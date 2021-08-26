Растёт активность камчатского вулкана Шивелуч, но туристов это не останавливает

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На Камчатке становится всё более активным вулкан Шивелуч. Вулкан выбрасывает пепел, а также происходят обвалы раскалённого грунта.
Вулканолог Юрий Демянчук рассказал: "Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскалённые лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов".
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Несмотря на то, что находится неподалёку от вулкана очень опасно, туристы всё прибывают, чтобы насладиться красивыми видами на вулкан.
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На вулкане Шивелуч происходят крупные обвалы раскаленного материала с образованием лавин и пепловых выбросов.— Дядя Саша (Uncle Sasha) (@AllSorokin) August 26, 2021
Учёные отмечают, что нахождение в районе Шивелуча сейчас чрезвычайно опасно для людей. Однако предупреждения не останавливают туристов. https://t.co/Kzhwef2dUB pic.twitter.com/8Wzwf409Fg
Шивелуч один из самых крупных вулканов на Камчатке. Он находится в 440 км от Петропавловска-Камчатского. До ближайшего посёлка Ключи 47 км. Возраст вулкана составляет около 70 тыс лет, а высота превышает 3200 км. Учёные полагают, что вулкан активизировался после землетрясения, которое произошло на Аляске 29 июля.
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Хотя,если в сторону Аляски-поверх вулкана можно свободно в Америку на выходные ездить посуху,причём в глубинку Америки.....)))