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Мужчина неожиданно напал с ножом на пенсионера в автобусе

Мужчина неожиданно напал с ножом на пенсионера в автобусе (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 13:01
Сообщество : Криминал
Метки: Новосибирск   автобус   видео   криминал   нападение   неадекват   пенсионер   
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Инцидент произошел 31 июля в новосибирском автобусе. 39-летний мужчина, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения, внезапно ударил ножом в шею 71-летнего пассажира.

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Метки: Новосибирск   автобус   видео   криминал   нападение   неадекват   пенсионер   
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9  комментариев
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7k
Siddis 57 минут назад
Хулиганство?
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112
118 12 минут назад
Пристрелить а не 213 УК РФ часть 2
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3k
Иван Полчаса назад
А чо так сурово то? Аж целое хулиганство. Он прост пошутил. Ну шутка же, ну.
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9k
Шурум-бурум 56 минут назад
сжечь давно надо было этот биомусор!
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
что в голове у таких дебилов?
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