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Как будет извергаться вулкан с металлической лавой

Как будет извергаться вулкан с металлической лавой (4 фото)

Автор:
08 мая 2021 10:54
Сообщество : Наука
Метки: вулкан   интересно   лава   металлическая лава   наука   фото   
131
4

Недавно ученые попытались воспроизвести, скорее всего, существующее в природе, но не на Земле извержение вулкана металлической лавой.

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Метки: вулкан   интересно   лава   металлическая лава   наука   фото   
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1  комментарий
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Броненосец Потелкам Час назад
я в детстве тоже свинец плавил в банке на костре
правда, на землю, а в глиняную формочку заливал
соседских "ковбойцев-индейцев" копировал....
такшта литейные свойства металлов тоже знаю
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