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Растёт активность камчатского вулкана Шивелуч, но туристов это не останавливает

Растёт активность камчатского вулкана Шивелуч, но туристов это не останавливает (4 фото)

Автор:
26 августа 2021 10:21
Сообщество : Жить в России
Метки: вулкан   камчатка   лава   опасность   пепел   туристы   
455
4
На Камчатке становится всё более активным вулкан Шивелуч. Вулкан выбрасывает пепел, а также происходят обвалы раскалённого грунта.
Вулканолог Юрий Демянчук рассказал: "Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскалённые лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов".
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Несмотря на то, что находится неподалёку от вулкана очень опасно, туристы всё прибывают, чтобы насладиться красивыми видами на вулкан.
Шивелуч один из самых крупных вулканов на Камчатке. Он находится в 440 км от Петропавловска-Камчатского. До ближайшего посёлка Ключи 47 км. Возраст вулкана составляет около 70 тыс лет, а высота превышает 3200 км. Учёные полагают, что вулкан активизировался после землетрясения, которое произошло на Аляске 29 июля.

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Метки: вулкан   камчатка   лава   опасность   пепел   туристы   
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8k
antonium Час назад
"Шивелуч" - как будто фамилия хорватского полузащитника)))
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1k
Александр Час назад
Не беспокоит! За билет уплочено!!!
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2k
foggen2 Час назад
Высота 3200 км это конечно повод для лёгкой паники.Набок упадёт треть России передавит.Ну или всю Японию.Смотря куда упадёт......
Хотя,если в сторону Аляски-поверх вулкана можно свободно в Америку на выходные ездить посуху,причём в глубинку Америки.....)))
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21k
Татьяна Юсова Час назад
Скоро сосиски начнут жарить на раскаленной лаве.
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