Голая туристка покусала полицейских в Крыму

Неадекватная и голая туристка из Москвы напала на полицейских в Феодосии. Обескураженные ее состоянием и внушительными формами весовыми преимуществами правоохранители не рискнули бороться с нарушительницей, а решили усмирить подарком и купили ей халат. Но презента женщина не оценила, ей, судя по видео, нравилось позировать нагишом.





Как рассказали в местном МВД, инцидент произошел еще 7 августа. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый житель Москвы. Во время составления протоколов водитель оскорблял инспекторов, не повиновался и пытался скрыться. В какой-то момент из машины в чем мать родила выскочила его жена и устроила целое представление. Она искусала, обложила трехэтажным матом и несколько раз пнула сотрудников ДПС.