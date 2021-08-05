Негодяй получил 7 лет тюрьмы за нападение на 12-летнего танцора

Инцидент произошел в июле 2020 года. Пострадавший получил сотрясение мозга. Учитель танцев мальчика пытался догнать агрессора, но увидел ещё двух мужчин в транспортном средстве и решил не рисковать.



Хулигану удалось скрыться, однако на свободе он пробыл недолго. Стражи правопорядка нашли негодяя и доставили в участок.



Во время рассмотрения его дела стали известны любопытные подробности. В 2019 году он управлял автомобилем в нетрезвом виде и избил мать собственного ребенка. Суд принял во внимание данные обстоятельства и приговорил мужчину к 7 годам тюремного заключения.