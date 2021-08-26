Растёт активность камчатского вулкана Шивелуч, но туристов это не останавливает

Шивелуч один из самых крупных вулканов на Камчатке. Он находится в 440 км от Петропавловска-Камчатского. До ближайшего посёлка Ключи 47 км. Возраст вулкана составляет около 70 тыс лет, а высота превышает 3200 км. Учёные полагают, что вулкан активизировался после землетрясения, которое произошло на Аляске 29 июля.