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Дерзкие бразильские налетчики ошиблись с выбором жертвы

Дерзкие бразильские налетчики ошиблись с выбором жертвы (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 09:10
Сообщество : Криминал
Метки: бразилия   видео   налетчики   нападение   полиция   
1227
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Преступники попыталась угнать автомобиль офицера военной полиции в штатском неподалеку от бразильского города Котия. Для одного из налетчиков этот вечер стал последним.

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Метки: бразилия   видео   налетчики   нападение   полиция   
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6  комментариев
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761
Бэмсяра 2 часа назад
вот так и надо работать, жаль что второй уехал, ему бы тоже свинца не помешало
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6k
fish67 Полчаса назад
Знает где живет. Почему не взял с собой что нибуть потяжелее?
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63k
Viktor 58 минут назад
Приятно глаз положить, когда утырки получают заслуженное!
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190
Сергей Сергеев Час назад
Права была донна Роза д'Альвадорес: в Бразилии много диких обезьян.
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28k
Кот Баюн Час назад
Попытки отобрать ствол я не вижу, просто застрелен и правильно.
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