38 минут назад
номер 5. сказать что ещё раз так ногу положит, проведу лезвием между пальцев на ноге
ты купил это место
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24k
ПаганецЪ 54 минуты назад
Ничего, месяца через 3-4 поешь.
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0
Olga 56 минут назад
Да, есть такое дело
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