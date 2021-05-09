Одного за другим: горная река смыла туристов из Астрахани и Ставрополя

8 мая у Хаджохской теснины молодой человек, приехавший из Астрахани, зашёл в горную реку Белую, чтобы получились красивые кадры, но не удержался, и его унесло течением. Его друг, который занимался фотографированием, бросился на помощь, но также не справился с рекой, зацепившись за упавшее дерево, позвал на помощь. Это увидел турист из Ставрополя и тоже попытался помочь, но и он ушёл под воду.