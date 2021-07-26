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Восстание машин началось?! Робот-пылесос "напал" на собаку

Восстание машин началось?! Робот-пылесос "напал" на собаку (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 10:48
Сообщество : Животные
Метки: ynews   видео   животные   нападение   прикол   робот-пылесос   
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Установленная в квартире камера наблюдения запечатлела момент нападения робота-пылесоса на собаку. Робот подъехал к дремавшему на полу питомцу и "вцепился" ему в хвост.

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Метки: ynews   видео   животные   нападение   прикол   робот-пылесос   
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4  комментария
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6k
КОСТЯН 45 минут назад
Тот случай когда бестолковая тупая шавка бесит даже пылесос либо перепутал её с тапком
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Alex Полчаса назад
Уйни понавыдумывают, вот и результат.
Традиционные технологии уборки не дают сбоя)
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25k
blus Полчаса назад
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2k
VikaR 56 минут назад
Ату его, ату
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