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Такой праздник точно запомнится надолго: 37 человек, чей день рождения не задался

Такой праздник точно запомнится надолго: 37 человек, чей день рождения не задался

Автор:
20 февраля 2024 10:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   день рождения   забавно   невезение   неудачи   неудачный день   фотографии из соцсетей   
2397
38

Купил 60 пончиков, чтобы отпраздновать с коллегами в офисе? Увы, из-за карантина придется работать из дома. Испек себе торт? Ой, все досталось полу. Так что же делать, если день рождения идет не по плану? Посмеяться вместе со всем интернетом, конечно!

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Метки: Юмор   день рождения   забавно   невезение   неудачи   неудачный день   фотографии из соцсетей   
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13  комментариев
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21k
Luc72 2 часа назад
""Муж испек на мой день рождения торт и спрятал его в духовке, чтобы до него не добрались наши собаки. Я не знала об этом и включила духовку""
Охренеть!
А нахрена?

Она бродит по дому и от скуки включает-выключает бытовые приборы случайным образом?
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52
MrPalych 2 часа назад
я на сороколетие себе подарил глаза, сделав лазерную коррекцию зрения. Теперь меня без очков не могут узнать - а я счастлив!)))
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5k
fkamash 2 часа назад
Вот вообще этих страданий не понимаю. Хочешь ты того, или нет - один фиг завалит куча народу: родня, друзья, кумовья. Никого приглашать не надо. А еще целый Божий день надо отвечать по телефону... Капец, ну напиши мне и все, если так манит меня поздравить... В общем покой нам только сниться. Жене хорошо, у нее 01.09 и мы сваливаем в теплые края в это время )))
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231
АНАТОЛИЙ 2 часа назад
Почему одни американцы? Где русские днюхи???
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3k
RaiJu 2 часа назад
В свой 45-ый год, я взял отгул и прекрасно провел время дома в компании себя. Не люблю праздновать день рождения.
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4k
Enigma Kuutar 2 часа назад
Я на свой др специально никого не зову, чтоб одной побыть.
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49
Иван Чернов 2 часа назад
Вот она политика уникальных снежинок.
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95k
Доктор Джонс 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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