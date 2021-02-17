FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2455 постов • 1030 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
На Сицилии вновь сердится старый седой Этна, выбрасывая из своих недр столбы дыма, пепла и огня

На Сицилии вновь сердится старый седой Этна, выбрасывая из своих недр столбы дыма, пепла и огня (3 фото + 3 видео)

Автор:
17 февраля 2021 01:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вулкан   дым   извержение   италия   лава   пепел   сицилия   этна   
393
3
3

В Италии вновь начал извержение самый высокий действующий вулкан Европы. На этот раз извержение из кратера на юго-восточном склоне Этны сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: вулкан   дым   извержение   италия   лава   пепел   сицилия   этна   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Влад 2 часа назад
Красиво.Сейчас за пару дней он вывалит сколько люди гадили 100 лет. Эй, Гретта Тунберг,запрети вулкан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
312
Алексей 11 минут назад
Экологов туда срочно, пусть протестуют, и введут санкции что вулкан киотский протокол не соблюдает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото) Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото) Гавайи в огне: Мировые СМИ показали видео неистовой ярости островного вулкана Гавайи в огне: Мировые СМИ показали видео неистовой ярости островного вулкана В Индонезии проснулся вулкан Левотоло: эвакуированы тысячи местных жителей В Индонезии проснулся вулкан Левотоло: эвакуированы тысячи местных жителей После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом На Сицилии снова проснулся вулкан Этна На Сицилии снова проснулся вулкан Этна В рот палец не клади: сицилийский мафиози откусил мизинец охраннику В рот палец не клади: сицилийский мафиози откусил мизинец охраннику
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112252



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
3
164
Гражданская позиция в стишках-пирожках
20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения
7
39
20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Без яиц и без выпечки! // Десерт тирамису без яиц в виде рулета просто и быстро
1
6
Без яиц и без выпечки! // Десерт тирамису без яиц в виде рулета просто и быстро
Страсть быть мамой: одиннадцать детей в 23 года
1
49
Страсть быть мамой: одиннадцать детей в 23 года
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото)
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#подборка#дтп#люди#картинки#навальный#Разное#истории
#фото#животные#прикол#автомир#автомобили#аварии#приколы#сша#медицина#новости
#факты#интересное#Россия#природа#кино#знаменитости#авто аварии#прикольные#девушки#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться