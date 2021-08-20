Сотрудница иркутского кафе против грабителя с ножом

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Полиция Иркутска ищет мужчину, который в ночь на 18 августа совершил разбойное нападение на кафе в Иркутске. Храбрая работница общепита пыталась защищаться стулом.
Разыскиваемый напал на сотрудницу кафе и похитил несколько тысяч рублей из кассового аппарата. Он объявлен в розыск.
Приметы нападавшего: рост 170-175 см, одет в шапку вязанную с надписью UFC, дождевик синего цвета и резиновые сапоги темного цвета.
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Вот зачем рисковать жизнью из за денег, тем более чужих? Нахрена?
У нас торговые точки еще стандарта Советского периода,без учета сегодняшней криминогенной обстановки.
Скоро надо ,оборудовать торговые места на вроде обменных пунктов с бронированными стеклами,окошечками,жалюзи. Закрываться в 18.00......
Это нарик наверняка, мог бы и пырнуть.
Умирать за пару тысяч, к тому же чужих...