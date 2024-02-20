Купил 60 пончиков, чтобы отпраздновать с коллегами в офисе? Увы, из-за карантина придется работать из дома. Испек себе торт? Ой, все досталось полу. Так что же делать, если день рождения идет не по плану? Посмеяться вместе со всем интернетом, конечно!
8. "Они должны были написать на торте "С днем рождения, ящерка" (ее прозвище), а получилось "С днем рождения, неудачница".
10. "Купил 60 пончиков, чтобы отпраздновать 20-летие в офисе, а мне сказали, что всю следующую неделю мне нужно изолироваться и работать из дома"
14. "Сегодня мой день рождения и единственный день, когда мой врач может удалить 3 камня в моих почках"
16. "Когда в твой день рождения старший брат съедает твой торт до того, как ты отпраздновал"
17. "Абсолютно никто не вспомнил про мой день рождения, кроме человека, который тоже родился в этот день - он подарил мне ручку"
18. "Мама приготовила брауни на мой день рождения, и мой сын настоял на том, чтобы отнести его домой"
19. "Мне сегодня исполнилось 26. Шел на работу, выпала линза, попытался потереть глаз, глядя себе под ноги, и врезался в кирпичную стену. С днем рождения меня"
21. "Мама заказала телевизор мне на день рождения. Хотели включить его, открыли коробку и..."
22. "Семья подарила мне на день рождения голосового помощника, чтобы у меня "был хоть кто-то, с кем можно поговорить"
23. "Утром мне сделали экстренную операцию, чтобы удалить аппендикс. Сегодня мой день рождения"
24. "Отцовский катер, которым мы воспользовались второй раз после покупки. В день моего рождения"
25. "Решил поработать в день рождения, хотел уйти пораньше, но 3 человека взяли отгул, и вот я все еще здесь 12 с половиной часов спустя. С днем рождения меня"
30. "Мой пес решил, что лучший способ начать мой день рождения - подраться со скунсом, и теперь весь наш дом провонял скунсом"
31. "Вчера в мой день рождения какая-то дамочка решила пересечь сразу несколько полос и влетела в меня"
32. "Я все равно его съела. 4 часа готовки, за полчаса до начала праздника торт упал на пол. И я насладилась каждым кусочком"
36. "Праздновали день рождения друга, вернулись и обнаружили, что у него украли камеру за 7 000 долларов"
37. "Муж испек на мой день рождения торт и спрятал его в духовке, чтобы до него не добрались наши собаки. Я не знала об этом и включила духовку"
Источник:
- 35 человек, которые похвастались своими неудачами в интернете
- У этих людей день был явно хуже, чем у вас!
- 30 раз, когда день просто не задался
- 30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной
- И в праздники бывают неудачные дни!
Охренеть!
А нахрена?
Она бродит по дому и от скуки включает-выключает бытовые приборы случайным образом?
Дома у меня стаканов звон
Собрались друзья со всех сторон
Друг! Врубай магнитофон!
Я имею право сегодня пить!
Я имею право сегодня жить!
Я имею право про все забыть!
Да, чего там говорить!"