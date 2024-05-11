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На острове с населением в 200 тыс. человек началось извержение вулкана

На острове с населением в 200 тыс. человек началось извержение вулкана

Автор:
11 мая 2024 07:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Индонезия   вулкан Ибу   вулканическая активность   лава   остров Хальмахер   пепел   
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На востоке Индонезии, на острове Хальмахера, вулкан Ибу начал проявлять активность, выбросив в воздух облако пепла, поднимающееся на высоту до 1,5 километра.

Вулканическая активность создает природное явление в виде гроз наряду с выбросом раскаленной лавы и вулканического пепла, выходящих из кратера вулкана. Вулканические грозы, возникающие во время извержений, возникают из-за высоких температур, которые нагревают ионы газа. Затем ситуация вызывает скачкообразный электрический заряд.


Глава Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф (PVMBG) Хендра Гунаван сказала, что извержение, произошедшее в субботу (11/5) в 00.24 по восточному времени, произвело столб пепла высотой до четырех километров. "Выброс раскаленной лавы находится на высоте около 800 метров над вершиной".


Извержение горы Ибу привело к выбросу пепла на высоту 1200 метров. В районе Табару извержение затронуло 16 деревень.


Между тем, раскаленные выбросы лавы уже спустились на 1000 метров ниже края кратера. Звуки ударов и грохота, возникшие в результате извержения, были слышны вплоть до наблюдательного пункта Гунунг Ибу. Гунунг Ибу, высота которого составляет 1325 метров над уровнем моря, в настоящее время находится в состоянии боевой готовности III уровня с 8 мая 2024 года.


С 16 апреля по 8 мая 2024 года в Гунунг-Ибу была зарегистрирована бурная природная активность, а именно: 130 эруптивных землетрясений, 8 лавин, 1445 порывов ветра, 53 гармонических землетрясения, 9 торнильо землетрясений, 6742 мелких вулканических землетрясения, 116 глубоких вулканических землетрясений, 15 локальных тектонических землетрясений, 231 отдаленных тектонических землетрясении и 1 раз землетрясение ощущалось даже жителями отдаленных поселений.


"Людей в окрестностях G. Mothers просят сохранять спокойствие и БДИТЕЛЬНОСТЬ, не взбираться и не приближаться к горе Ибу в радиусе 3 км и не расширять сектор на 5 км в направлении открытия кратера в северной части активного кратера горы Ибу (деревни Дуоно, Токуоко, Гоин, Тогоребасунг, Сангаджинеку, Тогуйс, Тодоке и Борона)", - сообщают власти.


Остров Хальмахера имеет площадь 17 780 квадратных километров. На его территории находятся как минимум 2 вулкана. На острове проживают по разным данным от 220 до 450 тысяч человек, к сожалению, разные источники дают разные цифры, установить реальную не представляется возможным.

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Метки: Индонезия   вулкан Ибу   вулканическая активность   лава   остров Хальмахер   пепел   
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