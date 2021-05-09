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Одного за другим: горная река смыла туристов из Астрахани и Ставрополя

Одного за другим: горная река смыла туристов из Астрахани и Ставрополя (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 мая 2021 21:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Белая   адыгея   мчс   опасность   река   течение   туристы   
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В Адыгее рядом с посёлком Каменномостским майские праздники печально закончились для трёх туристов.

Источник:

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Метки: Белая   адыгея   мчс   опасность   река   течение   туристы   
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471
Predictor 2 часа назад
Минус 3 инстаграмщика. Земля сама отчищается.
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1k
Котовский 5 минут назад
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18k
Евгений 17 минут назад
У нас слышал шесть человек утонуло в Териберке. Все неместные. Начинался шторм и они к берегу начали грести, их о камни и побило. Двое выжили, всего восемь человек было.
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14k
KOSTELLO Полчаса назад
Белая реально опасная горная река.
Плюс куча камней под водой.
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3k
Arvo Laar 2 часа назад
Одного за другим: горная река смыла туристов из Астрахани и СтаврополяПосмотреть
Одного за другим: горная река смыла туристов из Астрахани и Ставрополя
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