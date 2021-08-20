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Сотрудница иркутского кафе против грабителя с ножом

Сотрудница иркутского кафе против грабителя с ножом (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 08:25
Метки: видео   грабитель   кафе   кража   нападение   ограбление   
734
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Полиция Иркутска ищет мужчину, который в ночь на 18 августа совершил разбойное нападение на кафе в Иркутске. Храбрая работница общепита пыталась защищаться стулом.

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Метки: видео   грабитель   кафе   кража   нападение   ограбление   
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3  комментария
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67k
Пётровыч Час назад
Ну вот что у людей в голове, опилки? Один удар ножом часто оправляет жертву на тот свет.
Вот зачем рисковать жизнью из за денег, тем более чужих? Нахрена?
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2k
Sergius SPb 3 минуты назад
И снова экономия на тревожной кнопке.
У нас торговые точки еще стандарта Советского периода,без учета сегодняшней криминогенной обстановки.
Скоро надо ,оборудовать торговые места на вроде обменных пунктов с бронированными стеклами,окошечками,жалюзи. Закрываться в 18.00......
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686
vasilykopkov 58 минут назад
Женщина конечно молодец, но зря она так.
Это нарик наверняка, мог бы и пырнуть.
Умирать за пару тысяч, к тому же чужих...
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