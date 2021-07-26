Восстание машин началось?! Робот-пылесос "напал" на собаку

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Установленная в квартире камера наблюдения запечатлела момент нападения робота-пылесоса на собаку. Робот подъехал к дремавшему на полу питомцу и "вцепился" ему в хвост.
А может быть роботу просто надоело убирать шерсть за собакой?
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