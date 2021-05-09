Одного за другим: горная река смыла туристов из Астрахани и Ставрополя

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В Адыгее рядом с посёлком Каменномостским майские праздники печально закончились для трёх туристов.
8 мая у Хаджохской теснины молодой человек, приехавший из Астрахани, зашёл в горную реку Белую, чтобы получились красивые кадры, но не удержался, и его унесло течением. Его друг, который занимался фотографированием, бросился на помощь, но также не справился с рекой, зацепившись за упавшее дерево, позвал на помощь. Это увидел турист из Ставрополя и тоже попытался помочь, но и он ушёл под воду.
Пресс-служба МЧС Адыгеи сообщает: "По состоянию на 19:50 9 мая поисково-спасательные работы по поиску туристов приостановлены в связи с наступлением тёмного времени суток. Поисковые мероприятия результатов не дали. Обследовано более 50 километров прибрежной линии и реки Белой по течению. Группировка сил и средств, привлечённых к поискам, составила 60 человек, 11 ед. техники, 2 плавсредства".
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10 мая спасатели продолжат поиски.
Местные жители сочувствуют родственникам пропавших. И предупреждают, что река Белая имеет в горах сильное течение и низкую температуру.
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