На Сицилии вновь сердится старый седой Этна, выбрасывая из своих недр столбы дыма, пепла и огня

Вулкан неоднократно упоминался в древних мифах, сказаниях и легендах, своим названием он обязан нимфе по имени Этна, когда-то, а может, и доныне обитающая у подножья горы.

Буйный нрав вулкана объяснялся тем, что в глубине его недр заточённые после поражения от Олимпийцев Титаны не хотят сидеть смирно и постоянно бузят.

А согласно Древнегреческой мифологии, жерло Этны служило апартаментами и одновременно мастерской асса кузнечного дела Гефеста - на дому, на удалёнке от Олимпа работал товарищ, понимаете ли.