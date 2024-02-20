Купил 60 пончиков, чтобы отпраздновать с коллегами в офисе? Увы, из-за карантина придется работать из дома. Испек себе торт? Ой, все досталось полу. Так что же делать, если день рождения идет не по плану? Посмеяться вместе со всем интернетом, конечно!