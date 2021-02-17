На Сицилии вновь сердится старый седой Этна, выбрасывая из своих недр столбы дыма, пепла и огня

В Италии вновь начал извержение самый высокий действующий вулкан Европы. На этот раз извержение из кратера на юго-восточном склоне Этны сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.
Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии 16 февраля, в 16:10 по местному времени (18:10 мск).
Etna, eruzione spettacolare e alta colonna di fumo. Forte attivita' esplosiva dal cratere Sud-Est del vulcano #ANSA pic.twitter.com/AXVyjYYScp— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 16, 2021
Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности населению, сообщает ТАСС.
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На кадрах виден столб пепла, который освещается лучами солнца на закате. Как отмечает агентство ANSA, извержение сопровождается выбросом вулканического пепла и потоком лавы.
#Etna erupting this evening in #Sicily video by a family friend pic.twitter.com/2lY16kiOUO— Isabella Librando (@IsabellaLibrand) February 16, 2021
Специалисты считают, что причиной извержения стал подземный толчок ниже юго-восточного кратера на глубине около трёх километров.
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Этна считается самым активным и крупным из действующих вулканов в Европе. Высота вулкана — 3328 метров, площадь: 1 190 км², точные географические координаты: широта — 37°45′18″ с. ш. и долгота — 14°59′43″ в. д.
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Вулкан неоднократно упоминался в древних мифах, сказаниях и легендах, своим названием он обязан нимфе по имени Этна, когда-то, а может, и доныне обитающая у подножья горы.
Буйный нрав вулкана объяснялся тем, что в глубине его недр заточённые после поражения от Олимпийцев Титаны не хотят сидеть смирно и постоянно бузят.
А согласно Древнегреческой мифологии, жерло Этны служило апартаментами и одновременно мастерской асса кузнечного дела Гефеста - на дому, на удалёнке от Олимпа работал товарищ, понимаете ли.
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