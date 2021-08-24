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В Хабаровском крае тигр утащил в лес рабочего

В Хабаровском крае тигр утащил в лес рабочего (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 09:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   лес   нападение   рабочий   тигр   хищник   
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В Нанайском районе Хабаровского края сотрудник лесозаготовительной бригады решил справить естественную нужду. Он вооружился туалетной бумагой и фонарем, а затем направился в сторону леса. Коллеги рабочего хватились его утром и обнаружили в нескольких метрах от вагончика личные вещи мужчины и следы крови на земле.
Инцидент произошел ночью 23 августа. Представители охотнадзора позже обнаружили тигрицу примерно трехлетнего возраста рядом с телом жертвы. Мужчины были вынуждены застрелить её, так как хищница вела себя агрессивно и попыталась атаковать следственную группу.

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Метки: Россия   видео   лес   нападение   рабочий   тигр   хищник   
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63k
Viktor 58 минут назад
Вот так сходил покакать!
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Нурик Нуриков 21 минуту назад
Тигры и люди несовместимы,
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13k
Объект реальности Полчаса назад
так он даже обосраться не успел.
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5k
Ruk 42 минуты назад
нечего гадить где попало
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