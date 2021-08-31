Голая туристка покусала полицейских в Крыму

А заботливые правоохранители купили ей в отместку халат. Ну, и про штраф, конечно, не забыли, и про уголовную статью за нападение, разумеется, тоже.
Неадекватная и голая туристка из Москвы напала на полицейских в Феодосии. Обескураженные ее состоянием и внушительными
формами весовыми преимуществами правоохранители не рискнули бороться с нарушительницей, а решили усмирить подарком и купили ей халат. Но презента женщина не оценила, ей, судя по видео, нравилось позировать нагишом.
Как рассказали в местном МВД, инцидент произошел еще 7 августа. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый житель Москвы. Во время составления протоколов водитель оскорблял инспекторов, не повиновался и пытался скрыться. В какой-то момент из машины в чем мать родила выскочила его жена и устроила целое представление. Она искусала, обложила трехэтажным матом и несколько раз пнула сотрудников ДПС.
"...По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей — бывших супругов, жителей города Москвы 1977 и 1976 г.р., — в отдел полиции для разбирательства", - сообщили в пресс службе МВД Крыма.
Много мата (18+):
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Странно, но нарушители отделались лишь административными протоколами за мелкое хулиганство и вождение в нетрезвом виде. Но после публикации ролика с места происшествия, в МВД задумались и об уголовным наказании за оскорбление и нападение на представителей власти (ст. 318 и 319 УК).
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явно наркота какаято. от бухла так не прёт.
По-хорошему, узнать, где она и муж работает и слить на корпоративную почту ролик.
Такие нападки на представителя власти нужно пресекать сразу и давать срок. Тогда и таких, как ты поменьше будет.
- Ты почему в укусах и помаде!?
- Не поверишь, дорогая - брали опасного рецидивиста!