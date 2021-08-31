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Голая туристка покусала полицейских в Крыму

Голая туристка покусала полицейских в Крыму (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 18:29
Сообщество : Криминал
Метки: Алкогольное опьянение   Крым   видео   голая   нападение   туристка   
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А заботливые правоохранители купили ей в отместку халат. Ну, и про штраф, конечно, не забыли, и про уголовную статью за нападение, разумеется, тоже.

Неадекватная и голая туристка из Москвы напала на полицейских в Феодосии. Обескураженные ее состоянием и внушительными формами весовыми преимуществами правоохранители не рискнули бороться с нарушительницей, а решили усмирить подарком и купили ей халат. Но презента женщина не оценила, ей, судя по видео, нравилось позировать нагишом.


Как рассказали в местном МВД, инцидент произошел еще 7 августа. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый житель Москвы. Во время составления протоколов водитель оскорблял инспекторов, не повиновался и пытался скрыться. В какой-то момент из машины в чем мать родила выскочила его жена и устроила целое представление. Она искусала, обложила трехэтажным матом и несколько раз пнула сотрудников ДПС.

"...По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей — бывших супругов, жителей города Москвы 1977 и 1976 г.р., — в отдел полиции для разбирательства", - сообщили в пресс службе МВД Крыма.

Странно, но нарушители отделались лишь административными протоколами за мелкое хулиганство и вождение в нетрезвом виде. Но после публикации ролика с места происшествия, в МВД задумались и об уголовным наказании за оскорбление и нападение на представителей власти (ст. 318 и 319 УК).

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Метки: Алкогольное опьянение   Крым   видео   голая   нападение   туристка   
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23  комментария
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47k
Albert GER 58 минут назад
ну не совсем голая - в квадратики одетая))
явно наркота какаято. от бухла так не прёт.
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1k
_♛_ 14 минут назад
Откуда на Фишках столько ментов? Ребят вы когда нибудь работаете, или только на Фишках торчите?
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7k
кот базилий 21 минуту назад
Кто узнал эту "даму"???
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2k
Ertin 22 минуты назад
Вот раньше сообщали же на работу...

По-хорошему, узнать, где она и муж работает и слить на корпоративную почту ролик.
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27k
Добрый Полчаса назад
Когда уже полиция начнет правильно реагировать на такие выпады и оскорбления?
Когда уже полиция начнет правильно реагировать на такие выпады и оскорбления?Посмотреть
Когда уже полиция начнет правильно реагировать на такие выпады и оскорбления?
Когда уже полиция начнет правильно реагировать на такие выпады и оскорбления?Посмотреть
Когда уже полиция начнет правильно реагировать на такие выпады и оскорбления?
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28k
Воронихин А.Н. 46 минут назад
Пля, не хотел бы я работать в полиции. Небось насмотришься на таких "героев" и весь мир будешь таким же считать.
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946
Александр Задорожный 50 минут назад
И что теперь, 40 уколов в живот? Представляю себе разговор дома с женой
- Ты почему в укусах и помаде!?
- Не поверишь, дорогая - брали опасного рецидивиста!
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470
cvintus_1 53 минуты назад
Девушку можно вывести из деревни, но деревню из девушки вывести невозможно
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50k
smakido 57 минут назад
С кем только полиции не приходиться работать!
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13k
Роман 58 минут назад
Ждем комментариев, что это понаехавшая москвичка
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46
Mike 58 минут назад
Люба звезда Ютуба
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106
RUSSfan Час назад
Административка за бесплатный стриптиз)
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
Мусора хоть тела коммисарского потрогали!
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4k
livaneth Час назад
По зацензуренному фильму сложно оценить весовые преимущества. Есть оригинал?
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16k
Сергей Час назад
И где там внушительные формы? Я-то думал там "бомбовоз" какой-то.
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