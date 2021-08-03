Мужчина неожиданно напал с ножом на пенсионера в автобусе

Потерпевший с колото-резаным ранением был доставлен в больницу. Злоумышленник не успел скрыться и был задержан неподалеку от места происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»У нападавшего есть судимость за разбой и незаконное хранение наркотиков.- Со слов кондуктора, зашел человек, кондуктор подошла к нему рассчитаться. Он ей ответил: «Я тебя не трону». Потом кондуктор спросила еще раз, будет ли он рассчитываться. Пассажир ничего не ответил, сел возле бабушки. Какое-то время он посидел, потом вдруг встал, подошел к мужчине пожилого возраста, который просто ехал в автобусе, держался за поручень. И нанес ему удар ножом прямо в шею. Соответственно, шум, крики. Водитель остановил автобус, двери открыли, нападавший вышел вместе с остальными людьми. Вызвали скорую, достали аптечку, чтобы оказать первую помощь.