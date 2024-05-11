На острове с населением в 200 тыс. человек началось извержение вулкана

Глава Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф (PVMBG) Хендра Гунаван сказала, что извержение, произошедшее в субботу (11/5) в 00.24 по восточному времени, произвело столб пепла высотой до четырех километров. "Выброс раскаленной лавы находится на высоте около 800 метров над вершиной".

Извержение горы Ибу привело к выбросу пепла на высоту 1200 метров. В районе Табару извержение затронуло 16 деревень.