В Хабаровском крае тигр утащил в лес рабочего

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В Нанайском районе Хабаровского края сотрудник лесозаготовительной бригады решил справить естественную нужду. Он вооружился туалетной бумагой и фонарем, а затем направился в сторону леса. Коллеги рабочего хватились его утром и обнаружили в нескольких метрах от вагончика личные вещи мужчины и следы крови на земле.
Инцидент произошел ночью 23 августа. Представители охотнадзора позже обнаружили тигрицу примерно трехлетнего возраста рядом с телом жертвы. Мужчины были вынуждены застрелить её, так как хищница вела себя агрессивно и попыталась атаковать следственную группу.
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