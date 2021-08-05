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Негодяй получил 7 лет тюрьмы за нападение на 12-летнего танцора

Негодяй получил 7 лет тюрьмы за нападение на 12-летнего танцора (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 09:15
Сообщество : Криминал
Метки: видео   мальчик   нападение   подлость   подросток   танцор   
702
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В городе Кейп-Джирардо, штат Мисури, США, мужчина вышел из автомобиля и неожиданно напал на 12-летнего мальчика, который танцевал на улице. Агрессор подкрался к ребенку сзади и ударил его по голове. К счастью, на свободе подлец пробыл недолго.

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Метки: видео   мальчик   нападение   подлость   подросток   танцор   
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11  комментариев
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9k
Lev Asriev Час назад
Вот смотришь на такое и понимаешь, прав был Ди Каприо в "Джанго".
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16k
Злобный Члегр Минуту назад
За удар по морде 7 лет? Они что там, озверели? Да за убийство не всегда столько дают. Я нигру не оправдываю, он - тварь конченная, но семь лет не за хер собачий - это перебор.
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11k
Oleg 6 минут назад
Подлетел, отоварил и 7 лет получил! Прекрасно получил! вообще не вызывает никакого внутреннего неодобрения такой срок. А что у нас? А у нас такое как здрасьте и полтора года может получить только футболёр, отпиннавший чинушу из аппарата правительства. Во всех других случаях - проходите мимо.
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2k
PLT LDR 9 минут назад
Ничего, что новость об этом ещё в мае была опубликована?

https://www.ksdk.com/article/news/crime/cape-girardeau-dancing-boy-punched-suspect-sentenced/63-d4c3da89-5c95-4e01-9d98-ea17a33d7eeahttps://www.ksdk.com/article/news/crime/cape-girardeau-dancing-boy-punched-suspect-sentenced/63-d4c3da89-5c95-4e01-9d98-ea17a33d7eea
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−10
> 10 минут назад
грязное нэгрэло ...
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−150
Сергей 13 минут назад
Танцевал фальшиво, вот и возмутило
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34k
Alex 41 минуту назад
[мат] niggers...
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204k
Барон Мюнхгаузен 42 минуты назад
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18k
иванов дмитрий 46 минут назад
А что за такое дают у нас ?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
23k
32k
Опаньки Час назад
норм 7 лет ))

только толку нет от такого перевоспитания
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