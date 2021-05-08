Как будет извергаться вулкан с металлической лавой

Мы живем на уникальной планете по меркам нашей галактики. Даже если где-то и есть жизнь, то вряд ли она принимает ту же форму, что и мы. Сами условия Земли формировались хоть и довольно похожим образом, как на других планетах, в реальности получились благодаря отдельным случайностям. Именно поэтому сегодня поиски органики за пределами нашей планеты так безуспешны. Однако это вовсе не означает, что среди раскаленных звезд и миллиона других космических объектов нет своих уникальных явлений. Например, недавно ученые попытались воспроизвести, скорее всего, существующее в природе, но не на Земле извержение вулкана металлической лавой.

Невозможные планеты

Необходимо сказать, что подобного рода явление вряд ли будет считаться невозможным на какой-то другой планете с подходящими условиями. Скорее, даже можно утверждать обратное: извержение ферровулкана — событие очень вероятное, так как раскаленных звезд и астероидов со своей «инфраструктурой» просто огромное количество. А если оно не противоречит законам физики, значит, его можно попытаться повторить.

По большей части земная лава состоит из оксида кремния, то есть расплавленных горных пород, причем этот показатель довольно высок: от 40 до 95%. Иногда встречаются и немного другие материалы вроде натрия и калия, но вторая половина лавы представляет собой оксиды металлов. То есть в некоторой степени земная лава содержит в себе немало металлов, но ученых взбудоражила идея более точного воспроизведения того, как извергается ферровулкан.

Невероятные эксперименты

Американские исследователи воспользовались особой печью, которая обычно используется для плавки горных пород. Для проведения эксперимента они растопили печь и положили туда чистые металлы. Результаты не заставили себя ждать, и ответ, который получили ученые, оказался довольно интересным. Специалисты сразу смогли оценить разницу поведения металлической лавы и традиционной земной.

Во-первых, она оказалась быстрее, скорость ее распространения в 10 раз выше. Во-вторых, металлическая лава разливалась тонкими слоями, что, по мнению ученых, ответственно за более рельефные пейзажи на таких планетах. Горы получаются выше. В-третьих, и последнее тоже важная отличительная черта, данная лава просто дальше распространяется. Скорее всего, способствует этому ее большая скорость.

Жить с такой лавой на планете вряд ли было бы хоть сколько-нибудь безопасно. Земные извержения вулканов хоть и несут много повреждений, но их можно восстановить, а вот металлическая лава по своему действию больше похожа на то, что происходит в фильмах-катастрофах, где бороться со стихией бессмысленно.