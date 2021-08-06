Дерзкие бразильские налетчики ошиблись с выбором жертвы

1227
1
1
Преступники попыталась угнать автомобиль офицера военной полиции в штатском неподалеку от бразильского города Котия. Для одного из налетчиков этот вечер стал последним.
Полицейский начал преследовать грабителей и задержал одного из них. В какой-то момент злоумышленник решил отобрать у стража правопорядка пистолет и был застрелен.
Источник:
Ссылки по теме:
- Прохожие заступились за женщину и наказали агрессора
- Неудачный и последний день бразильского грабителя
- В Бразилии ДТП помогло преступнику сбежать от полицейских
- Нападение на полицейского в участке Лос-Анджелеса
- В Бразилии прохожие помогли преступнику скрыться от полицейских
28
Понравилось28
Новости партнёров