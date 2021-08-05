Негодяй получил 7 лет тюрьмы за нападение на 12-летнего танцора

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В городе Кейп-Джирардо, штат Мисури, США, мужчина вышел из автомобиля и неожиданно напал на 12-летнего мальчика, который танцевал на улице. Агрессор подкрался к ребенку сзади и ударил его по голове. К счастью, на свободе подлец пробыл недолго.
Инцидент произошел в июле 2020 года. Пострадавший получил сотрясение мозга. Учитель танцев мальчика пытался догнать агрессора, но увидел ещё двух мужчин в транспортном средстве и решил не рисковать.
Хулигану удалось скрыться, однако на свободе он пробыл недолго. Стражи правопорядка нашли негодяя и доставили в участок.
Во время рассмотрения его дела стали известны любопытные подробности. В 2019 году он управлял автомобилем в нетрезвом виде и избил мать собственного ребенка. Суд принял во внимание данные обстоятельства и приговорил мужчину к 7 годам тюремного заключения.
Хулигану удалось скрыться, однако на свободе он пробыл недолго. Стражи правопорядка нашли негодяя и доставили в участок.
Во время рассмотрения его дела стали известны любопытные подробности. В 2019 году он управлял автомобилем в нетрезвом виде и избил мать собственного ребенка. Суд принял во внимание данные обстоятельства и приговорил мужчину к 7 годам тюремного заключения.
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https://www.ksdk.com/article/news/crime/cape-girardeau-dancing-boy-punched-suspect-sentenced/63-d4c3da89-5c95-4e01-9d98-ea17a33d7eeahttps://www.ksdk.com/article/news/crime/cape-girardeau-dancing-boy-punched-suspect-sentenced/63-d4c3da89-5c95-4e01-9d98-ea17a33d7eea
только толку нет от такого перевоспитания